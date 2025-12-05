Lợi ích của thiết bị truyền tin báo cháy trong chữa cháy và cứu nạn thực tế

Trong nhiều vụ cháy gần đây, thiệt hại về người và tài sản chủ yếu bắt nguồn từ việc báo cháy chậm, đặc biệt khi 60-70% số vụ cháy xảy ra vào ban đêm. Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC & CNCH) tiếp cận hiện trường thì đám cháy thường đã lan rộng.

Từ thực tiễn này, Nhà nước đã ban hành Luật 55 về việc bắt buộc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy và Nghị định 105 quy định rõ ràng tất cả các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng chữa cháy phải lắp đặt thiết bị truyền báo cháy, hiệu lực từ ngày 1/7.

Thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống báo cháy của cơ sở (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Thiết bị truyền tin báo cháy được kết nối trực tiếp với hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở. Ngay khi có sự cố cháy, nổ ở cơ sở thiết bị truyền tin báo cháy sẽ cảnh báo trực tiếp đến chủ cơ sở, đồng thời truyền tín hiệu đến Trung tâm thông tin chỉ huy PCCC & CNCH.

Đối với cơ sở, doanh nghiệp, hệ thống sẽ cảnh báo 24/7 (cảnh báo đến tối thiểu 3 số điện thoại của cơ sở thông qua cuộc gọi autocall và ứng dụng Gsafepro), giúp chủ cơ sở nhanh chóng nắm bắt được tình huống ngay cả khi không có mặt tại cơ sở, bất kỳ ngày hay đêm. Từ đó, cơ sở ngay lập tức xử lý ban đầu kể cả khi đám cháy chưa hình thành, tránh cháy lan, giảm rủi ro.

Đối với lực lượng PCCC & CNCH, tín hiệu báo cháy sẽ truyền về trung tâm thông tin chỉ huy PCCC & CNCH. Ngay lập tức, các thông tin về cơ sở, các nguồn lực xung quanh, lực lượng hỗ trợ gần nhất, tuyến đường nhanh nhất được hiển thị trên bản đồ tác chiến.

Nhờ đó, lực lượng PCCC & CNCH chuẩn bị được phương án tốt nhất và sẵn sàng điều động lực lượng, giúp rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường, tăng hiệu quả cứu nạn, cứu hộ, giảm thiệt hại về người và tài sản.

Lực lượng PCCC & CNCH các địa phương phối hợp với GTEL tuyên truyền về luật phòng cháy chữa cháy đến cơ sở (Ảnh: Tổng công ty GTEL).

Hiện Bộ Công an, giao Cục Cảnh sát PCCC & CNCH đang phối hợp cùng GTEL và các đơn vị liên quan triển khai Đề án hệ thống truyền tin báo cháy trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm thống nhất từ hạ tầng kỹ thuật đến quy trình vận hành và giám sát.

Quyết định 8390 ngày 14/10/2025 cũng giao GTEL thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ truyền tin báo cháy và bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu trong toàn bộ hệ thống.

Theo Nghị định 105, chậm nhất đến 1/7/2027, tất cả cơ sở thuộc diện quản lý phòng cháy chữa cháy phải hoàn thành lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy. Vi phạm quy định này bị xử lý theo Nghị định 106, với mức phạt hành chính và yêu cầu khắc phục bắt buộc lên đến 60 triệu đồng.