Nhà thiết kế Việt gây chú ý tại Tuần lễ thời trang London

Tại Tuần lễ thời trang London (Anh) Xuân - Hè 2026, bộ sưu tập có tên "Rêverie" (tạm dịch: Giấc mộng) của Montsand được nhà thiết kế Diệp Yến lấy cảm hứng từ chính thế giới nghệ thuật của danh họa Pháp nổi tiếng Odilon Redon.

Xuyên suốt bộ sưu tập, lớp khung được dựng từ chất liệu lưới trong trở thành cấu trúc định hình toàn bộ phom dáng thiết kế. Phủ bên ngoài mỗi thiết kế là tailoring (may đo tùy chỉnh) chuẩn mực, ren và pha lê lấp lánh được chế tác qua hàng nghìn giờ thủ công.

Lớp khung lưới tưởng chừng vô hình ấy lại giữ vai trò trung tâm, gợi nhớ những người phụ nữ trong tranh của Redon, hiếm khi được khắc họa trọn vẹn nhưng luôn tỏa sáng dịu dàng từ bên trong.

Xuất hiện tại hàng ghế đầu của show diễn, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh lịch, nữ tính. Cô nàng tinh tế kết hợp chiếc áo khoác blazer ôm dáng cùng chân váy ngắn đồng chất liệu.

Điểm nhấn đặc biệt là phần khăn choàng cách điệu, buông dài ở hai bên vai tạo cảm giác vừa cổ điển vừa cá tính. Lương Thuỳ Linh còn khéo léo phối thêm tất đen mỏng xuyên thấu và giày cao gót mũi nhọn để hoàn thiện tổng thể.

Trong khi đó, fashionista (người dẫn đầu xu hướng thời trang) nổi tiếng Helly Tống lại quyết định hoá thân thành hình ảnh công chúa, “bánh bèo” với mẫu váy dạ hội xuyên thấu, được phủ kín họa tiết thêu nổi mô phỏng cành hoa nhỏ li ti.

Helly Tống đã được nhà thiết kế Diệp Yến ưu ái lựa chọn đảm nhận vai trò vedette (người mẫu xuất hiện cuối cùng) của show diễn lần này.

Những mẫu váy quây ánh kim được nhà thiết kế xử lý khéo léo bằng chất liệu cao cấp, từng lớp tua rua nhỏ được gắn kết, thả dài tự do tạo nên sự chuyển động uyển chuyển theo từng bước chân của người mẫu.

Bên cạnh đó, một số mẫu áo khoác blazer, áo cape (áo khoác hoặc áo choàng không có tay) được thương hiệu tận dụng, đổi mới thiết kế tạo nên sự phá cách. Những lớp vải trắng xếp ly gọn gàng tạo thành món phụ kiện choàng vai và cổ vừa quý phái, vừa giữ được sự thanh lịch vốn có.

Bộ sưu tập đi từ những thiết kế đơn giản, có tính ứng dụng cao chuyển dần sang loạt váy được cắt xẻ táo bạo, quyến rũ, thể hiện rõ liên kết giữa thời trang và nghệ thuật trìu tượng mà nhà thiết kế Việt muốn truyền tải tới khán giả.

Đầm xuyên thấu màu be, áo corset, váy mini (váy dáng ngắn) với hoạ tiết hoa cầu kỳ... được các nghệ nhân lành nghề xử lý trong nhiều giờ làm việc tạo nên kiểu dáng ôm sát cơ thể cùng hiệu ứng trong suốt đầy gợi cảm.

Gam màu da, nâu và be được tận dụng một cách triệt để giúp các thiết kế toát lên sự trong sáng, duyên dáng. Không chỉ vậy, mỗi chi tiết trang trí nhỏ cũng được làm tỉ mỉ tạo nên "bữa tiệc thị giác" ấn tượng, biến người mặc trở thành tâm điểm của sự chú ý.

"Rêverie" là lời mời để phái đẹp khoác lên mình không chỉ một bộ trang phục, mà còn mang vẻ đẹp tiềm ẩn, luôn biến chuyển trên hành trình khám phá bản thân. Đồng thời, bộ sưu tập này còn nhấn mạnh tinh thần nghệ thuật được lấy cảm hứng từ thế giới quan của danh họa Pháp Odilon Redon.

Ảnh: LDFW