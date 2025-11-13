Hương Liên bật khóc bên chồng hơn 12 tuổi trong đám cưới hào môn xa hoa

Đám cưới của Hương Liên và chồng Lê Minh Trung quy tụ khoảng 700 khách mời, tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Từ 17h, tại màn đón khách, Hương Liên xuất hiện rạng rỡ trong chiếc váy phom chữ A có phần thân trên mang chất liệu ren trong suốt cùng thiết kế cổ cao kín đáo, tôn trọn nét duyên dáng và tinh tế.

Chất liệu satin cao cấp hòa quyện cùng ánh sáng tự nhiên, tạo nên hiệu ứng mềm mại như làn sương mai, vừa kín đáo, vừa gợi cảm. Đây là trang phục do nhà mốt Hacchic thiết kế riêng cho Hương Liên, với ý tưởng do cô dâu cùng đóng góp.

Ở phần nghi lễ chính, Hương Liên khoe vẻ đẹp ngọt ngào trong trang phục làm bằng ren cao cấp, hòa quyện giữa vẻ thanh lịch cổ điển và sự tinh tế hiện đại, tôn lên nét yêu kiều của cô dâu. Mỗi đường may, mỗi hạt đá đính trên thân váy đều được thực hiện tỉ mỉ bằng kỹ nghệ thủ công tinh xảo.

Chồng dắt tay Hương Liên xuất hiện trong không gian tiệc cưới lãng mạn.

Không gian tiệc cưới phủ sắc xanh lá, trong đó điểm nhấn là những bông sen, lá sen khổng lồ. Hương Liên cho biết, vợ chồng cô trân trọng giá trị văn hóa truyền thống nên muốn đưa tinh thần đó vào từng chi tiết.

Ở giữa sảnh tiệc cưới, ê-kíp dựng suối nước nhân tạo làm từ 50m vải organza, kết hợp chi tiết trang trí lá sen và tre, mang thông điệp về lòng biết ơn gửi đến công lao dưỡng dục của cha mẹ hai bên.

Hương Liên theo sát khâu chuẩn bị tiệc cưới suốt 6 tháng qua. Người đẹp được sự hỗ trợ, góp ý từ 2 bên gia đình về ý tưởng, mong muốn đưa lễ cưới trở thành món quà ý nghĩa dành tặng người thân và bạn bè.

"Tôi đã chuẩn bị suốt nửa năm, mất ngủ vì hồi hộp, háo hức. Tôi chỉ mong khoảnh khắc bước lên lễ đường đến thật nhanh để được làm cô dâu và nhìn thấy mọi người hạnh phúc trong không gian mình chuẩn bị", người đẹp chia sẻ trong ngày trọng đại.

Trong giây phút trao nhẫn cưới và nói lời thề nguyện, Hương Liên không kìm được xúc động, bật khóc bên bạn đời.

Sau các nghi lễ chính, Hương Liên trổ tài đánh đàn tranh, mang đến giai điệu Young and beautiful giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Để có tiết mục phút đặc biệt trên sân khấu trong ngày vui, cô dâu tập luyện miệt mài trong suốt một tháng.

Khoảnh khắc tình tứ của cô dâu chú rể trong màn trình diễn vũ đạo lãng mạn nhận nhiều tràng vỗ tay từ quan khách.

Hôm 11/11, Hương Liên tổ chức lễ gia tiên và lần đầu đăng ảnh cùng ông xã lên trang cá nhân. Cô chia sẻ về hành trình mới trong cuộc đời: “Hai trái tim hòa cùng nhịp đập”.

Đầu tháng 6, người mẫu Hương Liên gây bất ngờ khi chia sẻ cô đã làm lễ ăn hỏi. Trước đó, người đẹp ít chia sẻ về đời tư.

Hương Liên gửi lời cảm ơn khán giả vì những lời chúc tích cực, mong tiếp tục nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ mọi người trong hành trình mới.

Người mẫu cho biết, chồng hơn cô 12 tuổi, hiện công tác tại một cơ quan nhà nước. Anh sống kín tiếng, hiếm xuất hiện trước truyền thông.

Nguyễn Hương Liên sinh năm 2002, quê ở Hà Nam. Cô lần đầu được khán giả biết đến khi tham gia The face Vietnam 2023 (Gương mặt người mẫu Việt Nam). Dù không tiến sâu vào chung kết, Hương Liên vẫn ghi dấu ấn nhờ nụ cười rạng rỡ, gương mặt thanh tú, làn da trắng hồng. Ngoài ra, cô còn gây ấn tượng nhờ khả năng múa uyển chuyển. Người đẹp gốc Hà Nam hiện sở hữu kênh Instagram có 166.000 lượt theo dõi cùng kênh TikTok có hơn 730.000 lượt theo dõi. Bên cạnh hoạt động người mẫu, cô còn là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

