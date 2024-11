Gợi ý 4 xu hướng túi xách cho mùa thu đông năm nay

Theo Vogue, mỗi mùa thời trang đều đánh dấu sự chuyển mình từ những phong cách cũ sang những xu hướng mới.

Tuy nhiên tính thực tế, linh hoạt vẫn được đặt lên hàng đầu. Các nhà thiết kế luôn định vị phong cách của họ trong các bộ sưu tập theo từng mùa. Xu hướng "cá nhân hóa'' đang được các bạn trẻ tích cực lăng xê trên mọi nền tảng mạng xã hội. Những chiếc túi trở nên độc đáo, mang đậm cá tính cá nhân của chủ sở hữu.

Sau cơn sốt kết hợp với móc khóa Labubu - mô hình quái vật nhỏ đang được giới trẻ săn lùng.

Mùa thu đông 2024 vẫn giữ xu hướng kết hợp cùng phụ kiện độc đáo như móc khóa trang trí và xu hướng túi xách hình dáng độc đáo, túi tote cũng dần quay trở lại.

Sử dụng móc khóa làm phụ kiện trang trí túi xách

Theo xu hướng chaotic customization (sự nổi loạn có chủ đích) nhiều ngôi sao tích cực lăng xê trào lưu này như BlackPink, Jane Birkin…

Mẫu túi xách mùa thu đông 2024 của Coach (Ảnh: Getty Images).

Sự thú vị từ xu hướng cá nhân hóa cùng phong cách đường phố ảnh hưởng lên các sàn diễn thời trang lớn.

Các nhà thiết kế đã sử dụng những móc khóa nhiều hình dáng để tạo điểm nhấn trong ăn mặc. Xu hướng này không chỉ khuấy động sàn diễn của nhiều nhà mốt đình đám như Coach, Miu Miu, Burberry... mà còn đưa nó lên một tầm cao mới.

Việc cá nhân hóa trong thời trang, đặc biệt là túi xách đang được lòng giới trẻ và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chủ sở hữu có thể thỏa sức trang trí chiếc túi của mình bằng nhiều loại phụ kiện khác nhau đa dạng từ chất liệu đến kiểu dáng.

Coach đem đến đủ hình thù mới lạ từ chiếc taxi vàng, tượng nữ thần tự do biểu tượng của New York hay mô hình quả táo to bản ấn tượng.

Miu Miu phá cách hơn khi sử dụng quai túi đan cài từ nhiều chất liệu như một món phụ kiện. Phiên bản túi xách này đang được nhiều thần tượng, diễn viên ưa chuộng.

Nữ thần tượng Lee Hyeri sở hữu chiếc túi Miu Miu biến tấu với dây xích, vòng cổ độc đáo (Ảnh: @miumiu)

Túi xách hình hộp chữ nhật, hình trụ

Xu hướng túi xách hình hộp chữ nhật, hình trụ trở lại nhưng phá cách hơn với nhiều kích thước khác nhau để lựa chọn dựa theo từng nhu cầu sử dụng.

Các thương hiệu Jil Sander, Alaia, Diesel... cũng tích cực cập nhật xu hướng này vào Bộ sưu tập Thu Đông 2024 bằng nhiều biến tấu độc đáo trong kiểu dáng. Thiết kế túi chiều ngang thuôn dài đặc biệt của Alaia, trong khi Diesel lại có sự kết hợp thú vị bằng họa tiết dập phồng cánh bướm.

Kiểu dáng túi này đã nổi lên từ đầu năm nay và dự đoán sẽ đạt đỉnh vào cuối năm. Đây là một sự lựa chọn mới mẻ trong bộ sưu tập túi xách của các tín đồ yêu thời trang.

Mẫu túi xách mới trong Bộ sưu tập Thu Đông 2024 của nhà mốt Alaia, thương hiệu Stand Oil (Hàn Quốc) nhận được nhiều phản hồi tích cực vì tính ứng dụng cao, đa dạng kiểu dáng, màu sắc (Ảnh: Getty Images).

Mẫu túi hình trụ được Diesel biến tấu với chi tiết dập phồng cánh bướm độc đáo ở hai bên (Ảnh: @diesel)

Túi kích thước lớn như bao tải

Trào lưu túi tote tưởng chừng như đã hạ nhiệt, nay lại được các nhà mốt nhiệt tình lăng xê. Kích thước to bản mang phong cách cổ điển, phù hợp với đa dạng trang phục, hoàn cảnh.

Với kích thước lớn dễ dàng đựng được nhiều loại giấy tờ, hợp đồng phù hợp cho những tín đồ công việc hay những người phụ nữ luôn muốn mang theo mọi thứ bên mình.

Một chiếc túi tote cỡ lớn là giải pháp tiện lợi, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống bận rộn. Ngoài tính thời trang, sự tiện lợi vẫn nhận được nhiều mối quan tâm. Các mẫu túi này đã xuất hiện trên nhiều sàn diễn của các thương hiệu như Fendi, MaxMara, Loewe,... khẳng định vị thế không thể tách rời.

Mẫu túi thương hiệu trong Bộ sưu tập Thu Đông 2024 của nhà mốt Fendi (Ảnh: @fendi)

Mẫu túi tote nhiều đường gấp khúc tạo nên nét độc đáo trong thiết kế của nhà mốt Loewe (Ảnh: @loewe)

Túi hình hộp

Mùa thu này, những chiếc túi hình hộp mang diện mạo khác khi kết hợp cùng các ngăn túi nhỏ bên ngoài. Sự thay đổi này khiến cho những chiếc túi trở nên thiết thực hơn. Người dùng cũng dễ dàng hơn trong việc sắp xếp đồ đạc. Bề ngoài chiếc túi được mô phỏng như một chiếc quần cargo (túi hộp) gồm nhiều ngăn nhỏ tiện lợi.

Các nhà mốt nổi tiếng như Balenciaga, Chlóe, Chanel sử dụng hình mẫu này trên nhiều chất liệu da bê, da bò, chần bông,...

Mẫu túi của nhà mốt Chlóe làm từ da bê tự nhiên (Ảnh: Getty Images)

Các túi nhỏ được sắp xếp quanh thân túi trong thiết kế balo mới nhất trong Bộ sưu tập Thu Đông 2024 của nhà mốt Chanel (Ảnh: Chanel).

