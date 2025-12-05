Không lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 310 sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Đáng chú ý, Nghị định 310 tăng mạnh mức phạt với hành vi không lập hóa đơn hoặc lập hóa đơn không đúng thời điểm, quy định.

Các mức xử phạt được phân chia thành nhiều khung, từ vi phạm 1 đến trên 100 hóa đơn. Theo đó, mức thấp nhất 1-2 triệu đồng và cao nhất 60-80 triệu khi không lập hóa đơn hàng hóa, dịch vụ từ 50 số hóa đơn trở lên.

Tiền phạt 10-30 triệu và 30-50 triệu đồng tương ứng số hóa đơn không được lập là 10-20 và 20-50 hóa đơn.

Trường hợp người bán lập hóa đơn không đúng thời điểm cũng bị phạt tương tự khi không lập. Mức tiền phạt thấp nhất 500.000 đồng và cao nhất 70 triệu đồng.

Nghị định 310 tăng mạnh mức phạt với hành vi không lập hóa đơn hoặc lập hóa đơn không đúng thời điểm, quy định (Ảnh: TT).

Trước đó, theo Nghị định 125/2020, tổ chức, cá nhân lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt 4-8 triệu đồng. Còn nếu không lập hóa đơn bán hàng, họ bị phạt 10-20 triệu đồng.

Theo Luật quản lý thuế, tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, hợp tác xã, phải lập hóa đơn và giao cho người mua khi bán hàng.

Bộ Tài chính cho biết việc phân định mức phạt theo số lượng hóa đơn nhằm đảm bảo tính răn đe, hạn chế tình trạng gian lận thuế.