Hậu trường hóa trang đặc biệt của nghệ sĩ gần hai thập kỷ đóng Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nhà hát Kịch Việt Nam diễn vở Người đi dép cao su, khắc họa chân dung lãnh tụ từ chàng trai Nguyễn Tất Thành đến Nguyễn Ái Quốc trên hành trình tìm đường cứu nước, cho đến khi Người là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn bộ vé được phát miễn phí.

Nghệ sĩ Minh Hải đảm nhận vai Bác Hồ. Dù 20h mới tới giờ diễn, từ 16h30 anh đã có mặt tại Nhà hát để có những chuẩn bị tốt nhất cho vai của mình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Kiều Minh Hiếu (trái) - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - cho biết, Người đi dép cao su được sáng tạo và dàn dựng bởi tác giả Kateb Yacine - một nhà văn nổi tiếng người Algeria, từng có nhiều sáng tác thơ, tiểu thuyết và kịch; TS. NGƯT Lê Mạnh Hùng biên tập, vở diễn do anh chỉ đạo nghệ thuật.

Tranh thủ còn sớm, hai nghệ sĩ Minh Hiếu và Minh Hải đọc lại kịch bản và bàn thêm về thoại trong vở diễn. Minh Hải có 16 năm vào vai về Bác Hồ nhưng lần nào lên sân khấu anh cũng hồi hộp, thấy mọi thứ đều mới mẻ.

Đúng 17h, Minh Hải vào phòng hóa trang. Người tạo hình cho Minh Hải là Phương Nam - diễn viên kiêm chuyên gia makeup của nhà hát - người đã hóa trang cho nam diễn viên với tạo hình Bác Hồ từ năm 2019 đến nay.

Phương Nam cho biết, cái khó nhất là làm tóc, vầng trán sao cho giống Bác Hồ nhất. Việc định hình phần trán cho Minh Hải là công đoạn mất nhiều thời gian, có lần phải hơn 1 tiếng mới xong.

Sau khi vuốt phần tóc phía sau, Phương Nam phải dùng kéo và dao lam cắt, cạo tóc phía trước để trán Minh Hải rộng hơn. Nhiều khi cạo tóc, không may phần da mỏng bị dao lam chạm vào chảy máu hoặc nghệ sĩ dùng nhiều mỹ phẩm nên hay bị viêm da, nhưng nam nghệ sĩ luôn vượt qua những vất vả này để hoàn thành vai diễn.

Tạo hình xong mái tóc và vầng trán, nghệ sĩ Minh Hải tranh thủ ăn tối. Vì không có nhiều thời gian nên anh gọi cơm hộp về ăn. Với những người nghệ sĩ, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" là việc hàng ngày của họ.

Phương Nam cho biết, lần đầu hoá trang cho Minh Hải, cô khá áp lực nhưng làm dần rồi quen. Là một người cầu toàn nên rất nhiều lần, làm không ưng ý, cô gỡ tóc và râu ra làm lại.

Minh Hải cũng cho phóng viên Dân trí biết, khi đi lưu diễn hoặc các vở kịch diễn liên tục, ngày nào anh cũng phải gội đầu 3 lần để làm sạch sáp tạo hình tóc. Còn Phương Nam thì phải ngâm râu vào cồn để sạch keo dán, sau đó ngâm dưỡng cho râu mềm tự nhiên, hôm sau dùng được luôn.

Có nhiều chương trình diễn ra vào 8-9h sáng, Minh Hải và Phương Nam đã phải có mặt ở nơi diễn từ 5h sáng để tạo hình.

“Khi có Đài truyền hình quay, việc chuẩn bị râu và tóc sẽ chi tiết hơn vì khi máy quay bắt cận, mọi thứ phải thật. Còn diễn sân khấu, tôi có thể “kích mí” bằng cách dán mi, làm nét mờ nét cho anh Hải...", Phương Nam nói về hậu trường trang điểm.

Trong lúc đợi tới giờ diễn, các nghệ sĩ tranh thủ ăn tối, trò chuyện cùng nhau. Ở hậu trường, NSƯT Nông Dũng Nam (phải) và diễn viên Khánh Linh lót dạ bằng bánh mì chấm sữa.

Khi nhìn thấy một clip hài hước trên mạng xã hội, các nghệ sĩ chia sẻ cho nhau, tạo nên không khí vui vẻ, thoải mái trước khi lên sân khấu.

Trong vở Người đi dép cao su, diễn viên Công Đại (phải) vào vai Bác Hồ thời trẻ. Ở hậu trường, anh lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng NSƯT Mai Hương.

Đúng 20h, vở diễn bắt đầu. Với khoảng 40 diễn viên tham gia, Người đi dép cao su khắc họa chân thực hình ảnh người lính, người dân trong khói lửa bom đạn, cho đến khoảnh khắc hòa bình được giành lại bằng máu và niềm tin.

Nghệ sĩ Minh Hải trong hình tượng Bác Hồ. Anh nói, khó nhất là diễn làm sao cho ra phong thái của Bác, vừa đĩnh đạc lại vừa gần gũi với mọi người.

"Khi đóng Bác Hồ, ánh mắt cần phải nhẹ nhàng, trìu mến và phải thật. Bước đi phải khoan thai nhưng nhiều lúc cũng phải dứt khoát, mạnh mẽ…", Minh Hải tâm sự.

Nam nghệ sĩ cho biết, khi hóa thân vào vai Bác Hồ, anh đã xem và nghe nhiều tài liệu về Bác.

"Có những chỗ tôi nghe nhiều lần để xem Bác Hồ nói thế nào, phát âm ra sao nhằm diễn xuất thật hơn. Hơn nữa, giọng nói và phát âm của Bác thời trẻ và khi về già cũng có sự khác nhau nên tôi cũng phải nghiên cứu rất kỹ để diễn tốt hơn", Minh Hải bật mí.

21h10, buổi diễn kết thúc. Nhiều khán giả yêu thích vai diễn Bác Hồ của Minh Hải nên đã lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm.

Nam nghệ sĩ cho biết, được vào vai lãnh tụ là may mắn nhưng cũng là trách nhiệm để anh càng hoàn thiện mình hơn, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Nghệ sĩ Minh Hải sinh năm 1979 tại Nghệ An, từng học Khoa Diễn viên, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Gần 20 năm đến với nghệ thuật, anh đã diễn gần 50 lần vai Bác Hồ trên sân khấu kịch, phim truyện điện ảnh và truyền hình. Tiêu biểu là các vai Nguyễn Ái Quốc trong phim Vượt qua bến Thượng Hải và trong vở Người đi dép cao su; vai Bác Hồ trong phim truyền hình Ý chí độc lập; vai Bác Hồ trong kịch Đêm trắng và Miền Nam luôn trong trái tim tôi... Năm 2015, Minh Hải đạt Huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu toàn quốc về Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân với vai Hải "thần chết" trong vở Trong mưa giông thấy nắng. Năm 2016, anh đạt Huy chương bạc trong vở Mùa hoa cải trên sông ở Liên hoan Sân khấu Thủ đô. Năm 2021, anh giành Huy chương vàng vai Trần An Quốc trong vở Thiên mệnh tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc. Năm 2023, Minh Hải nhận Huy chương vàng vai Bác Hồ vở Đêm trắng trong Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật Sân khấu toàn quốc. Tháng 6/2024 anh đạt Huy chương vàng khi vào vai Bác Hồ vở Đêm trắng trong Liên hoan Kịch nói toàn quốc được tổ chức tại Thái Nguyên.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam