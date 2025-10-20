Jack phản hồi vụ ca từ thô tục: "Do sai lệch về cách diễn giải"

Tối 20/10, J97 Promotion - công ty quản lý của Jack - chính thức đưa ra phản hồi sau tranh cãi về ca khúc mà nam ca sĩ biểu diễn tại Hà Nội gần đây.

Theo phía công ty, ca từ gốc trong bản sáng tác của Jack hoàn toàn không có cụm từ phản cảm "lào gì cũng t**" như một số thông tin đang lan truyền.

Jack biểu diễn trong đêm nhạc hôm 16/10 tại Hà Nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi ca từ này gây ra những hiểu lầm không đáng có. Đây là ca khúc chưa phát hành, được Jack ngẫu hứng trình diễn tại sự kiện như một món quà ngoài kịch bản, để tri ân khán giả đã chờ đợi đến đêm khuya.

Vì ca khúc chưa có bản thu âm chính thức và được hát ngẫu hứng tại sự kiện, các bản ghi trong đêm diễn có thể dẫn đến sai lệch về cách diễn giải. Chúng tôi mong quý vị khán giả chờ đợi bản phát hành chuẩn sắp tới", phía Jack cho hay.

Công ty của Jack nói rằng, bài hát này được nam ca sĩ sáng tác với thông điệp "động viên, cổ vũ mọi người tự tin vào giá trị bản thân bất chấp lời chê bai". Phía nam ca sĩ nhấn mạnh bài hát mang tinh thần tích cực, lạc quan, không có chủ ý gây phản cảm.

"Jack và công ty luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của nghệ sĩ đối với công chúng. Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận tất cả góp ý thiện chí để có thể cẩn trọng hơn trong các sản phẩm tương lai, đảm bảo mọi ca từ đều phù hợp với nhiều đối tượng khán giả", phía ca sĩ nói.

Jack vướng nhiều ồn ào tiêu cực thời gian gần đây (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, trong đêm nhạc Moonlit childhood diễn ra tối 16/10 ở Hà Nội, Jack thể hiện một ca khúc mới chưa được đặt tên.

Bài hát mang giai điệu đậm chất miền Tây, với một số ca từ như: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám/Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm"... hay "Đưa máy, đưa tay, quay màn hình rồi biên tập tráo/Chuyện thường cơm bữa, có nữa, có nữa/Fan thường kêu anh vì họ lào/Lào gì cũng t**"...

Sau màn trình diễn, mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Nhiều khán giả chỉ trích Jack vì hát ca từ mang hàm ý nhạy cảm, thiếu chuẩn mực. Khán giả cho rằng, việc sử dụng cách nói ngược của một câu nhạy cảm "lào gì cũng t**" là phản cảm, dung tục, không phù hợp biểu diễn trên sân khấu.

Liên quan đến sự việc, đại diện ban tổ chức phản hồi với phóng viên Dân trí: "Chúng tôi có đầy đủ bản xướng âm và lời bài hát. Trong bản gốc, cụm từ Jack hát là “lào gì cũng tôi”, không mang nghĩa phản cảm như cách khán giả nghe được trong clip lan truyền. Thực tế, nội dung mang ý "tội gì cũng là lỗi của tôi", chỉ là cách chơi chữ chứ không hề tục tĩu".

Trao đổi với phóng viên tối 20/10, lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao (VH&TT) Hà Nội xác nhận đã cấp phép cho chương trình Moonlit childhood. Tuy nhiên, ca khúc gây tranh cãi của Jack không có trong danh sách bài hát được đơn vị tổ chức gửi lên xin phép và kiểm duyệt.

Đại diện Sở VH&TT Hà Nội cho biết đang tiến hành rà soát toàn bộ sự việc. Sở sẽ mời ban tổ chức lên làm việc để làm rõ quy trình xin phép cũng như nội dung biểu diễn thực tế của chương trình.