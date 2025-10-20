Vụ học sinh bị bắt liếm biển số xe ở Hà Nội: Khởi tố 2 đối tượng

Liên quan vụ nam sinh bị bạo lực học đường, bắt liếm biển số xe ở Sóc Sơn, Hà Nội, tối 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với N.Q.A. (17 tuổi) và P.T.Đ. (18 tuổi, cùng trú tại xã Sóc Sơn) về tội Làm nhục người khác và Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, Công an xã Sóc Sơn tiếp nhận đơn trình báo của 2 học sinh bị nhóm đối tượng chửi bới, hành hung và quay video đăng lên mạng xã hội TikTok.

2 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Hà Nội).

Qua xác minh, cảnh sát xác định có 6 đối tượng (đều dưới 18 tuổi) đã có hành vi bạo lực. Cụ thể, khoảng 14h ngày 14/10, nhóm này chặn cháu N.D.T. (14 tuổi) tại khu vực đình làng thôn Song Mai, ép quỳ gối xin lỗi, hành hung rồi quay clip tung lên mạng.

Đến ngày 15/10, nhóm tiếp tục tìm gặp cháu N.Đ.H. (15 tuổi) tại khu tái định cư thôn Dược Hạ, ép nạn nhân quỳ bò, xin lỗi và đánh đập, sau đó đăng video lên TikTok.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố hai bị can trên. Các đối tượng còn lại dưới 16 tuổi được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh bị nhóm học sinh quây lại, liên tục quát mắng, bắt quỳ. Đáng chú ý, một thanh niên trong nhóm ép nam sinh phải bò ra phía sau đuôi xe và liếm biển số xe máy.

Khi nam sinh này chần chừ, thanh niên kia đã dùng chân đạp vào mặt. Cuối cùng, nam sinh phải thực hiện theo yêu cầu của nhóm bạn, nhưng vẫn tiếp tục bị đánh.