Chị đẹp không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu

Lý Băng Băng là một trong những đại hoa đán Trung Quốc cùng Chương Tử Di, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi, Phạm Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy. Cô được mệnh danh là "người đàn bà thép" của giới giải trí Hoa ngữ với tính cách mạnh mẽ, lối sống chuẩn mực.

Nữ diễn viên tâm sự, cô từng không được bố mẹ khuyến khích theo đuổi nghệ thuật mà định hướng trở thành giáo viên. Tuy nhiên, Lý Băng Băng quyết tâm theo đuổi đam mê của chính mình, đăng ký và thi đỗ vào khoa Kịch nghệ của Học viện Hý kịch Thượng Hải (Trung Quốc).

Sự nghiệp Lý Băng Băng bắt đầu với những vai phụ trong phim truyền hình và điện ảnh. Năm 1999, cô giành giải thưởng điện ảnh đầu tiên, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, cho vai diễn trong Tết đến về nhà tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore.

Lý Băng Băng là một trong những nữ diễn viên hạng A của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Khán giả Việt Nam biết tới Lý Băng Băng qua các bộ phim như: Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Thiếu niên Trương Tam Phong (2001), Huy nương Uyển Tâm (2005), Tái sinh duyên (2007), Thiên hạ vô tặc, Vân Thủy Dao, Vua Kung Fu...

Trong gần 30 năm theo đuổi nghiệp diễn, Lý Băng Băng đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh của Trung Quốc như Kim Kê, Hoa Bưu, Bách Hoa, Kim Mã... Trong mắt của giới chuyên môn, Lý Băng Băng là nghệ sĩ thực lực. Mọi thành công đều xuất phát từ cố gắng tự thân và tài năng thực sự.

Ngoài ra, cô còn thử sức ở thị trường Hollywood khi tham gia một số bom tấn như: The Meg, Transformers: Kỷ nguyên hủy diệt, Resident Evil 5... Người đẹp là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp. Ở tuổi 52, cô ít đóng phim, thỉnh thoảng tham dự các sự kiện của làng giải trí.

Lý Băng Băng hiện không còn đóng phim thường xuyên, cô chuyển sang làm chủ công ty giải trí (Ảnh: Weibo).

Được biết, nữ diễn viên họ Lý giờ tập trung quản lý, điều hành công ty giải trí, nâng đỡ đàn em phát triển sự nghiệp. Theo HK01, cô hiện là bà chủ của một công ty giải trí có hơn 10 nghệ sĩ như: Trần Học Đông, Trương Huệ Văn, Cảnh Nhạc, Giả Thanh, Hà Nhuận Đông... Bên cạnh đó, cô còn hợp tác với các nghệ sĩ như Huỳnh Hiểu Minh, Vương Tuấn Khải.

Cả cuộc đời, Lý Băng Băng luôn dành thời gian và ưu tiên cho việc học. Khi tấn công thị trường Hollywood, cô biết hạn chế của mình là vốn tiếng Anh khiêm tốn. Do vậy, cô tập trung học tiếng Anh để có thể giao tiếp trôi chảy.

Hiện, người đẹp sử dụng tiếng Anh thành thạo trong các buổi phỏng vấn, đóng phim của Hollywood mà không cần phiên dịch.

Ngôi sao 52 tuổi chưa lập gia đình. Cô ưu tiên sự nghiệp, việc học và chăm sóc sức khỏe bản thân. Năm 2021, Lý Băng Băng từng đăng tâm thư thừa nhận sức khỏe ngày càng giảm sút, cô mất ngủ, mắc chứng sợ lạnh và luôn cảm thấy yếu.

Lý Băng Băng vẫn là ngôi sao Trung Quốc có sức hút với giới truyền thông quốc tế (Ảnh: Sina).

Sức khỏe giảm sút khiến Lý Băng Băng nhận ra, điều quan trọng nhất cuộc sống chính là khỏe mạnh và có tinh thần vui vẻ. Minh tinh Trung Quốc bày tỏ mong muốn được sống trọn vẹn, đón nhận năng lượng tích cực mỗi ngày.

Những năm qua, Lý Băng Băng dành thời gian chăm sóc sức khỏe, du lịch cùng gia đình và bạn bè thân thiết. Nhờ việc điều chỉnh lối sống và yêu bản thân, cô vẫn giữ được vẻ ngoài quyến rũ và rạng rỡ khi bước qua tuổi 50.

Chấp nhận việc lão hóa và từ bỏ danh xưng “nữ thần không tuổi”

Vài năm gần đây, Băng Băng ít xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, mỗi lần lộ diện, cô luôn là tâm điểm truyền thông. Cuối năm ngoái, cô tham dự một sự kiện thời trang. Gương mặt và ngoại hình của Lý Băng Băng lập tức là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Thay cho hình ảnh “nữ thần không tuổi”, Lý Băng Băng tự tin để lộ những nếp nhăn nơi đuôi mắt và làn da kém đều màu khi mỉm cười. Thế nhưng, nhiều khán giả nhận xét, họ yêu mến và thấy gần gũi với hình ảnh tự nhiên hiện tại của ngôi sao họ Lý.

