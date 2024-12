NSND Mai Hoa: "Tôi hát nhạc buồn nhưng an yên, không cô đơn trên sofa"

Ngày 26/12, tại sân vườn Nhà hát Lớn Hà Nội, NSND Mai Hoa giới thiệu tới khán giả đĩa than Nốt trầm. Với đĩa than này, NSND Mai Hoa mong muốn tôn vinh các tác phẩm nhạc tiền chiến - di sản quý giá của âm nhạc Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của đĩa than như một hình thức thưởng thức đặc biệt, đem lại trải nghiệm âm nhạc độc đáo cho khán giả.

Hồi sinh biểu tượng công nghiệp thu thanh của thế kỷ 20

Dự án Nốt trầm được Mai Hoa ấp ủ từ 3 năm trước với mong muốn mang đến sản phẩm dành cho những người yêu nhạc kỹ tính. Việc thu âm diễn ra tại cả TPHCM và Hà Nội, kéo dài nửa năm 2023.

Tại buổi ra mắt, Mai Hoa cho biết, "Nốt trầm" là đĩa than đầu tiên mà cô thực hiện (Ảnh: Ban tổ chức).

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng, giai đoạn thu thanh album gặp không ít khó khăn vì không phải lúc nào cũng tập hợp được đầy đủ các nhạc sĩ, nhạc công của dàn nhạc như kế hoạch mong muốn. Có những bản, chị phải thu đi thu lại đến khi hài lòng mới thôi.

Công đoạn mix và master được thực hiện bởi Duy Nghĩa, tạo ra chất lượng âm thanh tự nhiên, mộc mạc nhất.

Đĩa than được sản xuất tại Mỹ và phải "xếp hàng đợi sản xuất hơn nửa năm", có trọng lượng và chất lượng cao nhất của đĩa than hiện nay. Nốt trầm là phiên bản 200 gram, thay cho bản 180 gram hoặc thấp hơn như thường lệ bởi, Mai Hoa muốn "đĩa than dày dặn như chính giọng hát của mình".

Album Nốt trầm Vol 1 gồm các ca khúc: Biệt ly (Dzoãn Mẫn), Bóng chiều xưa (Dương Thiệu Tước), Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Anh đến thăm em một chiều mưa (Tô Vũ), Bản không tên số 1 (Vũ Thành An), Ngày về (Hoàng Giác), Làng tôi (Văn Cao), Ngày mùa (Văn Cao).

Với tư cách là một nghệ sĩ của nhân dân, Mai Hoa mong muốn tiếng hát của mình không chỉ gắn liền với các chương trình phát thanh, truyền hình, mà còn được phổ biến rộng rãi qua các sản phẩm âm thanh chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khán giả.

Chia sẻ về sự trở lại của đĩa than, NSND Mai Hoa cho biết chị muốn hồi sinh đĩa than, biểu tượng của công nghiệp thu thanh thế kỷ 20 và thổi vào đó hơi thở mới của thời đại.

"Đĩa than không chỉ là một hình thức lưu trữ âm nhạc mà còn mang đến trải nghiệm thưởng thức đặc biệt, tạo ra không gian sâu lắng và gần gũi với người nghe", nữ ca sĩ cho hay.

Ngoài ra, album còn được phát hành trên các nền tảng số như Spotify, iTunes với chất lượng lossless, đáp ứng nhu cầu đa dạng của công chúng yêu nhạc.

Tôn vinh giá trị âm nhạc của dòng nhạc tiền chiến

Chia sẻ với báo chí, NSND Mai Hoa bày tỏ sự trân trọng khi được khán giả yêu mến gọi là "nữ hoàng nhạc phim" và đại diện của dòng nhạc tiền chiến.

"Những bài hát nhạc tiền chiến, tôi đã từng thể hiện rất nhiều. Khi hát, tôi không cảm thấy bản thân phải gồng mình, dù có những ca khúc mang nội dung khá nặng nề. Ngược lại, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng như dòng suối chảy và tôi hát một cách rất tự nhiên", Mai Hoa nói.

Chính vì sự hòa hợp ấy, chị đã chọn dòng nhạc tiền chiến làm chủ đạo cho album đĩa than Nốt trầm. Mai Hoa mong muốn qua sản phẩm này, khán giả yêu thích giọng hát trầm khàn đặc trưng của Mai Hoa sẽ tiếp tục đồng hành và đón nhận âm nhạc mà chị gửi gắm.

