Katy Perry đắm chìm trong hạnh phúc bên cựu Thủ tướng Canada

Trên trang cá nhân hơn 200 triệu người theo dõi, Katy Perry vừa đăng loạt ảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản của cả hai.

Trong một video, ông Justin Trudeau khoác tay sau lưng bạn gái, cả hai trao nhau nhiều cử chỉ thân mật. Trước đó vài ngày, họ bị bắt gặp tay trong tay dạo phố tại một điểm du lịch nổi tiếng ở Tokyo (Nhật Bản).

Katy Perry khoe ảnh tình cảm với bạn trai, Justin Trudeau, trên trang cá nhân có 200 triệu người theo dõi (Ảnh: Instagram).

Katy Perry hiện có mặt tại Nhật Bản để thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu Lifetimes. Để ủng hộ bạn gái, ông Justin Trudeau luôn tháp tùng. Cặp đôi dành thời gian khám phá văn hóa, ẩm thực địa phương và còn tới thăm cựu Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng phu nhân Yuko.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ: “Katy đang rất hạnh phúc. Justin Trudeau cho thấy sự cam kết rõ ràng và luôn nỗ lực dành thời gian cho cô ấy. Anh ấy coi trọng mối quan hệ này và Katy cũng vậy”.

Tháng 7, cả hai lần đầu bị bắt gặp hẹn hò tại Canada. Đến tháng 10, cặp đôi chính thức công khai khi nắm tay xuất hiện tại Paris (Pháp) đúng dịp sinh nhật lần thứ 41 của nữ ca sĩ.

Theo The US Sun, ông Trudeau “say mê” Katy Perry và xem cô là “người phụ nữ hoàn hảo”. Hai người có nhiều điểm tương đồng về quan điểm chính trị, cách nuôi dạy con và sở thích ẩm thực.

Một người bạn của cựu Thủ tướng Canada cho biết: “Ông ấy thích những phụ nữ thông minh, truyền cảm hứng. Katy có sức hút rất riêng và họ có thể trò chuyện với nhau hàng giờ”.

Katy Perry và người yêu chụp hình cùng vợ chồng cựu Thủ tướng Nhật Fumio Kishida (Ảnh: X/ Fumio Kishida).

Theo nguồn tin, chuyện tình đến đúng thời điểm cả hai đều trải qua biến động lớn trong cuộc sống. Với Justin Trudeau, đây là cách ông vượt qua khủng hoảng tuổi trung niên sau gần một thập kỷ gắn bó với chính trường. Với Katy Perry, đây là “liều thuốc tinh thần” sau cuộc chia tay với tài tử Orlando Bloom hồi tháng 6.

Tháng 9, cặp đôi được cho là tạm dừng hẹn hò vì áp lực dư luận và lịch trình bận rộn, nhưng họ nhanh chóng tái hợp. Đầu tháng 10, cả hai tiếp tục bị phát hiện thân mật trên du thuyền ở California (Mỹ) và xuất hiện thường xuyên bên nhau từ đó.

Katy Perry chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 10 vừa rồi (Ảnh: Getty Images).

Nguồn tin của People cho biết Katy Perry và ông Justin Trudeau đang lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đông, đặc biệt sau khi nữ ca sĩ hoàn thành chuyến lưu diễn toàn cầu.

Nữ ca sĩ sinh năm 1984 khởi động chuỗi hòa nhạc từ tháng 4 và dự kiến kết thúc bằng đêm diễn tại Abu Dhabi vào ngày 7/12.

“Ông Justin Trudeau đang nỗ lực sắp xếp thời gian để gặp bạn gái, và cô ấy cũng rất hào hứng. Perry luôn cảm thấy vui khi ở bên người yêu”, nguồn tin tiết lộ.

Katy Perry (41 tuổi) là giọng ca nổi tiếng thế giới. Cô xác nhận đã chia tay Orlando Bloom sau gần 10 năm bên nhau. Họ có chung con gái 5 tuổi, Daisy Dove, và thống nhất cùng chăm sóc con.

Ông Justin Trudeau (54 tuổi) từ chức Thủ tướng Canada hồi tháng 3, khép lại gần 10 năm lãnh đạo đất nước. Ông và vợ cũ Sophie Grégoire ly hôn vào năm 2023, có 3 con chung.