Lý Băng Băng trẻ đẹp, đầy năng lượng ở tuổi ngoài 50 (Ảnh: Sina).

Nhiều năm trước, Lý Băng Băng là một trong những nghệ sĩ chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ. Vào thời điểm đó, cơn sốt thẩm mỹ chỉ mới bắt đầu và Lý Băng Băng kiên trì với trào lưu chống lão hóa, hào phóng tiêm chất làm đầy để có được gương mặt luôn căng bóng trước ống kính.

Tuy nhiên, theo thời gian, nữ diễn viên của The Meg nhận ra rằng, vẻ đẹp tự nhiên vẫn là điều đáng quý với một diễn viên. Khuôn mặt cứng đờ từng khiến cô không thể biểu cảm trọn vẹn cho vai diễn. Trong những cảnh quay cận của chương trình I Am an Actor, khuôn mặt cô thậm chí trông như tượng sáp.

Suốt thời gian dài, Lý Băng Băng bị cười chê bởi gương mặt không thể biểu cảm. Những năm gần đây, ngày càng nhiều người nổi tiếng theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên và Lý Băng Băng không nằm ngoài xu hướng đó. Cô từ bỏ việc tiêm chất làm đầy, yêu những nếp nhăn trên gương mặt.

Nữ diễn viên họ Lý từ bỏ việc can thiệp thẩm mỹ để trẻ hóa ngoại hình, cô học cách yêu các nếp nhăn trên gương mặt và quá trình lão hóa một cách tự nhiên (Ảnh: Sohu).

Không còn ám ảnh bởi danh xưng "nữ thần không tuổi", cũng không bám víu vào cái gọi là "vẻ ngoài hoàn hảo", Lý Băng Băng hiện tại tiếp cận khán giả với thái độ điềm đạm. Đây là một vẻ đẹp nuôi dưỡng từ bên trong lẫn bên ngoài, tạo nên phong thái điềm tĩnh và thanh lịch được gây dựng bởi thời gian.

Lý Băng Băng nói rằng, lão hóa không phải là điều đáng sợ, mà quan trọng là cách con người chấp nhận bản thân. Khi một người dám đối mặt với ống kính và thể hiện bản thân ở trạng thái tự nhiên nhất, họ sẽ trở nên xinh đẹp và quyến rũ.

Hài lòng với cuộc sống độc thân, lập di chúc ở tuổi 50

Thành công, xinh đẹp và giàu có, Lý Băng Băng hài lòng với cuộc sống độc thân hiện tại. Nữ diễn viên cho biết, cô đã lập di chúc và quyết định để lại toàn bộ tài sản cho 2 đứa cháu, con của em gái cô.

Lý Băng Băng không còn nghĩ tới chuyện kết hôn, lập sẵn di chúc khi cô hơn 50 tuổi (Ảnh: Sina).

Theo 163, tài sản ước tính của Lý Băng Băng lên tới 1 tỷ NDT (hơn 3.700 tỷ đồng). Em gái Lý Tuyết là người giúp đỡ Lý Băng Băng quản lý công ty. "Đối với tôi, gia đình là tình yêu mà suốt đời không thể chia lìa", Lý Băng Băng bày tỏ.

Ngoài 40 tuổi, Lý Băng Băng từng công khai chuyện tình với bạn trai kém tuổi Hứa Văn Nam. Cô từng có ý định lập gia đình với Văn Nam và xuất hiện rạng ngời hạnh phúc bên anh. Tuy nhiên, chỉ sau 5 năm bên nhau, họ quyết định đường ai nấy đi. Hiện tại, họ vẫn xem nhau là bạn.

Khi được hỏi về quyết định chia tay tình trẻ, Lý Băng Băng nói: "Anh ấy rất xuất sắc và rất nỗ lực trong cuộc sống nhưng ở bên tôi, sự tốt đẹp ở anh ấy cũng trở thành đề tài đàm tiếu. Anh ấy chịu nhiều tin đồn thất thiệt và cả những áp lực".

Mỹ nhân 52 tuổi giải thích, cô sinh ra trong một gia đình không khá giả nên ngay từ nhỏ đã đặt mục tiêu cho mình phải nỗ lực, chăm chỉ làm việc và trở thành ngôi sao để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Trong nhiều năm, Lý Băng Băng tạm gác chuyện tình cảm sang một bên để tập trung gây dựng sự nghiệp. Ở tuổi trung niên, cô nhận ra rằng, lập gia đình không còn là ưu tiên số một trong cuộc đời của một người phụ nữ.