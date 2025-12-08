Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dự kiến động thổ ngày 19/12

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed làm nhà đầu tư.

Dự án thuộc danh mục các dự án, công trình quy mô lớn tại TPHCM khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ động thổ ngày 19/12.

Tuyến đường sắt được xây đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính hơn 54km, tốc độ thiết kế 350km/h, tải trọng trục 17 tấn/trục. Giai đoạn 1 của dự án sẽ xây ga Bến Thành, ga Cần Giờ; giai đoạn 2 của dự án sẽ xây thêm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh. Depot và trung tâm điều khiển của dự án sẽ đặt tại xã Cần Giờ.

Hướng tuyến dự kiến của Metro Bến Thành - Cần Giờ (Đồ họa: Khương Hiền - Ngọc Tân).

Dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có nhu cầu sử dụng đất khoảng 328ha, tổng mức đầu tư khoảng 102.430 tỷ đồng (không bao gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm).

Toàn dự án sẽ bố trí 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời và 1 đoàn tàu dự phòng. Tuyến đường sắt được khai thác từ 6h đến 23h các ngày trong tuần với tần suất 20 phút mỗi chuyến. Thời gian tàu chạy trong toàn tuyến là 20,3 phút.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có điểm đầu tại Công viên 23 Tháng 9 (phường Bến Thành) và điểm cuối tại khu đất 39ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).

Tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án bắt đầu từ quý IV/2025 và thực hiện theo kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tiến độ xây dựng cơ bản, đưa công trình vào hoạt động, khai thác, vận hành là 30 tháng từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất.

Dự án đảm bảo thời gian khai thác vận hành trong năm 2028. Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo năng lực để thực hiện dự án theo tiến độ như đã cam kết.

Theo quyết định của UBND TPHCM, nhà đầu tư được Nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Nhà nước tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Chủ đầu tư cũng được giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất dành cho đường sắt theo quy định pháp luật về đường sắt và đất đai.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố báo cáo chủ trương đầu tư dự án và ý kiến của các đại biểu dự hội nghị.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là dự án quan trọng trong phát triển giao thông đô thị và kết nối vùng của TPHCM, góp phần hình thành trục giao thông chiến lược mới theo định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước.