Kịp thời cứu nam thanh niên bị ngã khi leo núi Hàm Lợn

Khoảng 9h56 ngày 7/8, Trung tâm thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo về việc có người dân leo núi Hàm Lợn tại xã Trung Giã, bị ngã không đi lại được.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng chức năng giải cứu anh G. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, đến khoảng 10h30 cùng ngày, nạn nhân đã được bàn giao cho lực lượng y tế để đưa đến Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh L.H.G. (SN 1993, quê Ninh Bình), làm nghề quay phim tự do. Nhờ được cứu nạn kịp thời và sơ cấp cứu đúng cách, sức khỏe anh G. đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, người dân cần đặt an toàn lên hàng đầu khi tham gia hoạt động leo núi, không đi một mình; luôn có người đồng hành hoặc thông báo lịch trình cho người thân; trang bị đầy đủ thiết bị định vị, đèn pin, đồ ăn và nước uống.