Ca sĩ Trọng Tấn, Hương Tràm đội mưa diễn trong đêm nhạc mừng 2/9

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM thực hiện chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập.

Đây là lần đầu tiên, một chương trình nghệ thuật được truyền hình trực tiếp đồng thời tại 3 điểm cầu gồm phường Sài Gòn, phường Bình Dương và phường Vũng Tàu; thể hiện ý nghĩa thời sự khi TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức sáp nhập, trở thành siêu đô thị vùng.

Điểm cầu tháp Công viên Bãi Sau Vũng Tàu có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo TPHCM, đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch...

Điểm cầu Phố đi bộ Nguyễn Huệ có sự tham gia của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công an TPHCM - Trung tướng Mai Hoàng cùng nhiều lãnh đạo ban ngành, đại diện đoàn thể.

Điểm sân khấu Công viên phường Bình Dương có sự tham gia của Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà, cùng lãnh đạo sở, ngành.

Trước giờ diễn ra chương trình, trời đổ mưa lớn tại phường Sài Gòn và phường Vũng Tàu, song hàng ngàn khán giả vẫn đội mưa, chờ đợi để thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc.

Với thông điệp tri ân thế hệ cha ông đi trước và khơi dậy niềm tin tương lai, chương trình Ánh sao độc lập có những tiết mục được dàn dựng nối tiếp đầy cảm xúc, tái hiện chặng đường 80 năm đấu tranh giành độc lập kiên cường, hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Mỗi ca khúc, mỗi tiết mục khắc họa một giai đoạn của đất nước, hòa quyện giữa công nghệ hiện đại và nghệ thuật truyền thống, tạo nên một không gian biểu diễn vừa hoành tráng vừa giàu cảm xúc cho khán giả.

Các tiết mục như Dấu chân phía trước, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Từ làng Sen... tái hiện lại hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi là chàng thanh niên của làng Sen cho đến khi Người bước chân lên bến cảng Nhà Rồng bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước.

Nhiều ca khúc cách mạng như Đường lên phía trước, Lá cờ tháng Tám, 19 tháng 8, Miền Nam ơi chúng tôi đã sẵn sàng... qua sự thể hiện của dàn nghệ sĩ tạo nên không khí hào hùng, khơi gợi lòng yêu nước cho khán giả theo dõi tại đêm nhạc.

Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn ca khúc Đường chúng ta đi, khoe chất giọng nội lực, mạnh mẽ. Nam nghệ sĩ cũng song ca cùng Anh Thơ với ca khúc Đất nước tình yêu - nhạc phẩm chứa chan tình yêu thương quê hương, Tổ quốc của nhạc sĩ Lệ Giang.

Ca sĩ Hương Tràm khuấy động không khí tại điểm cầu phường Vũng Tàu với bản hit Ngốc, Cho anh gần em thêm chút nữa... Dù thời tiết bất lợi, nữ ca sĩ cùng vũ đoàn vẫn mang đến những màn trình diễn nhiệt huyết, bùng nổ.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc khoe nhan sắc mặn mà, thể hiện ca khúc Thuyền và biển, kết hợp phần vũ đạo của nghệ sĩ xiếc Thanh Hoa - Hiển Phước.

Bộ đôi Hiền Thục - Hồ Trung Dũng biểu diễn dưới cơn mưa lớn đổ về Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hai ca sĩ mang đến chương trình bài hát Việt Nam tươi đẹp - nhạc phẩm ngợi ca vẻ đẹp quê hương, những con đường mọi miền Tổ quốc.

Sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo tiếp thêm tinh thần cho dàn nghệ sĩ trong cơn mưa lớn.

Giọng ca nội lực của các ca sĩ cùng các bản phối mới mẻ giúp những nhạc phẩm về quê hương, đất nước có sức sống mới, lay động trái tim khán giả.

Ở phần cuối chương trình là những ca khúc gửi gắm niềm tin vào tương lai, cổ vũ lý tưởng dựng xây đất nước, khát vọng vươn mình của TPHCM - siêu đô thị mới sau sáp nhập như: Thành phố ngày mới, Thành phố niềm tin, Nối vòng tay lớn...

Chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập khép lại với bản hợp xướng Giai điệu tự hào cùng màn bắn pháo hoa đồng loạt tại cả 3 điểm cầu truyền hình, đưa đêm hội trở thành khoảnh khắc thăng hoa, cảm xúc cho hàng ngàn khán giả TPHCM trong ngày lễ Quốc khánh.

