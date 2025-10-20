Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm trước cuộc gặp thượng đỉnh Putin - Trump

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (phải) bắt tay Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc gặp tại Ả rập Xê út vào tháng 2 (Ảnh: EPA).

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20/10 thông báo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

“Một cuộc thảo luận mang tính xây dựng đã diễn ra về các bước đi cụ thể có thể thực hiện nhằm triển khai những thỏa thuận đạt được trong cuộc điện đàm ngày 16/10 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump", Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng xác nhận cuộc điện đàm giữa hai Ngoại trưởng.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Rubio đã nhấn mạnh "tầm quan trọng của các cuộc gặp sắp tới như một cơ hội để Moscow và Washington hợp tác nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình lâu dài" giữa Nga và Ukraine.

Vào ngày 16/10, Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm lần thứ 8 kể từ đầu năm.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết, sau cuộc điện đàm “thực chất, cởi mở và mang tính xây dựng” này, Moscow và Washington sẽ “không chậm trễ” bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc gặp mới giữa hai nhà lãnh đạo, có thể được tổ chức tại Budapest (Hungary). Ông gọi đây là “một sự kiện thực sự có ý nghĩa”.

Theo ông Ushakov, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump đã đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Putin tại Budapest và nhà lãnh đạo Nga “ngay lập tức ủng hộ” ý tưởng này.

Các quan chức Nga, Mỹ và Hungary xác nhận rằng công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã được tiến hành.

Reuters dẫn nguồn giấu tên đưa tin, Ngoại trưởng Lavrov và Ngoại trưởng Rubio có thể gặp mặt trực tiếp trong tuần này, có thể sớm nhất là vào ngày 23/10.

Các quan chức Nga và Mỹ đã ám chỉ rằng hội nghị thượng đỉnh có thể sẽ diễn ra trong vòng hai tuần tới.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin thông báo với Tổng thống Trump rằng lực lượng vũ trang Nga “hoàn toàn nắm quyền chủ động chiến lược trên toàn tuyến giao tranh”. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh cam kết của Moscow đối với việc “đạt được một giải pháp chính trị - ngoại giao hòa bình” cho cuộc xung đột.

Về phần mình, ông Trump nhấn mạnh tính cấp bách của việc thiết lập hòa bình tại Ukraine, gọi đây là “sứ mệnh kiến tạo hòa bình khó khăn nhất” trong sự nghiệp của ông.

Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các thông tin cho rằng Washington có thể cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Kiev.

Theo ông Putin, việc chuyển giao như vậy sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường, nhưng sẽ “gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương, chưa kể đến triển vọng đạt được một giải pháp hòa bình”.

Về quan hệ song phương, Tổng thống Putin nhận định, tình trạng đối đầu hiện nay giữa Nga và Mỹ “có vẻ nghịch lý”, xét đến lịch sử hợp tác lâu dài giữa 2 nước, đặc biệt là trong Thế chiến II.

Ông Trump nói thêm rằng việc chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ mở ra “những triển vọng to lớn” cho hợp tác kinh tế giữa Mỹ và Nga.