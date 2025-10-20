Ukraine lên tiếng về đề xuất nhượng lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với các phóng viên hôm 20/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tái khẳng định lập trường của mình, nói rằng quân đội Ukraine "sẽ không rút khỏi Donbass".

Ông Zelensky cũng nhắc lại lập trường về Donetsk và Lugansk, các vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga vào năm 2022.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ trích Hungary là một địa điểm không phù hợp cho các cuộc đàm phán song phương sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Zelensky cáo buộc Thủ tướng Viktor Orban "cản trở Ukraine ở mọi nơi", do vậy ông "không thể làm bất cứ điều gì tích cực hay thậm chí cân bằng” cho Ukraine. Tổng thống Ukraine dường như ám chỉ đến việc nhà lãnh đạo Hungary phản đối việc Ukraine gia nhập NATO và EU.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây khẳng định rằng lực lượng Moscow "đang liên tục tiến công trên hầu như toàn bộ chiến tuyến" bất chấp việc NATO ủng hộ Ukraine.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi Nga và Ukraine đóng băng tiền tuyến hiện tại ở Donbass, trong bối cảnh Moscow đang kiểm soát gần như toàn bộ khu vực này.

Tổng thống Trump đề xuất vùng Donbass nên được “cắt ra”, với Nga kiểm soát phần lớn diện tích khu vực này, để chấm dứt xung đột.

"Cứ để khu vực này được chia cắt như hiện tại. Hiện tại khu vực này đã bị chia cắt và cứ để nó trong tình trạng như vậy", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một hôm 19/10, đồng thời cho biết Nga đã kiểm soát 78% diện tích Donbass.

Theo Tổng thống Trump, Ukraine và Nga “có thể đàm phán về sau”, nhưng hai nước nên "dừng lại ở chiến tuyến hiện nay".

“Hãy trở về, ngừng chiến đấu, ngừng giết chóc", ông chủ Nhà Trắng kêu gọi.

Tuyên bố trên của Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau cuộc gặp căng thẳng của ông với Tổng thống Ukraine tại Nhà Trắng hôm 17/10. Đây cũng là sự thay đổi đột ngột so với lập trường của ông Trump hồi tháng 9. Vào thời điểm đó, ông tuyên bố Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ, thậm chí có thể "tiến xa hơn" vào lãnh thổ Nga.

Reuters cho rằng, lập trường của Tổng thống Trump đã bị tác động sau cuộc điện đàm vào ngày 16/10 với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc điện đàm này, theo Washington Post, ông Putin đã đề xuất trao đổi lãnh thổ, theo đó Ukraine sẽ nhượng lại các khu vực Donetsk và Lugansk để đổi lấy một phần nhỏ Zaporizhia và Kherson.

Reuters cũng xác nhận, Tổng thống Trump đã hối thúc Tổng thống Zelensky nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga trong một cuộc họp căng thẳng vào ngày 17/10. Động thái này khiến phái đoàn Ukraine thất vọng trong chuyến đi tới Washington.

Vào tháng 9/2022, cả hai khu vực Lugansk và Donetsk ở vùng Donbass đã tổ chức trưng cầu dân ý để sáp nhập vào Nga. Tuy nhiên, Ukraine và hầu hết các quốc gia khác đã từ chối công nhận đường biên giới mới của Nga.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov, hồi tháng 8 cho biết quân đội Ukraine kiểm soát khoảng 20% ​​lãnh thổ Donetsk và chưa đến 1% lãnh thổ Lugansk.

Tổng thống Putin từng tuyên bố, để lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Ukraine phải rút khỏi toàn bộ vùng Donbass. Ông cũng nêu rõ việc công nhận biên giới mới của Nga là một trong những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài.