Tiết mục mừng sinh nhật suýt thành thảm kịch: 4 người trôi giữa biển 20 giờ

Một gia đình 3 thế hệ gồm ông Dennis Woods (70 tuổi), chú ruột của ông là ông Clarence Woods (90 tuổi), Cris Harding Sr. (42 tuổi) cùng Cris Harding Jr. (18 tuổi) rời bến tàu Seminole Street vào lúc 9h30 sáng 24/11 để đi câu cá mừng sinh nhật.

Tuy nhiên, khoảng 12h-13h, chiếc thuyền dài 7,6m mang tên Money Well Wasted của nhóm người này bất ngờ bị nước tràn vào một bên và lật úp.

“Khi chúng tôi nhận ra, chưa đầy 5 phút nó đã lật rồi. Tôi không kịp liên lạc với cảnh sát biển. Chúng tôi chỉ nghĩ phải đưa áo phao cho cụ ông 90 tuổi và cậu bé 18 tuổi trước. Áo phao của tôi bị vướng lại nên đành bỏ”, ông Dennis kể lại.

Đêm xuống, sóng lớn và cái lạnh khiến họ kiệt sức. Ông Dennis dành phần lớn thời gian để đỡ người chú già yếu nhiều lần bị trượt ngã. Cả gia đình nhìn thấy trực thăng của cảnh sát biển tìm kiếm trong đêm nhưng không thể ra hiệu.

Gia đình 3 thế hệ lênh đênh trên biển cả (Ảnh: People).

“Thật sự họ đã nghĩ rằng mình không thể sống sót”, cô Teresa Rucker - em gái ông Dennis - chia sẻ với truyền thông. Theo cô, cả nhóm liên tục cầu nguyện, còn cụ Clarence thì cất tiếng hát để giữ tinh thần. Cô cũng thừa nhận, việc nhóm 4 người sống sót ở biển khơi trong thời gian ấy chính là một phép màu.

Đến khoảng 7h15 sáng 25/11, thủy phi cơ của cảnh sát biển Mỹ đã phát hiện ra gia đình Woods đang bám víu trên chiếc thuyền lật, cách Clearwater Pass khoảng 48km. Khi ấy biển động cao 0,6-0,9m và gió thổi mạnh 5-10 hải lý/giờ.

“Cụ ông 90 tuổi ở phía ngoài mép thuyền, chúng tôi vô cùng lo lắng. Chiếc thuyền gần như chìm hẳn dưới mặt nước, vậy mà họ vẫn cố trụ, đây là điều rất may mắn”, nhân viên cứu hộ cho biết.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận và đưa cả 4 người lên tàu an toàn, quấn khăn giữ ấm, cung cấp nước và chất điện giải. “Từ đầu tiên họ nói là cảm ơn”, nhân viên cứu hộ kể lại.

Theo người thân, gia đình thường đi câu cá và trở về lúc 16h. Đến 20h30 gia đình không thấy họ, người nhà lập tức báo cảnh sát và phát hiện xe của họ vẫn nằm ở bến.

Con thuyền trước khi bị lật (Ảnh: People).

Bốn người được đưa về căn cứ của cảnh sát trong tình trạng mất nước và hạ thân nhiệt. Cụ Clarence bị một số vết rách trên da. Ba người phải ở lại bệnh viện theo dõi qua đêm, riêng Cris Harding Sr. xuất viện ngay trong ngày.

Dù trải qua hoạn nạn, Cris Harding Sr. vẫn giữ tinh thần vui vẻ. “Cậu ấy còn bảo nhớ nói với mọi người là trước khi gặp nạn, cậu ấy đã câu được một con cá mập dài gần 2m”, cô Teresa Rucker cười kể.

Còn với ông Dennis - nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật dang dở - niềm vui trở lại khi đặt chân lên đất liền: “Đúng là một sinh nhật đáng nhớ. Giờ thì tôi thấy nó thật tuyệt vời”.