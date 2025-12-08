Hơn 3.600 tỷ đồng chi chế độ cho cán bộ sau sắp xếp ở Thanh Hóa

Báo cáo tại kỳ họp thứ 37, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 8/12, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh trong năm qua, tỉnh đã tập trung rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tiến độ và yêu cầu của Trung ương.

Theo ông Liêm, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh còn 166 đơn vị hành chính cấp xã (19 phường và 147 xã), giảm 381 đơn vị, đạt tỷ lệ 69,6%. Tỉnh hiện có 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giảm 5 sở, tương ứng 26,3%.

Người dân, doanh nghiệp đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Quách Tuấn).

Ông Liêm nêu rõ, cùng với việc tinh gọn tổ chức bộ máy, UBND tỉnh cũng kịp thời ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính, bảo đảm bộ máy mới vận hành hiệu quả.

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa cũng đã triển khai tăng cường phân cấp, phân quyền và ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhằm nâng cao trách nhiệm và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên một số ngành, lĩnh vực.

Đặc biệt, năm 2025, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ cho hơn 3.700 người, với tổng kinh phí hơn 3.600 tỷ đồng.

Tỉnh cũng đã biệt phái 15 công chức cấp tỉnh và điều động 160 công chức ở các xã đồng bằng lên công tác tại 38 xã miền núi, vùng cao, biên giới; đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái với mức hỗ trợ 2,5-4,5 triệu đồng/người/tháng.

Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và cải thiện chất lượng dịch vụ công.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hóa trong kỳ xếp hạng năm 2025 đứng thứ 21 cả nước, xếp thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thuộc nhóm các địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất.

Tỉnh Thanh Hóa cũng được đánh giá là địa phương cải cách mạnh mẽ nhất trong giai đoạn 2005-2024. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, quyết liệt; tỉnh đã rà soát, đơn giản hóa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết.

Thanh Hóa đã công bố, công khai 2.234 thủ tục hành chính; thực hiện phân luồng và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”, qua đó hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Kỳ họp thứ 37 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; báo cáo tài chính, ngân sách, đầu tư công năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 27 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình; nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; đồng thời thảo luận, quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.