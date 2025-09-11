Bí ẩn ngày cuối đời định mệnh của huyền thoại Trương Quốc Vinh

Mới đây, bà Trần Lam, vợ của ông trùm làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) Hướng Hoa Cường, bất ngờ chia sẻ về nguyên nhân ra đi của Trương Quốc Vinh trong một buổi phát sóng trực tuyến.

Bà giải thích, cái chết của Trương Quốc Vinh không chỉ xuất phát từ bệnh trầm cảm, mà còn có những yếu tố khác chưa được làm rõ. Bà Trần Lam kể lại, vào ngày cuối đời của Trương Quốc Vinh, nam ca sĩ đã gọi điện thoại cho bà khoảng 1 tiếng trước khi mất.

Ông bày tỏ mong muốn tổ chức họp báo để khẳng định không mắc bệnh trầm cảm. Bà hứa giúp Quốc Vinh thực hiện, nhưng vì bận dự buổi biểu diễn của con trai nên bà không kịp quay lại. Sau đó, bà Trần Lam bàng hoàng nhận được tin dữ.

Trương Quốc Vinh ra đi mãi mãi ở tuổi 47 (Ảnh: Sina).

Bà thừa nhận rằng, bản thân rất sốc khi hay tin Trương Quốc Vinh qua đời. “Tôi khóc không thể đứng dậy, 2 con trai phải dìu tôi qua đường”, bà kể lại. Theo bà Trần Lam, nhiều năm qua, bà vẫn băn khoăn về cái chết của Trương Quốc Vinh.

Những lời chia sẻ này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số ý kiến cho rằng, bà Trần Lam đang lợi dụng danh tiếng của Trương Quốc Vinh để thu hút sự quan tâm của công chúng.

Tuy nhiên, những thông tin liên quan tới ngày cuối đời của huyền thoại một thời của làng giải trí Hong Kong cũng khiến người ta băn khoăn.

Cái chết khiến làng giải trí châu Á choáng váng

Năm 2003, Trương Quốc Vinh nhảy lầu tự vẫn khi mới 47 tuổi và đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trương Quốc Vinh nhảy từ tầng 24 phòng khách sạn Mandarin Oriental, Hong Kong xuống đất.

Sự ra đi đột ngột của Trương Quốc Vinh khiến bạn bè, người thân và người hâm mộ đều tiếc thương. Quản lý Trương Quốc Vinh - cô Trần Thục Phân - là người chứng kiến những giây phút cuối đời của tài tử. Sự ra đi của anh để lại nỗi đau khôn nguôi trong cô suốt nhiều năm qua.

Cựu quản lý Trần Thục Phân đã chia sẻ về những phút cuối đời của ngôi sao đoản mệnh và luôn thấy ân hận vì không thể giúp tài tử vượt qua căn bệnh trầm cảm.

Đồng nghiệp và bạn bè đau xót khi Trương Quốc Vinh đột ngột qua đời (Ảnh: HK01).

Vài giờ trước khi nhảy lầu, Trương Quốc Vinh được cho là đã chuẩn bị về cái chết của mình. Anh gọi cho 2 người là tài tử Lưu Đức Hoa và quản lý Trần Thục Phân. Tuy nhiên, Lưu Đức Hoa bận việc không bắt máy nên Trương Quốc Vinh sau đó đã gọi cho quản lý, hẹn cô đến bên dưới địa điểm khách sạn mình đang ở để dùng bữa tối.

Khi tới nơi, Trần Thục Phân gọi Trương Quốc Vinh. Tài tử bắt máy trả lời: "Chị đợi tôi một lúc, sẽ sớm gặp thôi". 5 phút sau, một tiếng động rất lớn bên ngoài khách sạn khiến Thục Phân bất ngờ. Khi quay lại, cô bàng hoàng khi nhìn thấy thi thể tài tử nằm trên vũng máu.

Thục Phân kể lại: "Tôi như chết lặng, không suy nghĩ được gì. Tôi cởi áo khoác mình đang mặc trùm lên mặt anh ấy. Xe cứu thương lập tức đến nhưng mọi chuyện đã quá muộn". Quản lý chỉ muốn dùng hết khả năng và sự quen biết của mình để ngăn chặn những hình ảnh cuối đời của Quốc Vinh lan truyền trên các phương tiện truyền thông.

Ngôi sao tài hoa bị bệnh tật dày vò trong nhiều năm trước khi mất (Ảnh: Sina).

Trương Quốc Vinh từng nói với cô rằng, anh không muốn hình ảnh xấu xí của mình xuất hiện trên các kênh truyền thông. Do vậy, Thục Phân đã nỗ lực không để một hình ảnh nào của Trương Quốc Vinh khi tử nạn được đăng tải trên mặt báo.

Cái chết đột ngột của Trương Quốc Vinh cũng để lại nỗi ám ảnh nhiều năm với người quản lý. Trần Thục Phân luôn tự trách vì không sớm đưa tài tử rời khỏi Hồng Kông, không làm hết sức để giúp nam nghệ sĩ thoát khỏi căn bệnh trầm cảm.

