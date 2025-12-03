Bát phở 25.000 đồng trong quán "rẻ nhất Hà Nội", nhiều năm không tăng giá

Phở đồng giá 25.000 đồng

Tại con ngõ trên phố Hàn Thuyên, một quán phở duy trì mức giá 25.000 đồng, suốt nhiều năm, trở thành điểm đến quen thuộc của người lao động, học sinh và sinh viên.

Nhìn từ phố Hàn Thuyên, quán phở lọt thỏm trong một con ngõ sâu, chỉ có tấm biển nhỏ là dấu hiệu duy nhất, khiến thực khách dễ bỏ lỡ nếu đi qua nhanh.

Đi khoảng 30m vào trong ngõ, thực khách sẽ thấy quán nhỏ với không gian chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Chủ quán là bà Vũ Thị Vân (SN 1961), hiện sống tại phố Lò Đúc.

Quán phở bà Vân nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên phố Hàn Thuyên, nhiều thực khách lần đầu ghé qua thường không nhận ra nếu không quan sát kỹ (Ảnh: Cẩm Tiên).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Vân cho biết, quán tận dụng khu vực trong nhà của mẹ ruột, giúp bà vừa mưu sinh, vừa tiện chăm sóc mẹ già sống một mình.

Tuy chật hẹp, quán luôn sạch sẽ và thoáng mát, với vài chiếc bàn nhựa đặt sát nhau, thường kín chỗ vào giờ cao điểm.

Đáng chú ý, dù nằm sâu trong ngõ, quán vẫn có chỗ gửi xe thuận tiện. Nhờ tình làng nghĩa xóm, khách đến quán được gửi xe miễn phí ngay đầu ngõ.

“Hàng xóm với nhau, giúp đỡ là tình nghĩa. Mấy năm nay vẫn thế, tôi rất biết ơn”, bà Vân nói.

Từ 5h sáng, bà Vân đã tất bật mở hàng, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón khách. Quán mở cửa đến khoảng 13h30, trong đó giờ cao điểm từ 11h đến 13h.

Lượng khách chủ yếu là sinh viên, nhân viên văn phòng và những khách quen gắn bó với quán từ những ngày đầu mở cửa.

Dù bán với mức giá bình dân, bà Vân tuyệt đối không cẩu thả trong khâu chuẩn bị. Xương được hầm từ chiều hôm trước, sáng ra chỉ việc đun nóng lại. Đặc biệt, thịt chín, thịt bò đều do bà tự tay chế biến, tuyệt đối không để qua đêm.

“Làm đồ ăn thì phải sạch và tươi, khách mới ăn lâu dài được. Người ta tin tôi thì tôi phải trân trọng”, bà Vân cho hay.

Bà Vân cẩn thận chia thịt và các nguyên liệu cho từng bát, chuẩn bị sẵn để làm phở, đảm bảo mỗi phần đều nóng hổi và thơm ngon (Ảnh: Cẩm Tiên).

Bà Vân kể lại, trước đây, quán phở của bà từng có thời hoàng kim khi còn bán ngoài mặt đường Hàn Thuyên, lượng khách rất đông, tiêu thụ từ 60 đến 70kg phở mỗi sáng và phải thuê tới 8 người phụ việc.

Sau đợt dẹp vỉa hè, bà chuyển vào bán sâu trong ngõ. Dù lượng khách giảm đáng kể, hiện mỗi ngày chỉ còn khoảng 15-20kg phở, bà Vân vẫn không hề tiếc nuối.

“Tuổi cao rồi, bán ít thế này vừa sức. Tôi cũng không cần thuê người nhiều vì giờ bán trong ngõ, tự mình làm được”, bà nói.

Điều làm nên thương hiệu của quán phở bà Vân là mức giá đồng nhất 25.000 đồng mỗi bát cho tất cả các món, từ phở tái, chín, mọc, đến thập cẩm.

Quán phục vụ cả thịt bò lẫn thịt gà, mọc... đáp ứng đa dạng khẩu vị của thực khách. Đây là mức giá hiếm thấy giữa trung tâm Hà Nội, giúp quán giữ chân nhiều khách quen lâu năm.

Nhiều người hay nói đùa rằng đây là một trong những quán phở rẻ nhất Hà Nội, bởi giữa Thủ đô, rất khó để tìm được nơi nào giữ mức giá thấp hơn.

Quán phở bà Vân phục vụ đa dạng món, từ phở bò, phở gà đến phở tái mọc, tất cả đều đồng giá 25.000 đồng mỗi bát (Ảnh: Cẩm Tiên).

