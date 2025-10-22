Diệu Nhi - Anh Tú: 10 năm bên nhau ngọt ngào, kín tiếng khi về chung nhà

Ngày 10/10 vừa qua, Diệu Nhi chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm 10 năm bên Anh Tú Atus. Cả hai thoải mái tạo dáng, trêu đùa nhau, mang đến những hình ảnh tích cực.

Hành trình của Anh Tú Atus - Diệu Nhi bắt đầu từ sân khấu kịch Thế giới Trẻ (TPHCM), nơi họ gặp gỡ và nảy sinh tình cảm. Sau thời gian hẹn hò, cặp đôi công khai mối quan hệ vào cuối năm 2016.

Giai đoạn đầu, cả hai gắn bó với nhau trong công việc và cuộc sống, thường chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Về sau, cặp đôi lại chọn cách kín tiếng hơn. Diệu Nhi từng cho biết, cô muốn giữ ranh giới giữa đời tư và công việc để khán giả tập trung vào sản phẩm nghệ thuật.

Anh Tú Atus - Diệu Nhi tổ chức lễ cưới vào ngày 10/10/2022 tại Phan Thiết, sau 7 năm yêu nhau. Thời điểm đó, họ tiết lộ đã đăng ký kết hôn từ năm 2019. Hôn lễ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Hằng, Lê Dương Bảo Lâm...

Sau khi kết hôn, Diệu Nhi và Anh Tú Atus vẫn hoạt động độc lập, hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện hay trên mạng xã hội. Tuy vậy, cả hai đều duy trì được sức hút riêng.

Anh Tú Atus liên tục gây chú ý với các chương trình như Anh trai say hi, Running Man Việt Nam... Trong khi Diệu Nhi được yêu thích qua những show như Sao nhập ngũ, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng...

Dù cặp đôi ít thể hiện tình cảm công khai, khán giả vẫn cảm nhận được sự gắn kết bền bỉ của họ. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Diệu Nhi từng chia sẻ: "Chồng luôn ủng hộ tôi. Anh Tú Atus cũng là diễn viên nên thấu hiểu những áp lực khi làm nghề. Chúng tôi tin tưởng nhau và điều đó đủ để giữ gìn hạnh phúc".

Về phần mình, Anh Tú Atus cho rằng hôn nhân không chỉ là tình yêu mà còn là sự thấu hiểu và nhẫn nhịn. Nam diễn viên nói, đàn ông chịu thiệt một chút cũng chẳng sao, vì phụ nữ luôn là người thiệt thòi hơn.

"Cả hai đều là người thẳng tính, ít xảy ra mâu thuẫn. Nếu có tranh luận thì chủ yếu về phim ảnh, chứ hiếm khi là chuyện gia đình, và cũng chỉ 2-3 tiếng là xong. Thấy Nhi bắt đầu "căng" là tôi nói xin lỗi", nam diễn viên kể.

Gần đây, hình ảnh được cho là vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú Atus xuất hiện tại sân bay cùng hai em bé thu hút sự chú ý của khán giả. Trước đó, cặp đôi từng được đồn đoán có tin vui nhưng chưa từng lên tiếng.

Diệu Nhi được cho là đã bí mật sinh con gái đầu lòng vào năm 2021 và tiếp tục có bé thứ hai vào năm 2024 khi cô thường xuyên diện trang phục rộng, khéo léo che bụng trong các chương trình truyền hình. Dù vậy, cả Diệu Nhi lẫn Anh Tú vẫn im lặng, duy trì quy tắc đặt ra từ đầu là giữ ranh giới giữa đời tư và công việc.

