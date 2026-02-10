630kg nầm lợn bốc mùi được phát hiện ở Quảng Ninh

Đồn Biên phòng Hạ Long (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe vận chuyển hơn nửa tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc, bốc mùi.

Tài xế Nguyễn Đăng Sơn cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Đ.X.).

Trước đó, lúc 2h30 ngày 7/2, đơn vị chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 tuần tra tại khu vực km18+600 trên tuyến đường dẫn ra cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, thuộc thôn Xuyên Hùng, đặc khu Vân Đồn. Lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển kiểm soát 14C-140.22 dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 bao tải dứa chứa các thùng xốp đựng nầm lợn đông lạnh, tổng khối lượng 630kg. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tại thời điểm kiểm tra, số nầm lợn có dấu hiệu phân hủy, chảy nước, bốc mùi hôi và không bảo đảm an toàn thực phẩm. Phương tiện do tài xế Nguyễn Đăng Sơn (SN 1993, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Sơn khai được một người tên Tùng thuê vận chuyển số hàng từ khu đô thị Phượng Hoàng đến đặc khu Vân Đồn với tiền công 4 triệu đồng. Lô hàng được định giá khoảng 63 triệu đồng.

Ngày 9/2, Đồn Biên phòng Hạ Long đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với tài xế Nguyễn Đăng Sơn, đồng thời tịch thu và tiêu hủy toàn bộ tang vật theo quy định.