Năm 2010, khi mãn hạn hợp đồng quản lý với ca sĩ Trương Học Hữu, Thục Phân cũng quyết định rời xa showbiz và chọn cuộc sống kín tiếng.

Căn bệnh ám ảnh cuộc đời Trương Quốc Vinh những ngày cuối

Trong lá thư tuyệt mệnh, nam nghệ sĩ nhắc đến “trầm cảm” và để lại dòng chữ đau lòng: “Năm nay quá khó khăn, tôi không thể chịu đựng thêm nữa”.

Được biết, vào ngày mất, ngoài cuộc hẹn không thành với quản lý Thục Phân, Trương Quốc Vinh còn có buổi gặp gỡ và tâm sự với người bạn thân Mạc Hoa Bính.

Năm 2022, Mạc Hoa Bính chia sẻ về cuộc gặp mặt lần cuối với cố nghệ sĩ. Nhà thiết kế nội thất kiêm bạn thân của Trương Quốc Vinh cho biết, ông không ngờ bữa ăn trưa tại nhà hàng Fusion ở Vịnh Causeway lại là buổi hẹn cuối cùng của 2 người.

Ông kể rằng, vào sáng 1/4/2003, ngày Trương Quốc Vinh mất, ngôi sao nổi tiếng nhắn tin hẹn ông cùng dùng bữa. Khi đến nơi, ông thấy nam diễn viên mặc vest và ăn trưa với món mỳ Ý.

Mạc Hoa Bính cho biết, ông đã biết việc nam nghệ sĩ đang điều trị trầm cảm và nghe tâm sự của Trương Quốc Vinh về việc tác phẩm đầu tiên trong vai trò đạo diễn không thành công. Ngoài bệnh trầm cảm, cố nghệ sĩ còn mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản, gây ảnh hưởng đến giọng hát.

Cuộc sống không suôn sẻ là điều khiến Trương Quốc Vinh luôn phiền não và tìm tới thuốc lá để giải tỏa sự u uất. Trong bữa ăn, Mạc Hoa Bính khuyên Trương Quốc Vinh rời Hong Kong, ra nước ngoài điều trị bệnh nhưng nam nghệ sĩ từ chối.

Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức (Ảnh: Sina).

Trương Quốc Vinh đã tặng tấm giấy cho Mạc Hoa Bính. Trên đó, ghi số chứng minh thư của nhà thiết kế. Sau bữa trưa không lâu, nhà thiết kế nhận tin dữ về sự ra đi đột ngột của tài tử họ Trương. Mạc Hoa Bính thừa nhận, những năm qua, ông sống với nỗi ám ảnh bởi sự ra đi đột ngột của Trương Quốc Vinh.

Doanh nhân Đường Hạc Đức, bạn trai của Trương Quốc Vinh, cũng không quên được nam nghệ sĩ suốt những năm qua. Hơn 20 năm, Hạc Đức vẫn giữ thói quen đăng ảnh cũ của cố nghệ sĩ vào ngày mất cũng như ngày sinh nhật của Trương Quốc Vinh và bày tỏ nỗi nhớ thương.

Khán giả tại Hong Kong cũng luôn dành cho nam nghệ sĩ một vị trí đặc biệt trong tim. Hơn 20 năm qua, họ luôn giữ thói quen tới đặt vòng hoa tưởng nhớ cố nghệ sĩ tại khách sạn Mandarin Oriental - nơi Trương Quốc Vinh tự sát.

Trương Quốc Vinh thể hiện ca khúc "Ánh trăng nói hộ lòng tôi" (Video: YouTube).

Trương Quốc Vinh (SN 1956) là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Hong Kong. Anh được xem là người thổi hồn và mang lại cho nghệ thuật xứ hương cảng một diện mạo rực rỡ suốt 3 thập kỷ sự nghiệp.

Ông là người đưa nhạc Cantopop (nhạc Pop tiếng Quảng Đông) nổi tiếng và được ưa chuộng trên thế giới qua các album của mình.

Ngoài ca hát, ông còn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh kinh điển như: Anh hùng bản sắc II, Yên chi khâu, Thiến nữ u hồn, A Phi chính truyện, Đông Tà Tây Độc, Bá vương biệt cơ...

Năm 2010, kênh truyền hình CNN của Mỹ tổ chức cuộc bầu chọn 5 nghệ sĩ được yêu thích nhất mọi thời đại và cái tên Trương Quốc Vinh xuất hiện bên nhiều ngôi sao danh tiếng thế giới như Michael Jackson, The Beatles...

Trương Quốc Vinh được đồng nghiệp xem là "anh cả" trong làng giải trí xứ hương cảng. Trong cuộc sống, Trương Quốc Vinh được mô tả là người bình dị, luôn lo nghĩ cho bạn bè và mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cuộc đời cố nghệ sĩ lại đầy bi kịch và ngắn ngủi.