Eurowindow Holding - Chiến lược phát triển loạt công trình xanh trên thị trường địa ốc

Tại Việt Nam, nhu cầu sống an toàn, bền vững ngày càng trở nên thịnh hành. Theo đó, một số chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án uy tín, trong đó Eurowindow Holding đã và đang triển khai hàng loạt dự án khu đô thị đáp ứng tiêu chí công trình xanh quy mô lớn từ Bắc vào Nam.

Eurowindow Holding với chiến lược tập trung phát triển loại dự án công trình xanh nằm tại vị trí trung tâm phố, thủ phủ tỉnh sau sáp nhập như Euro Green City (Tây Ninh); Eurowindow River City (Hưng Yên), Eurowindow Sport Garden, Eurowindow Central Avenue (Nghệ An) hay Eurowindow Light City (Thanh Hóa).

Các dự án này của Eurowindow Holding đều đáp ứng tiêu chí khu đô thị xanh. Trong khi các đô thị khác tại Việt Nam chỉ sử dụng công nghệ xử lý nước thải chuẩn B thì Eurowindow Holding đầu tư công nghệ xử lý nước thải đạt chuẩn A, tức là nước sau xử lý có thể tưới cây.

Bên cạnh đó, các dự án được sử dụng vật liệu xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo điện mặt trời, đặc biệt còn được đầu tư những tiện ích nhỏ nhất cho cư dân như hệ thống thu gom rác thải thông minh hoạt động bằng điện mặt trời. Việc vận hành xanh không chỉ giúp môi trường sống xanh bền vững mà còn tiết kiệm chi phí.

Eurowindow Light City là dự án tiêu biểu của Eurowindow Holding với mật độ cây xanh, mặt nước lớn (Ảnh: CĐT).

Đại diện Eurowindow Holding khẳng định: “Chúng tôi kiên định mục tiêu xây dựng những đô thị xanh có giá trị bền vững, lấy con người làm trung tâm và môi trường làm nền tảng. Eurowindow Holding sẽ tiếp tục đầu tư cho quy hoạch bài bản, vật liệu xanh tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo và vận hành xanh để góp phần đưa đô thị Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực xanh quốc tế.

Trong bối cảnh thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ, chiến lược đó không chỉ giúp Eurowindow Holding tạo vị thế khác biệt mà còn góp phần kiến tạo tương lai xanh cho hàng triệu cư dân Việt Nam”.

Theo các tổ chức quốc tế, công trình xanh không chỉ dừng ở việc trồng cây hay sở hữu diện tích mặt nước. Một công trình xanh theo tiêu chuẩn quốc tế được đánh giá dựa trên 4 tiêu chí: Môi trường, giảm phát thải; Kinh tế - mô hình vận hành tiết kiệm và hiệu quả; Xã hội - chất lượng sống; Quản trị và vận hành thông minh, xanh.

Trên thế giới hiện phổ biến ba hệ thống chứng nhận công trình xanh: LEED (Hoa Kỳ) - tiêu chuẩn toàn cầu khắt khe về hiệu suất năng lượng, vật liệu và vận hành; EDGE (IFC - Ngân hàng Thế giới) - tập trung vào tiết kiệm năng lượng, nước và vật liệu, chi phí đánh giá thấp, phù hợp với các nước đang phát triển; LOTUS (VGBC - Việt Nam) - do Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam phát triển, phản ánh đặc thù khí hậu và hạ tầng trong nước, khuyến khích doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững, cắt giảm phát thải CO₂ và gia tăng tuổi thọ vật liệu.

Để phù hợp với điều kiện tự nhiên và khí hậu Việt Nam, một công trình đáp ứng tiêu chí công trình xanh cần tuân thủ đầy đủ các nhóm tiêu chí cốt lõi. Trong đó, công trình xanh bắt đầu với cảnh quan hài hòa với tự nhiên. Hiệu quả năng lượng là trọng tâm của mọi công trình xanh.

Việc ứng dụng nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời cùng thiết kế tận dụng ánh sáng, thông gió tự nhiên giúp giảm phát thải và chi phí vận hành. Nhằm sử dụng nước hiệu quả, hệ thống xử lý nước thải ứng dụng công nghệ tiên tiến. Nước sau khi xử lý có thể tái sử dụng, góp phần tiết kiệm tài nguyên. Sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ sức khỏe cư dân.

Chất lượng không khí là thước đo của đô thị lành mạnh, tại công trình xanh cần đáp ứng tiêu chí: cây xanh, công viên, thảm thực vật tạo “bộ lọc tự nhiên”, hấp thụ CO₂ và giảm bụi, trong khi hệ thống thu gom rác khép kín giữ môi trường sạch và an toàn.

Giao thông và tiện ích cộng đồng khuyến khích lối sống năng động, giao thông thuận tiện, dễ dàng kết nối các tuyến đường trọng điểm, liền kề trung tâm hành chính, thương mại và khu dân cư hiện hữu.

Cuối cùng, quản lý và vận hành thông minh giúp công trình duy trì tính bền vững lâu dài. Ứng dụng công nghệ giám sát năng lượng, nước, rác thải và an ninh góp phần tối ưu chi phí, kéo dài tuổi thọ công trình.

Nghiên cứu thị trường cho thấy, 67% người mua nhà ưu tiên dự án có nhiều cây xanh và mặt nước; 52% lựa chọn công trình xanh vì lý do sức khỏe; và 45% sẵn sàng trả thêm cho tiện ích thân thiện môi trường. Các chủ đầu tư lớn trong nước cũng đang chạy đua để đạt tiêu chí công trình xanh.