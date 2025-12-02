Du khách trẻ ngồi trên lan can tầng 4 ở sân bay, bất ngờ rơi xuống tử vong

Vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào ngày 25/11 tại nhà ga T1 ở sân bay Kansai thuộc thành phố Osaka (Nhật Bản). Người gặp nạn là một nam du khách trẻ 20 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Du khách ngồi vắt vẻo bên ngoài lan can của nhà ga sân bay (Ảnh: Xiaohongshu).

Trước khi vụ việc xảy ra, cảnh sát sân bay nhận được tin báo của các nhân chứng cho biết, họ thấy một thanh niên trẻ ngồi vắt vẻo ở lan can tầng 4, hai chân thả lơ lửng ra bên ngoài. Lực lượng chức năng cố gắng tiếp cận và kéo anh ta trở lại.

Trong các video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu, hai cảnh sát đang giữ lấy tay nam thanh niên để đưa vào trong. Tuy nhiên họ không thể giữ được lâu. Du khách bị trượt tay và rơi xuống phía dưới.

Các cảnh sát tóm chặt tay của du khách trẻ, nhưng không thể giữ quá lâu và nạn nhân rơi xuống đất (Ảnh: Xiaohongshu).

Sau đó, vị khách Trung Quốc được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng.

Theo tờ Japan Daily, nạn nhân khoảng 20 tuổi, đang trong chuyến du lịch cùng bạn và một số người thân. Nguyên nhân tại sao vị khách lại ngồi ở tư thế nguy hiểm ngoài lan can sân bay vẫn đang được điều tra làm rõ.