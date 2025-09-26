Momo hoá thân thành “tổng tài”, tự tin đọ sắc cùng mỹ nhân Thái Baifern

Mang tên "Urban Imagination" (tạm dịch: Tưởng tượng đô thị), bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của Onitsuka Tiger được giới thiệu trong không gian độc đáo, dưới một nhà kho đường sắt cũ dưới ga trung tâm thành phố Milan, Italy.

Tất cả khách mời như được đắm chìm vào hành trình thị giác đầy bất ngờ, nơi họ dạo bước tự do trên đường phố New York (Mỹ) hay khu Shibuya Crossing tấp nập tại Tokyo (Nhật Bản).

Góp mặt tại hàng ghế đầu của show diễn, Momo (TWICE) gây ấn tượng với hình ảnh đậm chất “tổng tài”. Nữ thần tượng Hàn Quốc lựa chọn mẫu áo khoác len màu đen dáng rộng kết hợp cùng áo sơ mi xanh nhạt và quần tây dáng ống đứng.

Điểm nhấn đặc biệt là chi tiết khăn tua rua màu trầm được thắt dài phía trước cổ kết hợp cùng thắt lưng da và đôi boots cao cổ Tiger Rodeano RB màu đen, có chi tiết gấp nhẹ ở ống vừa mạnh mẽ, vừa thời thượng.

Trong khi đó, diễn viên Baifern Pimchanok xuất hiện với phong cách thanh lịch. Ngôi sao Thái Lan chọn áo khoác dáng dài màu xanh navy phối kèm sơ mi ôm dáng và quần hoạ tiết kẻ ô cổ điển.

Giống như Momo, Baifern tiếp tục lăng xê mẫu cà vạt tua rua - chi tiết được thương hiệu khai thác mạnh mẽ trong các bộ sưu tập mới - làm điểm nhấn cho tổng thể trang phục không bị nhàm chán.

Joshua Hong (Seventeen) vẫn trung thành với hình ảnh tối giản, thư sinh thường thấy. Nam thần tượng người Trung Quốc phối áo khoác blazer dáng ngắn với mẫu sơ mi màu xanh mở cổ áo nhẹ, tạo điểm nhấn phóng khoáng, cân bằng sự nghiêm túc của trang phục.

Trên sàn diễn, sự chăm chút được nhà mốt thể hiện qua loạt áo trench coat (áo khoác dáng dài) hiện đại, sơ mi, áo cánh, váy nhăn kết hợp cùng bodysuit (áo liền quần) cổ điển, áo nỉ và bộ đồ thể thao cao su tổng hợp.

Đặc biệt, chiếc quần mỏng lấy cảm hứng từ Paw Project - ra mắt năm 1974 dành cho vận động viên - được tái hiện đầy mới lạ. Lần này kết hợp cùng nội y, áo khoác blazer nam và giày cao gót, tạo nên điểm nhấn bất ngờ.

Bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 còn được nhà mốt mở rộng sang loạt phụ kiện tinh tế. Từ mẫu túi Tiger Tote được làm từ vải canvas in họa tiết graffiti hoặc hoa nhỏ đến túi Karate bằng da mềm được giới thiệu với phiên bản trơn hoặc đính đinh tán đều mang lại sự đa dạng cho phong cách thường ngày.

Những mẫu thiết kế thể thao trong bộ sưu tập được biến hoá theo phong cách thoáng đãng, tối ưu hoá và có tính ứng dụng cao. Loạt chi tiết đặc trưng như quần thể thao ôm với sọc chạy dọc, quần shorts (quần ngắn) dáng hộp hay áo nỉ quá cỡ tiếp tục xuất hiện sang trọng dưới bàn tay của Giám đốc sáng tạo Andrea Pompilio.

Chất liệu tweed và sơ mi nhăn điểm xuyết bèo nhún hay nơ trang trí cũng được giám đốc sáng tạo tận dụng triệt để, tạo điểm nhấn mới cho mùa xuân hè 2026 sắp tới.

Trong mùa mới, những chiếc áo khoác quá khổ hay áo sơ mi được may đo bằng chất liệu tweed vàng rực rỡ cũng gợi nhắc đến phong cách xa hoa của các nhà mốt Pháp.

