Giải mã những tiếng nổ như súng vang lên từ dưới lòng hồ kéo dài 400 năm

Âm thanh như tiếng súng dưới lòng hồ

Trong suốt nhiều thế kỷ, các chuyên gia từng đau đầu trước hiện tượng bí ẩn mang tên "Seneca’s Gun" (tạm dịch: Tiếng súng Seneca). Đây là những tiếng nổ vang rền phát ra từ dưới lòng hồ Seneca thuộc bang New York (Mỹ).

Ghi chép về những vụ nổ lớn tại đây đã xuất hiện từ thế kỷ 17. Song, truyền thuyết quanh hiện tượng đặc biệt này còn xuất hiện từ xa xưa hơn.

Bên dưới lòng hồ phát ra những âm thanh như tiếng nổ lớn (Ảnh: News).

Người Seneca vốn là một bộ tộc thổ dân bản địa sinh sống quanh hồ. Họ tin rằng những tiếng nổ đó là tiếng nói của vị thần nổi giận, trừng phạt các chiến binh đã xúc phạm vùng đất săn bắn linh thiêng.

Trong khi đó, những người khai hoang đầu tiên lại có câu chuyện truyền miệng. Trong đó, âm thanh phát ra từ lòng hồ là tiếng trống của linh hồn các binh sĩ tử trận.

Phải đến thế kỷ 20, các giả thuyết khoa học mới bắt đầu xuất hiện. Song, tất cả đều thiếu bằng chứng xác thực cho tới năm nay, khi một nhóm nhà nghiên cứu sử dụng thiết bị hiện đại để lập bản đồ đáy hồ Seneca và tìm ra lời giải.

Từ rất lâu, "tiếng súng Seneca” được xem là một hiện tượng tự nhiên mà mọi quy luật vật lý đều không thể giải thích.

Tuy nhiên, vào năm 1934, nhà địa chất học người Đức Herman Fairchild đã đưa ra giả thuyết về hiện tượng phun trào khí ngầm. Ông cho rằng, khí metan bị kẹt dưới lòng đất đã bùng phát qua lớp đáy hồ, tạo nên âm thanh nổ lớn khi vỡ tung trên mặt nước.

Giả thuyết này được xem là hợp lý nhất. Nhưng suốt nhiều thập kỷ, không ai có thể chứng minh điều này liệu có chính xác hay không.

Dù nhiều nhóm nghiên cứu đã sử dụng máy đo sonar và thiết bị phát hiện khí ngầm, hiện tượng lại xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên, khiến việc quan sát và ghi nhận trở nên bất khả thi.

Bất ngờ từ cuộc khảo sát xác tàu đắm

Bước ngoặt xuất hiện trong chiến dịch khảo sát hồ Seneca giai đoạn 2018-2024. Mục tiêu ban đầu của nhóm là ghi lại hình ảnh xác tàu hơi nước thế kỷ 19 nằm dưới đáy hồ.

Thiết bị hiện đại đã giúp nhóm chuyên gia phát hiện hơn 140 hố khổng lồ với đường kính từ vài chục đến vài trăm mét.

Hồ nước vào mùa đông (Ảnh: Vice).

Nhóm chuyên gia nghi ngờ rằng, địa hình bất thường này có liên quan đến hiện tượng tiếng nổ. Giả thuyết này được xác nhận vào đầu năm nay.

Sau đó, nhóm nghiên cứu liên kết giữa Trường Khoa học Môi trường và Lâm nghiệp thuộc Đại học Bang New York và Đại học Cornell cùng thu thập mẫu nước và trầm tích tại nhiều điểm trên đáy hồ để phân tích.

Kết quả xác nhận giả thuyết năm 1934 của nhà địa chất người Đức có tên Fairchild. Trong đó, lượng khí metan tích tụ dưới lòng đất trong thời gian dài sẽ tạo áp lực cực lớn. Khi chúng đạt đến một mức giới hạn sẽ phun trào xuyên qua lớp đáy hồ, rồi vỡ tung.

Quá trình này tạo ra sóng xung kích, gây nên tiếng nổ trầm đục như tiếng đại bác. Đây chính là hiện tượng mà người dân quanh vùng nghe thấy suốt hàng thế kỷ.

Khu vực quanh hồ Seneca còn nổi tiếng hơn khi là nơi sinh sống của đàn hươu trắng lớn nhất thế giới. Điều này đã tạo ra một nét đặc trưng kỳ lạ khác khiến nơi đây càng thêm bí ẩn, thu hút những du khách mê khám phá.

Mang trong mình bí ẩn kéo dài hàng trăm năm nhưng từ lâu hồ Seneca đã trở thành điểm du lịch hút khách. Những dịch vụ phổ biến ở đây bao gồm tham gia du thuyền ngắm hoàng hôn trên hồ. Bốn khu vực bao quanh hồ đều có bến thuyền và khu neo đậu phục vụ khách du lịch.

Ngoài ra, câu cá cũng là hoạt động không thể thiếu. Du khách có thể thuê thuyền cùng hướng dẫn viên chuyên nghiệp để được đưa tới vị trí câu tốt nhất trên hồ. Phía bắc của hồ là công viên có khu vui chơi phun nước và bãi tắm an toàn cho cả gia đình.