"Đĩa than lần này không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, mà còn là sự tri ân của tôi dành cho những tác phẩm kinh điển, cũng như tình cảm mà khán giả đã dành cho tôi suốt những năm qua," Mai Hoa chia sẻ thêm (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong album Nốt trầm, ca khúc Ngày về (sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Giác) là một dấu ấn đặc biệt, không chỉ bởi giai điệu đậm chất trữ tình mà còn gắn bó với những kỷ niệm sâu sắc của NSND Mai Hoa và cố nhạc sĩ.

Mai Hoa kể lại, lần đầu tiên chị thể hiện Ngày về trong chương trình âm nhạc trên sóng VTV. Khi ấy, Mai Hoa và ca sĩ Ánh Tuyết, đại diện cho dòng nhạc tiền chiến đã có màn biểu diễn để lại ấn tượng sâu đậm.

Sau buổi đêm diễn, nhạc sĩ Hoàng Giác đã chia sẻ với Mai Hoa rằng, ông rất yêu thích cách chị hát bài Ngày về. Ông nói rằng, qua phần trình bày của Mai Hoa, bài hát như được khoác thêm một lớp cảm xúc mới, vừa nhẹ nhàng, vừa sâu sắc.

Từ đó, Ngày về không chỉ trở thành một ca khúc gắn liền với tên tuổi của Mai Hoa mà còn là một cầu nối tinh thần giữa chị và cố nhạc sĩ.

Khi thực hiện album đĩa than lần này, Mai Hoa đã dành nhiều tâm huyết để thu âm lại Ngày về với phong cách thể hiện vừa mộc mạc, vừa đầy cảm xúc. Đây là cách chị tri ân nhạc sĩ Hoàng Giác và gửi gắm tình cảm đến những khán giả yêu thích giọng hát của mình qua năm tháng.

"Ngày về không chỉ là một ca khúc, mà còn là một kỷ niệm đẹp, là tình cảm chân thành mà tôi luôn muốn lưu giữ và truyền tải đến công chúng", Mai Hoa xúc động chia sẻ.

"Nốt trầm" - tiếng lòng của Mai Hoa

Mai Hoa tiết lộ rằng, chị thường được mời hát các ca khúc buồn. Tuy nhiên, nỗi buồn trong âm nhạc của nữ ca sĩ luôn chứa đựng tia hy vọng, sự lạc quan, không đẩy người nghe vào cảm giác bi lụy. Chính điều này tạo nên nét riêng biệt, khó lẫn trong giọng hát trầm khàn nhưng đầy cảm xúc của cô.

Mai Hoa luôn cố gắng tìm ra một lối thoát trong bài hát. "Tôi hát toàn bài buồn nhưng nghe lại tươi. Khi thưởng thức, khán giả sẽ có cảm giác an yên trên sofa chứ không phải cô đơn trên sofa", nữ nghệ sĩ hài hước nói.

Nói về lý do đặt tên album là Nốt trầm, Mai Hoa cho biết cái tên còn là biểu tượng cho giọng hát và phong cách nghệ thuật của Mai Hoa.

"Giọng hát của tôi từ trước đến nay đã gắn liền với những nốt trầm, không chỉ trong âm nhạc mà cả trong cách tôi sống và cảm nhận cuộc đời. Nốt trầm không chỉ là phong cách âm nhạc, mà còn là một phần con người tôi, là đặc trưng trong giọng hát của tôi", NSND Mai Hoa tâm sự.

Chị cũng chia sẻ, việc lựa chọn tông màu đỏ làm chủ đạo cho Nốt trầm bởi đây là album đĩa than phiên bản giới hạn không chỉ về nội dung, mà còn ở trọng lượng đĩa và màu đỏ được pha màu riêng theo mong muốn của Mai Hoa.

Nhạc sĩ Lưu Hà An, người đồng hành với Mai Hoa trong nhiều tác phẩm nhận xét: "Tôi rất trân trọng giọng hát của Mai Hoa. Chất giọng trầm của Hoa không lẫn với bất kỳ ai, vừa sâu sắc, vừa đẹp đẽ. Khi nghe Mai Hoa hát "Cô đơn", tôi thấy trái tim mình tan chảy, dù có lạnh lẽo đến đâu" (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại sự kiện, NSND Tấn Minh chia sẻ: "Tôi luôn yêu cách hát của Mai Hoa từ trước đến nay. Hoa xử lý cảm xúc đủ buồn nhưng không bi lụy, luôn có một lối thoát tích cực trong từng ca khúc. Đó là điểm mà không phải ai cũng làm được".