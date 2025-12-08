Kịp thời ngăn người mẹ ở Hải Phòng định nhảy cầu cùng con gái 4 tuổi

Theo Công an Hải Phòng, khoảng 0h15 ngày 8/12, Tổ tuần tra Công an phường Bạch Đằng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đỉnh cầu Xi Măng, thành phố Hải Phòng, phát hiện một phụ nữ và một trẻ nhỏ đứng trên lan can, bên cạnh có xe máy đổ nghiêng. Tay của hai mẹ con được buộc bằng sợi dây màu xanh.

Trung tá Bùi Văn Phòng, Trưởng Công an phường Bạch Đằng cùng tổ công tác kịp thời ngăn chặn chị T.T.L. và con tự tử (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận và giữ an toàn cho hai mẹ con. Người phụ nữ cho biết tên là T.T.L. (SN 1999, trú tại phường Bạch Đằng), cháu bé là B.A. (SN 2021).

Chị L. nói chồng chị mới qua đời khoảng 3 tháng trước nên tâm lý chị suy sụp, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực và ý định đưa con lên cầu Xi Măng để tự tử.

Sau khi được công an động viên và thuyết phục, chị L. ổn định tinh thần, cam đoan không tiếp tục hành vi. Ngay trong đêm, Công an phường liên hệ gia đình đến đón hai mẹ con về chăm sóc.