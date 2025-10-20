Nhâm Mạnh Dũng toả sáng, Thể Công Viettel đánh bại SHB Đà Nẵng

Tiếp đón CLB SHB Đà Nẵng trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Thể Công Viettel tự tin chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu và tạo ra không ít sóng gió với khung thành đối phương.

Thể Công Viettel (áo đỏ) nhập cuộc mạnh mẽ ngay từ đầu trận nhưng đội khách Đà Nẵng vẫn chơi bình tĩnh, hoá giải các đợt tấn công của đội chủ nhà (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dù vậy hàng phòng ngự đội khách vẫn chơi chặt chẽ và hoá giải hầu hết các đợt tấn công của đối thủ. Đáng chú ý, ở phút 11, thủ môn Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương nặng sau pha lao ra cản phá và phải rời sân bằng cáng để nhường chỗ cho thủ thành Văn Biểu vào sân thay thế.

Mải mê tấn công, đội chủ nhà bất ngờ nhận "gáo nước lạnh" ở phút 36 sau tình huống tổ chức tấn công bên cánh trái của Đà Nẵng. Đó là tình huống mà Đinh Việt Tú phá bóng hụt giúp Makaric nhanh chân dứt điểm cận thành làm tung lưới Văn Việt.

Đội khách Đà Nẵng bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 36 sau pha lập công của Makaric (số 9) (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Dù nỗ lực nhưng thời gian còn lại của hiệp 1 không đủ để đội chủ nhà có bàn gỡ hoà. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà.

Thể Công Viettel tìm được bàn gỡ hoà ở phút 69 sau khi Xuân Tiến tận dụng tốt đường chuyền của Pedro Henrique (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 69, Pedro Henrique đã có pha kiến tạo để Xuân Tiến dứt điểm chuẩn xác, gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel. Hưng phấn sau bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép mạnh mẽ và khiến hàng thủ Đà Nẵng vất vả chống đỡ.

Đến phút 80, tiền đạo được tung vào sân thay người là Nhâm Mạnh Dũng đã toả sáng với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới thủ thành Văn Biểu. Đây cũng chính là bàn thắng giúp Thể Công Viettel ngược dòng đánh bại Đà Nẵng với tỷ số chung cuộc 2-1.

Thể Công Viettel chơi tốt hơn trong hiệp 2 để giành chiến thắng ngược dòng trước Đà Nẵng (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Chiến thắng này giúp Thể Công Viettel tiếp tục bám sát ngôi đầu của Ninh Bình với khoảng cách 2 điểm. Trong khi đó thất bại này khiến CLB Đà Nẵng chôn chân ở vị trí thứ 12 sau 7 vòng đấu ở LPBank V-League 2025-2026.

Đội hình xuất phát

Thể Công Viettel: Văn Việt, Colonna, Hữu Thắng, Lucao, Pedro Henrique, Tuấn Tài, Nhật Nam, Viết Tú, Tiến Anh, Văn Tú.

SHB Đà Nẵng: Tiến Dũng, Ngọc Hiệp, Kim Dong Su, Đặng Anh Tuấn, Makaric, Henen, Đức Anh, Đình Duy, Phi Hoàng, Quốc Nhật, Minh Quang.