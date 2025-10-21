Chị gái có tình yêu mới, anh rể cũ bỗng tiết lộ bí mật kinh hoàng với tôi

Chị gái tôi lấy chồng sớm, khi vừa ngoài 20 tuổi. Chị học ít, tính lại thẳng và đôi khi hơi thô. Cái gì cũng “toạc móng heo”, lời ăn tiếng nói chẳng bao giờ để ý, chị hiền lành nhưng không khéo léo.

Còn tôi - nhờ bố mẹ thương và tạo điều kiện - được học hành đàng hoàng hơn. Tôi làm công việc văn phòng, ăn nói nhẹ nhàng, cư xử nền nã.

Anh rể hơn chị tôi gần 10 tuổi, làm chủ một công ty nhỏ. Ngày chị lấy anh, ai cũng nói chị “tốt phúc” vì anh đàng hoàng, điềm đạm và có chí.

Khi anh mở công ty, chị tôi không giúp được gì nhiều nên anh bảo tôi về làm cùng, phụ anh sổ sách, kế toán. Lúc đó, tôi hoàn toàn vô tư, chỉ nghĩ giúp anh chị và có thêm kinh nghiệm làm việc.

Thời gian đó, tôi luôn xem anh như người anh lớn. Anh hướng dẫn tôi công việc, quan tâm, thỉnh thoảng còn đưa đón nếu trời mưa. Mối quan hệ giữa chúng tôi trong sáng, chẳng có điều gì vượt giới hạn.

Nhưng giữa anh và chị tôi thì khác, họ càng ngày càng xa cách. Anh ít nói, chị thì nóng tính, hai người thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vụn vặt.

Có lần, tôi nghe anh thở dài: “Anh chỉ ước vợ anh hiểu cho anh một chút”. Tôi chỉ biết cười, khuyên chị nên mềm mỏng hơn. Nhưng càng về sau, khoảng cách của họ càng lớn. Rồi một ngày, họ ly hôn. Chị tôi bảo: “Giải thoát cho nhau thôi, không sống được thì đừng cố”.

Tôi sốc vì dù gì, đó cũng là gia đình. Ngày anh dọn đồ khỏi nhà, tôi thấy ánh mắt anh buồn đến nao lòng. Sau đó, tôi xin nghỉ việc. Một phần vì sợ người ngoài bàn tán, phần khác vì không muốn dính dáng gì tới quá khứ giữa anh và chị. Tôi nghĩ mình đã khép lại mọi chuyện ở đó.

Nhưng rồi hai năm sau, anh bất ngờ tìm đến. Anh nói muốn gặp tôi vì có vài việc cần trao đổi về công ty cũ. Tôi đồng ý, nghĩ đơn giản chỉ là công việc. Thế nhưng, buổi gặp hôm ấy lại khiến tôi choáng váng.

Anh im lặng rất lâu rồi nói nhỏ: “Anh biết nói ra điều này là sai nhưng anh từng có tình cảm với em. Không phải bây giờ, mà là từ những ngày đầu em làm cùng anh. Cảm xúc ấy anh giấu suốt mấy năm qua vì biết mình không được phép”.

Tôi sững sờ, không nói nổi lời nào, tai tôi như ù đi. Anh nói tiếp, giọng nghèn nghẹn: “Ngày em nghỉ, anh thấy hụt hẫng lắm. Nhưng anh hiểu, em chọn cách đó để giữ cho mọi thứ đúng mực. Giờ chị em có người mới, sống hạnh phúc rồi. Anh không muốn chen ngang gì, chỉ là muốn em biết anh từng quý em thật lòng”.

Tôi ngồi lặng, tim đập mạnh. Tôi không hề nghĩ mình từng là nguyên nhân khiến anh thấy xao động. Tôi vẫn luôn tự nhủ, giữa anh em dâu rể chỉ có thể là người thân, không hơn không kém. Nhưng khi anh nói ra điều đó, trong tôi bỗng có cảm giác gì đó rất lạ, vừa thương, vừa giận, vừa thấy có lỗi.

Thú thật, anh là người đàn ông tốt. Từ cách anh đối xử với mọi người đến cách anh chịu trách nhiệm trong hôn nhân, tất cả đều khiến người khác tôn trọng. Nhưng anh là anh rể cũ của tôi. Chỉ cần nghĩ đến hai chữ “anh rể”, tôi đã thấy mọi suy nghĩ đều là sai trái.

Mấy ngày nay, tôi mất ngủ. Tôi không dám kể với ai, càng không dám nói với chị. Chị giờ có người mới, vui vẻ, an yên bên người đàn ông biết yêu thương. Tôi sợ nếu chị biết chuyện này, dù không còn gì ràng buộc, chị vẫn sẽ thấy bị phản bội.

Tôi không rõ anh nói ra để làm gì, để giải thoát cho mình hay để gieo vào tôi nỗi giằng xé? Tôi chỉ biết từ ngày hôm ấy, tôi không dám gặp lại anh nữa. Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn “Anh xin lỗi, anh không nên nói ra điều đó”, tôi vẫn thấy tim mình nhói lên.

Tôi biết anh cô đơn nhưng tôi không thể là người khỏa lấp nỗi cô đơn ấy. Bởi chỉ cần một bước sai, tôi sẽ mãi mãi là người có lỗi với chính chị gái mình, dù chị chẳng còn yêu anh nữa.

Giờ đây, tôi vẫn chưa biết nên làm thế nào? Giữ im lặng để mọi thứ qua đi, hay thẳng thắn cắt đứt để anh không nuôi hy vọng?

Tôi chỉ mong chuyện này kết thúc êm đẹp vì tôi không muốn làm người xấu trong câu chuyện của chính gia đình mình.

Mộc An