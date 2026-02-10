Xe điện Singapore bùng nổ, xưởng sửa chữa ô tô truyền thống hấp hối

Tại khu Sin Ming (Singapore), xưởng sửa chữa Supreme Auto Service của ông Dylan Chew từng có những ngày ô tô xếp hàng dài tràn ra cả mặt đường chờ đến lượt. Nhưng hình ảnh đó giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Không khí ảm đạm bao trùm xưởng xe có tuổi đời hơn 50 năm này. Với 3 người thợ máy đã ngoài 50 tuổi, ông Chew thừa nhận một thực tế phũ phàng: “Trước đây thợ làm không hết việc, giờ thì nhàn rỗi”. Ông thẳng thắn khuyên nhân viên của mình nên tìm hướng đi mới, bởi trong 5 năm tới, có thể nơi này sẽ không còn tồn tại.

Câu chuyện của ông Chew là lát cắt điển hình cho một cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế - công nghệ khốc liệt đang diễn ra tại đảo quốc Sư tử.

Khi Singapore tiến gần hơn tới các mục tiêu phương tiện xanh, các xưởng sửa xe truyền thống đang chịu áp lực ngày càng lớn, nhiều người lo rằng họ khó có thể trụ vững trong thập kỷ tới (Ảnh: CNA).

"Ngành hoàng hôn" và sự biến mất của dòng tiền bền vững

Theo ghi nhận từ tờ CNA, thuật ngữ "ngành hoàng hôn" đang được dùng ngày càng nhiều để ám chỉ các xưởng sửa chữa ô tô truyền thống. Nguyên nhân sâu xa không chỉ nằm ở sự cạnh tranh, mà nằm ở chính cấu tạo kỹ thuật của xe điện (EV).

Về mặt tài chính, các xưởng xe truyền thống sống nhờ vào các hạng mục bảo dưỡng định kỳ của động cơ đốt trong (ICE). Cứ mỗi 10.000 km, chủ xe phải thay dầu, lọc gió, dây curoa và hàng loạt phụ tùng hao mòn khác. Đây chính là "dòng tiền đều đặn" nuôi sống hàng ngàn hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, xe điện lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với ít bộ phận chuyển động hơn, không cần thay nhớt hay xử lý hệ thống xả, nhu cầu bảo dưỡng giảm đi đáng kể.

Nghiêm trọng hơn, "miếng bánh" ngon nhất của xe điện là pin và hệ thống điện cao áp lại thường nằm trong gói bảo hành dài hạn (từ 5 đến 7 năm) của các hãng xe chính hãng. Các xưởng nhỏ lẻ bên ngoài không đủ trang thiết bị, không đủ năng lực và cũng không được phép can thiệp.

Hệ quả là họ chỉ còn lại những việc lặt vặt như vá lốp, sơn gò hàn thân vỏ - những mảng việc có biên lợi nhuận thấp và không ổn định. Ông Adrian Ching, chủ xưởng Ching Motor Repair Shop, chua chát thừa nhận trên CNA rằng doanh thu của ông đã sụt giảm 15% chỉ trong đầu năm 2025 và sự tồn tại trong 5 năm tới là một dấu hỏi lớn.

Cơn địa chấn mang tên xe điện và sự trỗi dậy của hybrid

Trong khi các xưởng sửa chữa điêu đứng thì thị trường ô tô Singapore lại đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của các dòng xe xanh. Số liệu từ Business Times trích dẫn báo cáo của Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore (LTA) cho thấy một bức tranh tăng trưởng đầy ấn tượng. Chỉ trong nửa đầu năm 2025, lượng đăng ký xe điện mới đã tăng vọt 63,2%, đạt mốc 9.822 xe.

Đáng chú ý, cuộc đua giành thị phần đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết khi xe điện (chiếm 41% thị phần xe mới) đang phả hơi nóng vào gáy dòng xe Hybrid xăng-điện (chiếm 41,9%). Trong khi đó, những chiếc xe chạy hoàn toàn bằng xăng - từng là vua của đường phố - nay chỉ còn là cái bóng của chính mình với thị phần teo tóp xuống còn 16,2%.

