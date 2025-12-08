Nga đề nghị Mỹ “thay đổi căn bản” một số điểm của kế hoạch hòa bình Ukraine

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin (Ảnh: AFP).

Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, ngày 7/12 cho biết, Nga và Mỹ đang tiến hành điều chỉnh những điều khoản khó khăn sẽ quyết định hình thức và số phận của tài liệu tương lai về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Ông nhấn mạnh, một số vấn đề đòi hỏi Mỹ phải thực hiện “những thay đổi mang tính căn bản” trong kế hoạch hòa bình.

“Chúng tôi đang kết nối những điều khoản khó khăn đó, những điều khoản sẽ phần nào quyết định hình thức và số phận của tài liệu tương lai. Một số vấn đề đòi hỏi Mỹ phải thực hiện những thay đổi nghiêm túc, tôi muốn nói là mang tính căn bản, đối với các văn bản của họ”, ông Ushakov nói.

Đồng thời, ông cho biết phần diễn đạt chính xác các điều khoản và việc phối hợp với các chuyên gia pháp lý vẫn còn ở phía trước.

Ông nhấn mạnh rằng quá trình đàm phán không nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn mà là một “giải pháp lâu dài”.

Tuy nhiên, ông không nêu rõ Moscow muốn Washington thực hiện những thay đổi gì.

Tháng trước, Mỹ đưa ra một đề xuất hòa bình gồm 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Kế hoạch ban đầu của Washington nhằm chấm dứt xung đột bao gồm việc Ukraine nhượng lại lãnh thổ mà Nga chưa thể giành được trên chiến trường, để đổi lấy những lời hứa an ninh thấp hơn mong muốn của Kiev về việc gia nhập NATO. Tuy nhiên, bản chất của các bảo đảm an ninh mà Ukraine có thể nhận được đến nay vẫn còn mờ mịt, ngoài kế hoạch ban đầu nói rằng các tiêm kích bảo vệ Kiev có thể được bố trí tại Ba Lan.

Kế hoạch này vấp phải sự phản đối của Ukraine và các đồng minh. Kể từ đó đến nay, bản đề xuất đã được chỉnh sửa thành các phiên bản khác nhau dựa trên các cuộc tham vấn của phái đoàn Mỹ với phía Nga và Ukraine.

Bất chấp cuộc họp kéo dài gần 5 giờ đồng hồ tại Điện Kremlin, phái đoàn Mỹ gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner vẫn không đạt được một thỏa thuận với Moscow như mong đợi.

Người phát ngôn Điện Kremlim Dmitry Peskov sau đó cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý với một số điểm của kế hoạch hòa bình, trong khi không thể chấp nhận những điểm khác.

Hôm 6/12, các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine hoàn tất 3 ngày đàm phán nhằm thu hẹp khác biệt về đề xuất hòa bình do Washington đề xuất. Mặc dù các bên khẳng định cuộc thảo luận hiệu quả, tích cực và mang tính xây dựng, nhưng vẫn không có đột phá.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine đang làm chậm tiến trình đàm phán.

Ông nói ông có “chút thất vọng” vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa sẵn sàng chấp nhận kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất.

“Tôi hơi thất vọng rằng Tổng thống Zelensky vẫn chưa đọc bản đề xuất, tính đến vài giờ trước. Cấp dưới của ông ấy thì thích nó, nhưng ông ấy thì không”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên trước khi tham dự lễ vinh danh tại Trung tâm Kennedy hôm 7/12.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Theo tôi, Nga coi kế hoạch đó là ổn, nhưng tôi không chắc ông Zelensky cảm thấy ổn. Cấp dưới của ông ấy đều thích. Nhưng ông ấy chưa sẵn sàng chấp nhận”.

Về phần mình, ông Zelensky cho biết, ông đã có một “cuộc điện đàm thực chất” với các quan chức Mỹ tham gia đàm phán cùng phái đoàn Ukraine tại Florida.

“Ukraine quyết tâm tiếp tục làm việc thiện chí với phía Mỹ để thực sự đạt được hòa bình”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội.