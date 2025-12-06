NSND Tiến Đạt: "Tôi đóng vai đểu nhưng không bị khán giả chửi"

NSND Tiến Đạt sinh năm 1953 tại Hà Nội, là một trong những diễn viên quen thuộc của khán giả xem truyền hình.

Sở hữu ngoại hình bệ vệ, NSND Tiến Đạt thường đóng các vai lãnh đạo, người có quyền cao chức trọng nhưng tính tình nhỏ nhen, mưu mô xảo quyệt trong loạt phim: Chạy án, Tuổi thanh xuân 2, Đứng trước một công trình, Cô gái nhà người ta, Thương ngày nắng về...

NSND Tiến Đạt với tạo hình ông Tân phim "Phù sa ngọt" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Tiến Đạt cho biết, trong sự nghiệp làm phim, ông đóng khoảng 70% là các vai phản diện, những nhân vật này thường có tâm lý phức tạp.

"Vai phản diện thành công phải xuất phát từ cách diễn, biết che giấu mặt thật, thể hiện sự tinh tế để khiến người xem vừa căm ghét mà vẫn bị cuốn hút. Khán giả đủ khả năng phân biệt giữa nghệ sĩ và nhân vật, điều đó giúp tôi thoải mái vào các vai ác đa dạng mà không bị đánh giá sai lệch", Tiến Đạt nói.

NSND Tiến Đạt cho biết, ông coi việc đóng các vai phản diện là một sự may mắn và thách thức lớn. Với ông, “không vai đểu nào giống vai nào”, bởi mỗi vai ác luôn có chiều sâu tâm lý riêng biệt, không thể chỉ đơn giản hóa thành xấu xí hay hung dữ.

Khi được phóng viên hỏi: "Nhiều diễn viên vào vai đểu, ra ngoài đường hay bị khán giả ghét, vậy ông có gặp tình huống như vậy không?".

NSND Tiến Đạt nói: "Đóng nhiều vai đểu nhưng tôi không bị khán giả chửi, mà ngược lại được nhiều người quý mến. Có người vào trang cá nhân của tôi nhắn: "Đến đoạn anh xuất hiện, em lạnh hết gáy nhưng rất thích cách diễn của anh". Đó cũng là sự động viên của người xem với người nghệ sĩ".

Sau khi nghỉ hưu năm 2013, NSND Tiến Đạt khá kén chọn phim truyền hình. Ông lý giải rằng, không phải khó tính mà vì biết mình không thể "bán danh" với những kịch bản phim không hay.

"Khi mời tôi vào vai, ê-kíp thường cho tôi tham khảo kịch bản trước, do đó tôi có thể chọn vào vai hay không", ông tâm sự.

Mới đây, NSND Tiến Đạt vào vai ông Tân trong phim Phù sa ngọt, một vai diễn khác với ông từng đóng.

"Ông Tân là một người tốt, ông ấy không mưu cầu gì ngoài việc giúp bà con sống văn minh, sạch sẽ từ trong nhà, trong ngõ ra ngoài phố. Cách suy nghĩ ấy rất Hà Nội, giống với tôi. Cảm giác được hóa thân vào một con người hiền lành, tử tế khiến tôi vừa lạ, vừa vui...", nam nghệ sĩ tâm sự.

NSND Tiến Đạt (thứ 3, từ trái sang) và ê-kíp làm phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tiến Đạt nói thêm, ông là diễn viên đóng được cả vai tốt và vai xấu. Ông quan niệm, đóng phản diện không nhất thiết ngoại hình phải xấu mà qua cách diễn, khán giả thấy nhân vật đó ác từ tâm là đã thành công.

Ngoài NSND Tiến Đạt, bộ phim Phù sa ngọt có sự tham gia của dàn diễn viên: NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Minh Tuấn, Anh Thơ, Đàm Hằng, Quốc Toàn…