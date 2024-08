Diệu Nhi - Anh Tú kết hôn 2 năm vẫn kín tiếng mặc đồn đoán đã có con thứ 2

Thời gian qua, Anh Tú nhận được nhiều sự quan tâm khi tham gia chương trình "Anh trai say hi". Nam diễn viên được kỳ vọng có nhiều bứt phá tại chương trình, song anh liên tiếp gây thất vọng khi đạt thứ hạng thấp, thậm chí bộc lộ nhiều điểm yếu so với thí sinh khác.