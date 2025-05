NSND Mai Hoa nói về danh xưng "Nữ hoàng nhạc phim", hạnh phúc ở tuổi 50

Khán giả tò mò, Mai Hoa đến với nghệ thuật thế nào?

- Bố mẹ tôi không ai theo nghệ thuật, nhưng cả gia đình tôi đều thích hát và chơi các nhạc cụ truyền thống (một cách nghiệp dư). Có những buổi sinh hoạt văn nghệ gia đình, tôi - NSND - cũng không "có cửa" để hát vì ai cũng... tranh mic với mình.

Quê tôi ở Hà Nam nhưng bố mẹ có một thời gian công tác trong Bỉm Sơn (Thanh Hóa), nên tôi mới có cơ hội thi và học kịch nói tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa.

Sau đó, vì yêu ca hát, nên tôi đã tham gia một số cuộc thi âm nhạc và mang huy chương vàng về cho mình. Các nhạc sĩ biết tôi có tố chất nên đã giới thiệu cho một số đơn vị nghệ thuật ngoài Hà Nội.

Ban đầu, tôi về Đoàn Văn công Quân khu 2 làm việc, sau đó tôi về Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân.

Năm 1996, tôi được Giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội. Lúc đó, cơ quan cho tôi đi học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Tôi tốt nghiệp xuất sắc.

Sau khi sinh bé thứ 2, nhà neo người mà công việc lại thường xuyên phải đi công tác dài ngày nên tôi xin ra quân và vào làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam cho đến giờ.

Trong thời gian công tác, thời điểm nào là khó khăn nhất với chị? Có bao giờ chị muốn bỏ nghề không?

- Nghề nào cũng có áp lực, nhưng tôi thuộc túyp người sống chậm. Tôi cố gắng không để áp lực công việc ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Mọi người nghe tôi hát thì thấy hơi của tôi rất khỏe, giọng dày.

Thực ra, tôi dùng kỹ thuật để khiến giọng hát của mình dày dặn, có nội lực hơn chứ cổ họng của tôi thì không được tốt. Tôi từng phải "bảo dưỡng" họng gần một năm trời.

Nhắc đến Mai Hoa, khán giả thường gọi chị bằng danh xưng "Nữ hoàng nhạc phim", cơ duyên nào khiến chị thường xuyên góp mặt ở các bộ phim như: "Hương đất", "Đường đời", "Mùa lá rụng", "Chuyện phố phường"…?

- Tôi có duyên với việc hát nhạc phim từ bộ phim Làm mẹ của đạo diễn Quốc Trọng. Bài hát này anh Trọng Đài viết cho một ca sĩ khác thể hiện, nhưng vì bài viết cho 2 quãng tám nên ca sĩ từ chối.

Sau đó, anh Trọng Đài nhờ tôi hát và cứ thế một loạt các ca khúc nhạc phim, như: Đất và người, Đường đời, Mùa lá rụng, Chuyện phố phường… đã ra đời.

Ngoài hát nhạc phim, tôi còn viết ca khúc cho phim. Trong phim Bí thư tỉnh ủy, tôi vừa đóng phim, vừa viết ca khúc mở đầu.

Có một loạt bài hát nhạc phim, được nhiều người yêu thích, nên tôi đã làm một CD chuyên nhạc phim mang tên Hương đất, phát hành vào năm 2005. Sản phẩm nhận được hiệu ứng tích cực từ khán giả, thể hiện bằng việc đĩa bán rất chạy một thời gian dài.

Danh xưng "Nữ hoàng nhạc phim" cũng vì thế mà ra đời. Đây cũng là cách khán giả trìu mến đặt cho tôi.

Hiện tại, tôi vẫn hát nhạc phim. Gần đây nhất là bộ phim chiếu rạp Hồng Hà nữ sĩ, Bà già đi bụi và hát cho sân khấu kịch nói rất nhiều tác phẩm.

Chị bắt đầu sự nghiệp đóng phim từ khi nào?

- Đạo diễn Quốc Trọng là bạn trong nghề của gia đình tôi. Khi làm bộ phim Hương đất, không hiểu sao anh Trọng rất liều, đã mời tôi vào vai chính trong phim.

Tôi chỉ học 6 tháng diễn xuất rồi rẽ ngang sang ca hát nên khi được mời vào vai chính, tôi cũng lo nhưng có lẽ, anh Trọng nhìn thấy tố chất diễn xuất của tôi.

Anh nói: "Đi làm phim này với anh nhé!". Tôi nhận lời và phim Hương đất đã mang về cho tôi giải thưởng Nữ diễn viên ấn tượng nhất của năm.

Đến năm 2010, tôi lại tiếp tục tham gia bộ phim Bí thư tỉnh ủy. Đi làm phim rất vất vả, trong khoảng thời gian ghi hình, tôi gần như gác lại sự nghiệp ca hát của mình.

Sở hữu giọng nữ trầm hiếm có, chị làm thế nào để luôn giữ giọng hát của mình?

- Bản chất giọng hát của ca sĩ là được trời phú, nhưng tôi luôn ý thức để giữ cho cổ họng của mình khỏe mạnh như không dùng nước đá lạnh, đồ ăn lạnh và không thức khuya.

Bây giờ có nhiều người nhận ra và gọi tên Mai Hoa không?

- Có người nhận ra và có người không nhận ra. Người nhận ra thì khen trẻ hơn so với trên ti vi, người không nhận ra thì nói là giống em của ca sĩ Mai Hoa. Ở tình huống nào tôi cũng thấy vui!

