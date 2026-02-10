MV "Bống bống bang bang" 600 triệu lượt xem bỗng dưng biến mất gây xôn xao

Thông tin MV Bống bống bang bang do nhóm 365 (gồm Isaac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch và Will) thể hiện bất ngờ biến mất khỏi nền tảng YouTube đang thu hút sự quan tâm của khán giả.

Đây là sản phẩm phát hành năm 2016, từng được đăng tải trên kênh của công ty giải trí VAA do Ngô Thanh Vân sáng lập và đạt hơn 600 triệu lượt xem, trở thành một trong những MV nhạc phim có thành tích ấn tượng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, những ngày qua, khi truy cập vào đường link cũ, người dùng chỉ nhận được thông báo "video không có sẵn". Hiện tại, kênh YouTube của công ty chủ quản nhóm 365 trước đây cũng không còn hiển thị.

Nhóm 365 gắn liền với bản hit "Bống bống bang bang" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tuy nhiên, ca khúc vẫn tồn tại dưới một số phiên bản khác, như bản đăng tải trên kênh Yeah1 Music với hơn 42 triệu lượt xem, hay phần trình diễn live của nhóm 365 cùng các thí sinh nhí trong chương trình Vietnam Idol Kids 2016, đạt khoảng 29 triệu lượt xem.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, quản lý cũ của nhóm 365 (hiện là quản lý ca sĩ Isaac) cho biết hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác khiến MV Bống bống bang bang biến mất khỏi YouTube.

Người này chia sẻ: "Chúng tôi cũng chỉ biết thông tin qua mạng xã hội như mọi người. Hiện chưa nắm thông tin từ công ty chủ quản cũ của nhóm về sự việc này, bởi MV Bống bống bang bang được đăng tải trên kênh thuộc quyền quản lý của công ty đó".

MV Bống bống bang bang vốn là sản phẩm gắn với bộ phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể, vì vậy quyền sở hữu và thời hạn khai thác cụ thể hiện vẫn cần được làm rõ thêm.

Các thành viên nhóm 365 từng thuộc công ty do Ngô Thanh Vân quản lý (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bống bống bang bang là ca khúc nhạc phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể (2016), do nhạc sĩ Only C sáng tác, với sự hỗ trợ của Nguyễn Phúc Thiện và Lou Hoàng trong quá trình sản xuất.

Trong MV, các thành viên 365 hóa thân thành những nhân vật dân gian quen thuộc như Trạng Tí, Dần Béo, Cả Mẹo trong bộ truyện tranh Thần đồng đất Việt, tạo nên màu sắc vui nhộn, gần gũi với khán giả nhỏ tuổi.

Phần giai điệu bắt tai cùng vũ đạo hài hước, dễ thực hiện đã giúp ca khúc nhanh chóng tạo thành trào lưu cover vào thời điểm ra mắt.

Sau một thập niên, Bống bống bang bang vẫn được xem là một trong những ca khúc thiếu nhi - gia đình có sức lan tỏa bền bỉ, duy trì lượng người xem ổn định qua nhiều năm. Việc MV phiên bản gốc bất ngờ biến mất khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Nhóm 365 thành lập năm 2010 bởi "bà bầu" Ngô Thanh Vân, sau đó tuyên bố tan rã vào năm 2016. Qua nhiều năm, các thành viên lần lượt theo đuổi con đường riêng và ghi dấu ấn nhất định trong sự nghiệp cá nhân.