Phần phở đầy đặn dù giá rẻ

Trong lần đầu ghé quán, phóng viên gọi một bát phở gà, phần ăn được bê ra đầy đặn, sợi phở, thịt gà ta được xếp gần đầy tô.

Nước dùng trong, vị ngọt xương hầm hiện rõ, quyện cùng hương thảo mộc quen thuộc như hồi, quế thoảng đậm vừa, tròn và êm ở hậu vị. Thịt gà phủ mặt bát, chạm tới đâu cũng gặp, khác hẳn tưởng tượng "lèo tèo" thường thấy ở món giá rẻ.

Ban đầu, phóng viên từng hoài nghi khi nghe mức 25.000 đồng, nhưng khi tận mắt thấy từng bát được chủ quán chia thịt chắc tay, phần nào cũng đầy đặn, sự nghi ngờ nhanh chóng nhường chỗ ngạc nhiên. Các thực khách đến đây đều nhận những bát phở nóng hổi, đầy ắp thịt dù ăn tại chỗ hay mua về

Trong số khách quen, anh Trần Hiệp Hà (SN 1966) đã gắn bó với quán hơn 10 năm, thường ghé ăn 1-2 lần mỗi tuần. Anh đặc biệt ưa thích món phở tái mọc kết hợp thịt bò và mọc.

Ngoài ra, anh thường mua phở mang về cho gia đình và mọi người trong nhà cũng rất thích. Anh Hà nhận xét, giá ở đây rất rẻ, khách chủ yếu phục vụ khách quen, còn người lạ khó mà biết, vì quán nằm sâu trong ngõ.

Anh Trần Hiệp Hà, khách quen của quán phở bà Vân, đã gắn bó hơn 10 năm và thường ghé ăn 1-2 lần/tuần (Ảnh: Cẩm Tiên).

“Cô Vân rất thân thiện, lần đầu ăn thử tôi đã thích, rồi từ đó tuần nào cũng phải ghé quán, dần dần thành thói quen suốt 10 năm nay. Nhìn thấy tôi là cô biết ngay gọi phở tái mọc”, anh Hiệp Hà hào hứng nói.

Bén duyên với nghề bán phở từ năm 2008, bà Vũ Thị Vân rẽ sang kinh doanh sau khi từng làm việc ổn định tại một cơ quan nhà nước. Sau khi bị giảm biên chế và không được hưởng lương hưu, bà quyết định tự mở quán để kiếm sống.

Ban đầu, bà bán phở với giá 12.000 đồng/bát. Theo thời gian, mức giá tăng dần theo chi phí sinh hoạt lên 15.000 đồng, 17.000 đồng, 22.000 đồng, rồi dừng lại ở 25.000 đồng như hiện nay. Mức giá này đã duy trì nhiều năm nay, dù vật giá leo thang.

“Bây giờ nhiều quán phở bán 40.000 đồng, 50.000 đồng, thậm chí 70.000-80.000 đồng/bát, nhưng tôi vẫn giữ mức này.

Thật ra, giá nguyên liệu không tăng nhiều, chủ yếu chi phí mặt bằng và thuê nhân viên mới là gánh nặng. Bán trong ngõ, không phải trả tiền thuê cao nên tôi mới giữ được mức giá này”, bà Vân cho hay.

Nhiều khách quen của quán thường mua phở mang về cho cả gia đình (Ảnh: Cẩm Tiên).

Hiện tại, các con bà đều sinh sống và làm việc ở miền Nam. Bà Vân kể, thỉnh thoảng khách quen và hàng xóm vẫn hay trêu: “Cô nấu phở ngon thế, sao không vào TPHCM? Vừa ở với con vừa bán phở chắc chắn sẽ đắt hàng!”.

Tuy nhiên, bà vẫn chọn gắn bó với Hà Nội. Với bà, bán phở không chỉ là công việc mà còn là niềm vui, giúp bà vận động, giữ sức khỏe và gắn kết với cuộc sống.

“Ở đây thân quen, lại giúp tôi vận động, giữ sức khỏe. Ở nhà một mình thì buồn lắm. Quán phở nhỏ không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là một phần đời sống thường nhật của tôi”, bà Vân bày tỏ.

Khi được hỏi liệu quán có thể tăng giá trong tương lai hay không, bà Vân cho biết: “Giá có thể sẽ phải tăng thêm một chút nếu thị trường có biến động, nhưng tôi sẽ luôn cố gắng giữ ở mức phù hợp nhất cho sinh viên và người lao động”.

Ảnh: Cẩm Tiên