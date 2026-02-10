Tài tử Lý Hùng thăm hỏi Mạc Can và các nghệ sĩ khó khăn tại viện dưỡng lão

Ngày 9/2, tài tử Lý Hùng cùng mẹ và chị gái Lý Hương đến Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (phường Gia Định, TPHCM) để thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết các nghệ sĩ gạo cội đang sống tại đây gồm: NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Mạc Can, nghệ sĩ Ngọc Đáng, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, nghệ sĩ Lam Sơn.

Gia đình Lý Hùng thăm hỏi nghệ sĩ nghèo tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (Ảnh: Bích Phương).

Lý Hùng chia sẻ, dịp sát Tết anh bận rộn nhiều lịch trình, nhưng luôn sắp xếp thời gian để thực hiện truyền thống gia đình duy trì nhiều năm qua.

"Lúc ba tôi còn sống (võ sư, NSND Lý Huỳnh - PV), ông dành sự quý mến đặc biệt cho các nghệ sĩ cải lương, sân khấu. Mong muốn của ba trước khi mất là chúng tôi thay ba chăm sóc các nghệ sĩ ở viện dưỡng lão, hỗ trợ, chia sẻ cho các cô chú có thêm niềm vui mỗi dịp đón năm mới", Lý Hùng nói.

Tài tử Lý Hùng và gia đình thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các nghệ sĩ gạo cội dịp năm mới (Video: Bích Phương).

Tài tử Nước mắt học trò cùng gia đình chuẩn bị các phần quà gồm sữa, bánh và phong bao lì xì để thăm hỏi các nghệ sĩ. Họ đến từng phòng trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe nghệ sĩ. Gia đình Lý Hùng cũng hát hò, tạo không khí sôi nổi, ấm cùng tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè.

Theo Lý Hùng, giá trị phần quà chúc Tết không đặt nặng vật chất mà anh và gia đình muốn có cơ hội được tâm sự với những nghệ sĩ lớn tuổi.

"Các cô chú rất quý mến ba tôi, lần nào gặp cũng nhắc về ba. Đó là cái tình rất đẹp của người nghệ sĩ dành cho nhau. Tuổi già thường cô đơn, trông đợi có người nói chuyện cùng, nên các cô chú rất xúc động khi được đàn em, đồng nghiệp đến thăm hỏi.

Chúng tôi được ba dạy về cách sống tình nghĩa và muốn tiếp nối những giá trị tốt đẹp của gia đình. Chúng tôi mong mỗi năm đều duy trì việc thăm hỏi, chúc Tết, gửi lì xì, động viên tinh thần các cô chú sống mạnh khoẻ, vui vẻ", Lý Hùng nói thêm.

Gia đình Lý Hùng chúc Tết nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà (Ảnh: Bích Phương).

Lý Hùng vui mừng khi các nghệ sĩ già tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè được chăm sóc chu đáo, hỗ trợ tận tình trong sinh hoạt hằng ngày, từ việc ăn uống đến dọn dẹp phòng ốc. Trò chuyện cùng Lý Hùng, các nghệ sĩ gạo cội cũng ôn lại nhiều kỷ niệm thời trẻ khi còn hoạt động nghệ thuật.

NSƯT Diệu Hiền kể cho gia đình Lý Hùng nghe kỷ niệm ngày xưa của bà với cố NSND Lý Huỳnh. Bà bày tỏ sự trân trọng khi được NSND Lý Huỳnh dìu dắt vào nghề, cất tiếng hát tưởng nhớ đàn anh khiến mẹ Lý Hùng bật khóc vì xúc động.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng cũng hát ca khúc Làng tôi - bài hát bà thường thể hiện mỗi dịp cố NSND Lý Huỳnh ghé thăm năm xưa.

Trong khi đó, diễn viên gạo cội Huỳnh Thanh Trà nhớ kỷ niệm một thuở cùng bạn thân - cố NSND Lý Huỳnh. Thập niên 1970, ông Huỳnh Thanh Trà và Lý Hùng đều đam mê đóng phim, trước khi Huỳnh Thanh Trà lấn sân kịch nói.

Gặp nghệ sĩ Mạc Can, Lý Hùng vui mừng khi ông đã thích nghi cuộc sống mới tại viện dưỡng lão. Dù tuổi cao, "bác Ba Phi" của Đất phương Nam vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Nghệ sĩ Mạc Can hiện sống ở Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (Ảnh: Bích Phương).

Năm 2020, gia đình Lý Hùng từng hỗ trợ hơn 500 triệu đồng sửa Viện dưỡng lão nghệ sĩ (quận 8 cũ). Tháng 2/2024, các nghệ sĩ được đón về sống tại Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè theo đề xuất của Hội Sân khấu TPHCM.

Khu dành riêng cho các nghệ sĩ là tòa nhà A6. Nơi này được xây dựng trong khuôn viên nhiều cây xanh, thoáng đãng, yên tĩnh. Mỗi phòng dành cho các nghệ sĩ đều có dán tên, bên trong có giường, tủ quần áo, bàn ăn cùng nhiều đồ đạc phục vụ cho việc sinh hoạt.

Hiện trung tâm này có 5 nghệ sĩ lưu trú, gồm NSƯT Diệu Hiền, nghệ sĩ Mạc Can, nghệ sĩ Ngọc Đáng, nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, nghệ sĩ Lam Sơn.