Vợ chồng 9X biến xe tải cũ thành nhà di động để phượt khắp đất nước

Với niềm đam mê khám phá thiên nhiên và mong muốn trải nghiệm những điều mới lạ, vợ chồng anh Huỳnh Bá Lực và chị Tô Thảo Uyên (cùng SN 1993, trú tại phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) đã quyết định cải tạo chiếc xe tải cũ thành ngôi nhà di động độc đáo.

Từ đây, hành trình chu du khắp nơi, kết hợp làm thiện nguyện của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu.

Căn nhà di động của đôi vợ chồng Lực - Uyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cả hai vợ chồng vốn làm nghề tự do, trước đây, anh Lực và chị Uyên cũng thường xuyên đi phượt bằng xe máy. Tuy nhiên, việc mang theo nhiều vật dụng cồng kềnh không chỉ gây khó khăn trong di chuyển mà còn tiềm ẩn rủi ro về an toàn giao thông.

"Khi xem các video về cắm trại trên thùng xe tải ở nước ngoài, tôi thấy rất phù hợp với nhu cầu của mình, gia đình lại có sẵn chiếc xe nên quyết định thực hiện", anh Lực chia sẻ về ý tưởng táo bạo này.

Quá trình cải tạo chiếc xe tải kéo dài gần một tháng với tổng kinh phí chỉ khoảng 30 triệu đồng. Mọi công đoạn từ lên ý tưởng đến thi công đều được vợ chồng anh Lực tự tay thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định về đăng kiểm và an toàn kỹ thuật phương tiện.

Bên trong ngôi nhà di động được bố trí theo nguyên tắc tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Các chức năng nấu ăn, làm việc và nghỉ ngơi được tích hợp khéo léo trong cùng một không gian.

Anh Lực cho biết, không gian nấu nướng, đặt laptop làm việc và dùng bữa là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, anh còn thiết kế thêm các kệ, hộc để chứa gia vị và đồ dùng, cùng với nệm gấp để tiết kiệm diện tích khi không sử dụng.

Mỗi chuyến đi mang lại cho vợ chồng trẻ những trải nghiệm đầy mới mẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi hoàn thiện, "ngôi nhà trên bánh xe" đã trở thành người bạn đồng hành trong nhiều chuyến đi của vợ chồng anh Lực. Chuyến đi xa nhất của họ là hành trình gần 2.000km từ Đà Nẵng đến Măng Đen (Quảng Ngãi), tiếp tục đến Đà Lạt và trở về Đà Nẵng qua cung đường ven biển Đắk Lắk, Gia Lai.

Trên những hành trình này, ngôi nhà di động không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi, giúp vợ chồng anh Lực linh hoạt về thời gian, không gian và trải nghiệm rõ nét nhịp sống của từng địa phương.

Đặc biệt, trong những lần ghé thăm vùng cao, anh Lực và chị Uyên thường chuẩn bị quần áo cũ và nhu yếu phẩm để trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

1.000 cuốn sách được trao tới các em nhỏ trong chuyến đi đến xã Nam Trà My, Đà Nẵng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đáng chú ý, anh Lực còn tham gia kết nối, hỗ trợ trao tặng 1.000 cuốn sách cho trẻ em tại xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng, với mong muốn góp phần mở rộng tri thức và tiếp thêm động lực học tập cho các em nhỏ nơi đây.

Hơn một năm rưỡi sống cùng "ngôi nhà trên bánh xe" đã mang lại cho vợ chồng anh Lực nhiều bài học quý giá.

"Qua mỗi chuyến đi, chúng tôi học được cách cân bằng, trân trọng từng khoảnh khắc và biết yêu thương, sẻ chia nhiều hơn với mọi người xung quanh", anh Lực tâm sự.

Hành trình khám phá cảnh đẹp và làm thiện nguyện đã giúp đôi vợ chồng trẻ học được cách sống chậm lại, khám phá chính mình và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Cách đây vài tháng, vợ chồng anh Lực sinh đôi nên tạm gác lại hành trình khám phá để tập trung chăm lo cho hai con nhỏ. Anh Lực cho biết, sau khi hai con cứng cáp, vợ chồng sẽ tiếp tục đưa con đi cùng, khám phá nhiều vùng đất mới lạ khác trên ngôi nhà di động của mình.