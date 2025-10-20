Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc, 2 huyền thoại Hong Kong, sắp đến TPHCM

Hai ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) - Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo - sẽ đến TPHCM tham dự Gala Điện ảnh Hong Kong: Trạm Việt Nam.

Đây là sự kiện do Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á (AFAA) tổ chức từ ngày 6/11 đến ngày 8/11, với chủ đề "Together We Dare to Be Powerful" (Cùng nhau, ta dám trở nên mạnh mẽ).

Sự kiện gồm lễ khai mạc và 4 buổi chiếu phim, mở màn bằng Cửu Long thành trại: Vây thành (Twilight of the Warriors: Walled In) - tác phẩm hành động gây tiếng vang nhất châu Á thời gian qua.

Phim do Trịnh Bảo Thụy làm đạo diễn, quy tụ dàn sao Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo, Lâm Phong, tái hiện thế giới Cửu Long thành trại thập niên 1980-1990 qua những trận chiến nghẹt thở và câu chuyện nhân sinh sâu sắc.

Hồng Kim Bảo được xem là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: HK01).

Nhân dịp này, Hồng Kim Bảo, huyền thoại phim võ thuật Hong Kong, sẽ có mặt tại TPHCM để giao lưu cùng khán giả. Ông được xem là người mở đường cho việc quốc tế hóa phim hành động Hong Kong, nổi tiếng với các tác phẩm kinh điển như Quỷ đánh quỷ, Xe đồ ăn nhanh, Trái tim của rồng, Diệp vấn 2...

Với khả năng chỉ đạo võ thuật sáng tạo và tầm ảnh hưởng lớn, Hồng Kim Bảo là biểu tượng của dòng phim võ thuật Hong Kong.

Cùng tham dự gala là Cổ Thiên Lạc, ngôi sao từng thành danh từ loạt phim truyền hình Thần điêu đại hiệp, Cỗ máy thời gian... Sau đó, ông tiếp tục khẳng định vị thế ở mảng điện ảnh qua Môn đồ, Thiết thính phong vân, Sát phá lang: Sói tham...

Anh từng giành Ảnh đế tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong Kim Tượng và Giải thưởng Điện ảnh Châu Á.

Cổ Thiên Lạc là mỹ nam đình đám "càng già càng cay" của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: HK01).

Ngoài Cửu Long thành trại: Vây thành, gala sẽ giới thiệu 3 tác phẩm đa dạng về thể loại gồm: Phim hành động Kẻ đóng thế (Stuntman), phim tài liệu Bốn con đường mòn (Four trails) và phim tình cảm Cửu biệt trùng phùng (Last song for you). Qua đó, chương trình thể hiện sức sáng tạo của điện ảnh Hong Kong ở nhiều mảng đề tài khác nhau.

Gala Điện ảnh Hong Kong từng được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia), Phnom Penh (Campuchia) và Jakarta (Indonesia), góp phần đưa điện ảnh Hong Kong đến gần hơn với khán giả khu vực.

Việc chọn Việt Nam làm trạm dừng tiếp theo thể hiện sự ghi nhận với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường điện ảnh Việt, cũng như mối liên kết ngày càng sâu sắc giữa hai nền điện ảnh.

Hồng Kim Bảo trong bộ phim "Cửu Long thành trại: Vi thành" (Ảnh: Weibo).

Bà Liên Bội Tuyền (Josie Lin) - Giám đốc điều hành Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á - chia sẻ: "Khán giả Việt Nam trẻ, nhiệt huyết và giàu cảm xúc. Đưa Gala Điện ảnh Hong Kong đến đây là một dấu mốc văn hóa quan trọng.

Chúng tôi hy vọng sự kiện này không chỉ giúp khán giả cảm nhận sức hút của phim hành động Hong Kong, mà còn hiểu rõ hơn tinh thần sáng tạo không ngừng của các nhà làm phim Hong Kong".