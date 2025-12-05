Theo thông tin từ nhiều đơn vị y tế ở TPHCM, lượng máu dự trữ đang giảm sâu và không đủ để đáp ứng nhu cầu điều trị. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là các ca phẫu thuật, điều trị bệnh lý nặng và cấp cứu cần sử dụng lượng máu lớn.

Hướng đến việc bảo đảm nguồn máu an toàn và liên tục, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn kêu gọi cộng đồng tham gia hiến máu để hỗ trợ người bệnh.

Hướng dẫn quy trình cho người tham gia hiến máu (Ảnh: BVCC).

Theo bệnh viện, việc thiếu hụt máu có thể khiến quá trình điều trị của người bệnh bị trì hoãn hoặc gián đoạn, dẫn đến nguy cơ cao đối mặt với biến chứng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Đối với nhiều người bệnh, đặc biệt là người bị tai nạn, mắc bệnh lý về máu hoặc cần phẫu thuật khẩn cấp, mỗi đơn vị máu đều mang ý nghĩa sống còn.

Sự thiếu hụt này không chỉ tạo áp lực lên hệ thống y tế mà còn khiến nhiều gia đình lo lắng, khi người thân cần truyền máu nhưng nguồn cung lại hạn chế.

Trong bối cảnh đó, hiến máu tình nguyện tiếp tục là giải pháp quan trọng và bền vững để đảm bảo nguồn máu an toàn, kịp thời cho người bệnh.

Nhận thức rõ trách nhiệm cộng đồng và mong muốn chung tay giảm tải áp lực cho ngân hàng máu, thời gian qua Bệnh viện Nam Sài Gòn đã phối hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học triển khai chương trình hiến máu nhân đạo “Trao giọt máu yêu thương - Trao hy vọng sự sống”.

Nhiều người đăng ký hiến máu tại chương trình "Trao giọt máu yêu thương - Trao hy vọng sự sống" (Ảnh: BVCC).

Lần này, chương trình có chủ đề "Tiếp máu khẩn cấp". Bệnh viện Nam Sài Gòn mong muốn lan tỏa thông điệp về sự sẻ chia và tinh thần nhân ái - những giá trị luôn hiện hữu trong xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Hoạt động hiến máu không chỉ đơn thuần là nghĩa cử cao đẹp, mà còn là hành động mang tính nhân văn, khi mỗi giọt máu cho đi đều có thể trở thành nguồn sống cho một người khác đang vật lộn với bệnh tật.

Chỉ với vài phút tham gia hiến máu, mỗi người đã có thể trực tiếp tạo nên sự khác biệt. Một đơn vị máu có khả năng hỗ trợ điều trị cho nhiều bệnh nhân trong những trường hợp khác nhau, từ cấp cứu chấn thương, tai nạn giao thông đến phẫu thuật, điều trị bệnh mạn tính hay các tình huống cần truyền máu định kỳ.

Bác sĩ tham gia hiến máu hưởng ứng chương trình kêu gọi cộng đồng (Ảnh: BVCC).

"Việc mỗi cá nhân chủ động hiến máu không chỉ giúp giảm bớt áp lực lên hệ thống lưu trữ máu mà còn góp phần tạo nên nguồn lực y tế vững chắc, an toàn và minh bạch.

Chương trình "Tiếp máu khẩn cấp" được tổ chức từ 7h đến 11h30 ngày 11/12, tại tầng 4 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Đây là dịp để những người khỏe mạnh, đủ điều kiện hiến máu có thể trực tiếp tham gia và đóng góp cho cộng đồng.

Chúng tôi hy vọng mọi người chủ động sắp xếp thời gian và chia sẻ thông tin đến bạn bè, đồng nghiệp tham dự hoạt động ý nghĩa này", đại diện Bệnh viện Nam Sài Gòn kêu gọi.