Tuy nhiên, tâm lý của người tiêu dùng và các nhà đầu tư cá nhân tại Singapore vẫn mang đậm sự toan tính thực dụng. Theo báo cáo Global Automotive Consumer Study 2025 của Deloitte, mặc dù xe điện thuần túy (BEV) đang tăng trưởng nóng, người Singapore vẫn dành sự ưu ái đặc biệt cho xe hybrid (HEV) - cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Giải pháp này được xem là "trung gian" an toàn, giúp họ hưởng lợi từ tiết kiệm nhiên liệu mà không phải đối mặt với nỗi lo về hạ tầng trạm sạc hay thời gian chờ sạc pin quá lâu - những rào cản mà 47% người được hỏi vẫn còn e ngại.

Tư duy tài chính mới: Ô tô là tiêu sản, không phải gia sản

Một góc nhìn thú vị khác dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư quan sát thị trường này, đó là sự thay đổi triệt để trong hành vi tiêu dùng. Ô tô tại Singapore đang dần mất đi vị thế là một tài sản sở hữu dài hạn hay biểu tượng của sự thành đạt, để chuyển sang mô hình "hàng tiêu dùng nhanh" (FMCG).

Ông Seongjin Lee từ Deloitte Đông Nam Á nhận định rằng, người mua xe hiện nay không còn trung thành tuyệt đối với thương hiệu. Có tới 67% người tiêu dùng Singapore sẵn sàng "quay xe" sang thương hiệu khác trong lần mua tiếp theo nếu có giá tốt hơn, hiệu suất cao hơn hoặc công nghệ xịn hơn. Lòng trung thành thương hiệu sụt giảm buộc các hãng xe phải lao vào cuộc đua giảm giá và nâng cấp công nghệ liên tục.

Hơn thế nữa, giới trẻ Singapore, gồm thế hệ Z và Y, đang ngày càng thờ ơ với việc sở hữu xe. Họ đặt lên bàn cân tài chính và nhận thấy gánh nặng trả góp, thuế đường bộ và chi phí nuôi xe là không cần thiết. Thay vào đó, mô hình MaaS - di chuyển như một dịch vụ như Grab, Gojek, thuê xe ngắn hạn - lên ngôi.

Thống kê cho thấy lượng xe cá nhân tại đảo quốc này đã giảm dần trong thập kỷ qua, trong khi lượng xe dịch vụ tăng gấp 5 lần. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy dòng tiền đầu tư đang chảy mạnh vào các nền tảng công nghệ vận tải thay vì thị trường bán lẻ xe hơi truyền thống.

Sự gia tăng nhanh chóng của xe điện trên đường phố Singapore càng khiến tình hình thêm khó khăn, dẫn đến tính trạng nhiều người trẻ quay lưng với sở hữu ô tô (Ảnh: BT).

Liệu xe điện có phải là tương lai tất yếu hay chỉ là một trào lưu nhất thời như lời ông Amos Mok, quản lý Juzz For Cars nhận định trên CNA rằng "10 năm nữa có thể sẽ tàn lụi"? Câu trả lời có lẽ nằm ở Kế hoạch Xanh 2030 đầy tham vọng của chính phủ Singapore.

Dù một số chuyên gia vẫn hoài nghi, nhưng những con số biết nói về doanh số và sự chuyển dịch của dòng vốn đầu tư cho thấy bánh xe lịch sử đang lăn về phía năng lượng sạch. Trong cuộc chuyển giao này, sự đào thải là nghiệt ngã nhưng tất yếu. Những xưởng sửa xe cũ kỹ với những người thợ lấm lem dầu nhớt có lẽ sẽ sớm trở thành những hoài niệm, nhường chỗ cho những trạm sạc tự động và các trung tâm phần mềm ô tô bóng loáng.