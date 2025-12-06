Ukraine tuyên bố cứng rắn về nhượng bộ lãnh thổ sau đề xuất hòa bình của Mỹ

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (Ảnh: Bloomberg).

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News vào ngày 5/12, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố nhiệm vụ chính hiện nay của quân đội Ukraine là "bảo vệ lãnh thổ đất nước và người dân của chúng tôi”.

"Tất nhiên, đối với chúng tôi, việc từ bỏ lãnh thổ là không thể chấp nhận được. Đây chính xác là lý do chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, chúng tôi không từ bỏ lãnh thổ của mình", tướng Syrskyi nhấn mạnh.

Theo tướng Syrskyi, ông thậm chí không cho phép bản thân nghĩ đến viễn cảnh Ukraine buộc phải trao lại toàn bộ vùng Donetsk và Lugansk (Donbass) cho Nga.

"Mọi cuộc chiến tranh rồi cũng sẽ kết thúc, và tất nhiên, chúng tôi hy vọng cuộc chiến của chúng tôi cũng sẽ kết thúc. Và khi điều đó xảy ra, một nền hòa bình công bằng phải được thiết lập”, ông Syrskyi nhấn mạnh.

Theo tổng tư lệnh quân đội Ukraine, một nền hòa bình công bằng cho Kiev đồng nghĩa với việc chấm dứt chiến tranh “mà không cần điều kiện tiên quyết”.

“Điều đó có nghĩa là chấm dứt giao tranh dọc theo đường giới tuyến hiện tại", tướng Syrskyi cho biết thêm.

Ông Syrskyi nói rõ rằng trước tiên phải có một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, sau đó mới bắt đầu đàm phán.

"Bất kỳ hình thức nào khác đều sẽ là một nền hòa bình không công bằng, và đối với chúng tôi, điều đó là không thể chấp nhận được", tổng tư lệnh quân đội Ukraine tuyên bố.

Tướng Syrskyi nhận định hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Nga muốn ngừng chiến dịch quân sự ở Ukraine, mặc dù Moscow tuyên bố với Mỹ về việc sẵn sàng đàm phán.

“Không có sự tạm dừng, không có sự chậm trễ nào trong các hoạt động quân sự của đối phương. Họ tiếp tục tiến công để kiểm soát nhiều lãnh thổ của chúng tôi nhất có thể dù tuyên bố đàm phán", ông Syrskyi nói.

Tư lệnh Ukraine nhấn mạnh đây là lý do Kiev buộc phải tiếp tục chiến đấu.

Vị trí các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập (Ảnh: Sky).

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với India Today ngày 4/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, miền Đông Ukraine cho dù bằng hành động quân sự hay nỗ lực ngoại giao.

Ông Putin cũng đề cập đến cuộc trưng cầu dân ý ở Donetsk và Lugansk sáp nhập vào Nga năm 2022. Ông cho biết: “Họ đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý và đã bầu chọn”.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng, Ukraine đã từ chối rút quân khỏi Donbass sau cuộc trưng cầu dân ý và thay vào đó chọn chiến đấu.

Kế hoạch hòa bình 28 điểm ban đầu do Mỹ đề xuất được cho là yêu cầu Ukraine từ bỏ các vùng lãnh thổ tại các khu vực Donetsk và Lugansk mà Nga chưa kiểm soát, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và hạn chế quy mô quân đội.

Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ những điều kiện này. Ukraine và các đồng minh châu Âu cho rằng kế hoạch 28 điểm không thỏa đáng và đã tìm cách viết lại bản kế hoạch.

Theo bản đồ chiến sự nguồn mở, Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần lớn lãnh thổ ở miền Đông và Đông Nam nước này.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận nhận vấn đề lãnh thổ là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong các cuộc đàm phán về kế hoạch hòa bình.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, Jared Kushner, đã tới Moscow vào đầu tuần này và hội đàm với Tổng thống Putin. Cuộc gặp diễn ra gần 5 giờ và hai bên đã thảo luận về đề xuất hòa bình của Mỹ cho Ukraine.

Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết, sau cuộc hội đàm ở Moscow, Đặc phái viên Witkoff tiếp tục có cuộc hội đàm hiệu quả với nhà đàm phán cấp cao của Ukraine, ông Rustem Umerov, tại Miami, bang Florida, Mỹ vào ngày 4/12.

"Cuộc gặp hôm qua giữa các đại diện của Mỹ và Ukraine tại Miami đã diễn ra hiệu quả và đạt được tiến triển. Họ sẽ họp lại vào cuối ngày hôm nay sau khi báo cáo với các nhà lãnh đạo của mình", quan chức Mỹ nói hôm 5/12.

Một nguồn tin thứ hai tiết lộ Đặc phái viên Witkoff và con rể của Tổng thống Trump, ông Jared Kushner, đã gặp phái đoàn Ukraine để chia sẻ thông tin về cuộc gặp với Tổng thống Putin hồi đầu tuần.