Có thông tin, Mai Hoa là nghệ sĩ đại gia?

- Tôi không phải đại gia, tôi chỉ thấy mình là một người may mắn, được Tổ nghề đãi nên tôi luôn cảm thấy đủ đầy. Tôi hài lòng với những gì mình đang có.

Chị quan niệm thế nào về hạnh phúc?

- Với tôi, hạnh phúc là cụm từ khá đơn giản. Ví dụ, sáng dậy thấy ánh nắng mặt trời xuyên vào phòng, thấy các con ríu rít, thấy khỏe mạnh và tinh thần sảng khoái, thế là hạnh phúc.

Có bao giờ Mai Hoa nghĩ, nếu mình kết hôn muộn một chút, sự nghiệp của chị sẽ thăng hoa hơn?

- Tôi không bao giờ nói câu nếu như, giá như. Cái gì đến, nó sẽ đến. Cái gì sai, mình sửa được, thì sẽ sửa.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng, bản thân là người may mắn...

Nếu dùng 1 từ để nói về cuộc sống hiện tại của chị?

- Theo cảm nhận của riêng tôi, cuộc sống hiện tại của tôi đang khá ổn. Tôi phù hợp với nhịp sống chậm, ít ồn ào.

Tôi vẫn ra sản phẩm mới theo cách bản thân muốn, có công việc riêng, có tiền đầu tư vào sản phẩm, có ê-kíp tốt hỗ trợ mình.

Còn về gia đình, tôi có 2 gái 1 trai, các con học hành chăm ngoan, tự lập. May mắn, các con cũng coi mình như bạn bè, thường xuyên chia sẻ với mẹ.

Con gái đầu giống tôi về tính cách, ngoại hình. Bé thứ 2 cũng rất cá tính, có năng khiếu vẽ. Bé thứ 3 bây giờ đang là tâm điểm và là niềm vui của cả 2 bên gia đình nội, ngoại.

Làm mẹ lần 3 ở tuổi ngoài 40, cuộc sống của chị có nhiều thay đổi?

- Có thêm con, tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi không thấy vất vả bởi bên cạnh luôn có người hỗ trợ chăm sóc bé.

Hai chị gái cũng rất yêu em, chị cả đi học ở nước ngoài cũng thường xuyên gọi video về nói chuyện với em, con gái thứ 2 cũng rất tình cảm với em.

Tôi thường gọi cậu út là "thanh năng lượng" của cả nhà. Con đang tuổi tập nói nên bi bô suốt ngày.

Người ta nói, nghệ sĩ rất nhạy cảm, thường hay khóc, Mai Hoa có thế không?

- Nếu xem một bộ phim tình cảm sướt mướt, thì tôi cũng thuộc túyp người lấy hết cả hộp giấy để lau nước mắt.

Khi buồn chị thường làm gì?

- Tôi thường nhìn cuộc sống màu hồng, đôi khi có lúc buồn, lúc vui cũng là lẽ thường. Nhưng tôi có ý thức cân bằng, để cái mạch "màu hồng" luôn được lan tỏa.

Mai Hoa trẻ hơn nhiều so với tuổi thật và vẫn giữ được sắc vóc. Người đàn ông của chị có bao giờ ghen không?

- Tôi cho rằng, từ "ghen" cũng rất đáng yêu. Nếu đối phương của mình ra ngoài có người liếc mắt mà mình vô cảm thì… hỏng rồi đấy! Nếu người đàn ông của mình mà không có bất kể một người phụ nữ nào thích, thì mình cũng không lấy làm tự hào về việc đó.

Một ngày của chị diễn ra thế nào?

- Tôi thường có thói quen dậy sớm để tập yoga, thiền và chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tôi là người rất thích nấu ăn. Mỗi lần vào bếp, khi các con ở nhà, tôi luôn rủ các con cùng làm, để chuẩn bị một mâm cơm gia đình hoàn chỉnh.

Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ!

NSND Mai Hoa sinh năm 1975, là nữ ca sĩ dòng nhạc tiền chiến Việt Nam gắn với những ca khúc: Con thuyền không bến, Bướm hoa, Ngày về, Hà Nội 49, Lá đổ muôn chiều...

Ca sĩ còn được biết đến khi thể hiện các ca khúc trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Đất và người, Mùa lá rụng, Đường đời… Không chỉ được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh "Nữ hoàng nhạc phim", Mai Hoa còn thành công ở vai trò diễn viên qua các phim như Hương đất hay Bí thư tỉnh ủy.

Mai Hoa bắt đầu sự nghiệp với giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1996. Năm 2024, Mai Hoa được trao tặng danh hiệu NSND.

Vào ngày 26/12/2024, Mai Hoa ra mắt đĩa than Nốt trầm tại Hà Nội. Đĩa được sản xuất tại Mỹ và phải xếp hàng đợi sản xuất hơn nửa năm, có trọng lượng và chất lượng cao nhất của thị trường đĩa than hiện nay. Nốt trầm là phiên bản 200gr, thay cho phiên bản 180gr như thường lệ. Mai Hoa nói, chị muốn đĩa than này "dày dặn" như chính giọng hát của mình.

Đĩa than gồm 8 nhạc phẩm: Biệt ly (nhạc sĩ Dzoãn Mẫn), Bóng chiều xưa (Dương Thiệu Tước), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Anh đến thăm em một chiều mưa (Tô Vũ), Bài không tên số 1 (Vũ Thành An), Ngày về (Hoàng Giáp), Làng tôi (Văn Cao), Ngày mùa (Văn Cao).

Hiện, chị công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.