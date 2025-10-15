Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên biết lắng nghe, trưởng thành sau 1 năm đăng quang

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sau 1 năm đương nhiệm, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 Võ Cao Kỳ Duyên cho biết cô đã học được cách sống chậm lại và lắng nghe nhiều hơn.

“Một năm qua là hành trình thật đặc biệt với Duyên. Trước đây, tôi có thể hơi vội vàng, nghĩ nhiều cho bản thân. Nhưng sau khi đăng quang, tôi học được cách sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và suy nghĩ sâu hơn trước khi hành động.

Mỗi lời nói, mỗi quyết định đều mang theo trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn với cộng đồng và danh hiệu mà mình đang mang trên vai”, Kỳ Duyên chia sẻ.

Người đẹp gốc Hải Phòng khẳng định trách nhiệm danh hiệu hoa hậu không phải là gánh nặng, mà là động lực giúp cô sống có mục tiêu và định hướng.

Trách nhiệm đó thể hiện qua việc cô luôn cố gắng xuất hiện chỉn chu, chuyên nghiệp trong mọi sự kiện, đồng thời ý thức hơn về việc giữ gìn sức khỏe, trân trọng thời gian bên gia đình và lan tỏa năng lượng tích cực.

Trong vai trò Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu, Kỳ Duyên tích cực quảng bá hình ảnh đất nước.

Cô nhớ lại những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia Miss Supranational 2025 (Hoa hậu Siêu quốc gia 2025) tại Ba Lan: “Tôi giới thiệu những hình ảnh về di sản văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam, đặc biệt là tinh thần hiếu khách, dịu dàng nhưng mạnh mẽ của phụ nữ Việt.

Với tôi, mỗi nụ cười, mỗi lời chào bằng tiếng Việt ở một nơi xa đều là cách mang hình ảnh đất nước mình đến gần hơn với bạn bè quốc tế”.

Về kết quả dừng chân trước top 24 chung cuộc tại đấu trường quốc tế, Kỳ Duyên nhìn nhận đây là một trải nghiệm quý giá: “Tuy kết quả không như mong đợi nhưng hành trình ấy với tôi là một trải nghiệm quý giá. Tôi học cách tự tin hơn, cách ứng xử linh hoạt trong môi trường quốc tế".

"Trưởng thành với tôi là biết chấp nhận, biết cố gắng và không ngừng tiến về phía trước”, cô tiếp lời.

Nói về các hoạt động cộng đồng, Kỳ Duyên đặc biệt đồng cảm với bà con vùng thiên tai: “Tôi từng sống ngay tại tâm bão Yagi một năm trước, nên tôi hiểu rất rõ cảm giác mất mát, khó khăn của mọi người. Tuy chưa thể trực tiếp đến tận nơi vì lịch trình, tôi đã cố gắng gửi một phần tấm lòng để san sẻ".

Cô khẳng định những trải nghiệm đó khiến cô trân trọng hơn cuộc sống bình yên và sống sâu sắc hơn mỗi ngày.

Để duy trì phong độ, Hoa hậu cho biết cô luôn cân bằng giữa công việc và sức khỏe.

“Tôi luôn tin rằng sức khỏe và tinh thần là nền tảng của mọi thành công. Dù lịch trình bận rộn, tôi vẫn cố gắng dành 30 phút mỗi ngày cho yoga hoặc chạy bộ. Khi cơ thể khỏe mạnh, tâm trí cũng sáng suốt hơn”, cô nói.

Về định hướng tương lai, Kỳ Duyên khẳng định sẽ ưu tiên cho việc trau dồi tri thức sau khi kết thúc nhiệm kỳ: “Sau nhiệm kỳ, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học - đầu tiên là về chuyên ngành kinh tế tôi đang theo học, tiếp đến là ngoại ngữ và cuối cùng mới là hình ảnh và truyền thông. Tôi tin đây là nền tảng quan trọng để phát triển bền vững".

Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên bày tỏ mong muốn trở thành một người trẻ Việt Nam tự tin, có tri thức, có lòng nhân ái và sẵn sàng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Võ Cao Kỳ Duyên (SN 2005) là người đẹp gốc Hải Phòng. Cô đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 và giành quyền đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2025 (dừng chân trước top 24). Cô đang theo học ngành kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động quảng bá du lịch và thiện nguyện. Người đẹp luôn nỗ lực trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng truyền thông, với định hướng phát triển bền vững dựa trên kiến thức và trách nhiệm cộng đồng.

Ảnh: Nhân vật cung cấp