Hành vi gây tranh cãi của khách Mỹ ở phố đường tàu Hà Nội

Đến từ California (Mỹ), Tracy đã lên kế hoạch khá kỹ lưỡng cho chuyến du lịch trải nghiệm tại Việt Nam vào tháng 12.

Trong 2 tuần, cô dự kiến sẽ đi tới hàng loạt các điểm đến nổi tiếng, từ Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An cho tới Phú Quốc và TPHCM.

Khách Mỹ trải nghiệm ở phố đường tàu và cho rằng đây là điều thú vị nhất (Nguồn video: Tracy).

Mới đây khi tới phố đường tàu tại phố Trần Phú, Hà Nội, Tracy chọn vị trí ngồi tại một quán cà phê có tầm nhìn đắc địa hướng thẳng về phố đường tàu. Cũng như nhiều vị khách nước ngoài khác, cô gái người Mỹ háo hức chờ khoảnh khắc đoàn tàu chạy qua.

"Phố đường tàu là một trong những trải nghiệm thú vị nhất mà tôi từng có. Không thể tin nổi tôi suýt bỏ lỡ khoảnh khắc này vì ngủ quên", cô cho biết.

Tuy nhiên điều đáng nói ở chỗ, trước khi tàu đi qua, Tracy có hành động gây tranh cãi. Cô lấy một nắp chai bia vốn làm bằng kim loại, đặt lên đường ray. Theo chia sẻ của cô gái, mục đích của việc làm này để khi tàu đi qua, nắp chai bia bị cán dẹt và sẽ lấy nó làm món đồ kỷ niệm.

Cô gái cho rằng khoảnh khắc tàu hỏa đi qua là cảnh tượng thú vị nhất (Ảnh cắt từ clip).

Đúng như mong đợi, nắp chai bia bị cán dẹt và nữ du khách vui vẻ chạy tới rồi nhặt về. Cô còn chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ khoảnh khắc. Tuy nhiên hành động này nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến bất bình từ người xem.

Trong số những ý kiến bình luận, đa phần các tài khoản cho rằng hành động của Tracy là nguy hiểm và ích kỷ, không nghĩ tới tính mạng của người khác.

"Tôi đến từ Hà Nội và đây là lý do tại sao tôi hoàn toàn đồng ý rằng, những quán cà phê đường tàu nên dừng hoạt động. Bạn đã bao giờ nghĩ tới cảnh nắp chai bia sắc nhọn có thể bị bật ra ngoài, bay thẳng vào mặt người khác chưa. Hành vi rất thiếu suy nghĩ", tài khoản có tên P. bày tỏ sự phẫn nộ.

Cùng chung nhận định, tài khoản Raffie Flockie nhận định, hành động này quá nguy hiểm cho tất cả mọi người.

"Bạn có nghĩ tới việc bao nhiêu người có thể nguy hiểm tới tính mạng bởi hành vi này hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu không may đoàn tàu bị đi lệch khỏi đường ray", tài khoản Chloe Baby gay gắt.

Hiện đoạn video vẫn được Tracy chia sẻ trên trang cá nhân. Cô gái người Mỹ vẫn im lặng trước rất nhiều ý kiến chỉ trích hướng về phía nội dung đăng tải.

Phố cà phê đường tàu nằm dọc tuyến đường sắt ở khu vực giáp ranh giữa 3 phường bao gồm phường Điện Biên Phủ, phường Cửa Nam và phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội).

Đây là khu vực thường tập trung rất đông khách du lịch nước ngoài tới uống cà phê kết hợp trải nghiệm ghi hình khoảnh khắc đoàn tàu hỏa đi qua vào các khung giờ cố định trong ngày.

Được biết, tình trạng kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Hà Nội từng nhiều lần ra quân nhắc nhở, yêu cầu du khách rời khỏi khu vực phố cà phê đường tàu, song chỉ sau vài ngày, khu vực vẫn tiếp tục hoạt động trở lại như chưa từng xảy ra điều gì.

Du khách thản nhiên đứng dưới đường ray để chụp ảnh dù được nhắc nhở nhiều lần (Ảnh: Thành Đông).

Chính quyền thành phố nhiều lần nhắc nhở khuyến cáo không thể vì sự hấp dẫn của du lịch để lấy lý do xem nhẹ sự an toàn. Tháng 3, Sở Du lịch Hà Nội cũng ra văn bản, yêu cầu các đơn vị lữ hành không đưa khách tới phố đường tàu, nhằm tránh nguy cơ tai nạn.

Trước đó, vào tháng 10, một vị khách nước ngoài chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh tàu hỏa chạy qua phố đường tàu ở Khâm Thiên, húc văng bàn ghế khiến nhiều người hốt hoảng. Khách phải bật dậy, la hét trong khi nhiều người cầm điện thoại để ghi hình.

Mới đây vào ngày 25/11, Hà Nội tiếp tục ra quân giải phóng phố cà phê đường tàu, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau, mọi thứ lại y nguyên. Bàn ghế vẫn được bày sát đường ray, du khách tiếp tục ngồi cách đoàn tàu ở khoảng cách rất gần, có thể gây nguy hiểm ở những tình huống bất chợt.