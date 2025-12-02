Khách ở sân bay tại TPHCM cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì bị cấm mang tới Nhật

Giữa tháng 11 vừa qua, anh Trần Văn Tâm (quê ở Đồng Tháp) sắp xếp hành lý gọn gàng để sang Nhật Bản làm việc sau một thời gian về quê thăm người thân.

Trong các món đồ được gói ghém cẩn thận, anh Tâm xách theo một túi nặng khoảng 3kg gồm hơn 130 chiếc bánh bột lọc nhân tôm thịt. Đây là món ăn được mẹ anh chuẩn bị từ trước để con trai mang sang Nhật Bản làm quà cho anh em bạn bè.

Toàn bộ chỗ bánh được anh Tâm cho vào hành lý xách tay rồi mang lên sân bay Tân Sơn Nhất ở TPHCM cho kịp chuyến.

Khi anh làm thủ tục check-in tại quầy, nhân viên hãng bay bất ngờ vì khách mang đồ xách tay khá nhiều nên hỏi bên trong có gì. Vị khách cho biết đó đều là bánh bột lọc nhân tôm thịt, mang đi với mục đích làm quà tặng.

Thấy vậy, nữ nhân viên liền nhắc nhở vị khách tuyệt đối không được mang những món đồ lên máy bay để sang Nhật Bản. Theo quy định, một số vật phẩm mà hành khách không được mang vào quốc gia này khi nhập cảnh.

Trong đó có những thực phẩm làm từ thịt lợn, thịt bò chưa được kiểm định vì các lý do an toàn thực phẩm và phòng ngừa dịch bệnh. Điều này bao gồm cả thịt tươi sống, thịt đông lạnh, thịt đã chế biến (như giò, chả, xúc xích, lạp xưởng, ruốc), thậm chí cả bánh chưng, bánh trung thu nhân thịt...

Anh Tâm cố ăn hơn 30 chiếc bánh bột lọc ở sân bay cho đỡ phí (Ảnh cắt từ video).

Luật cấm được áp dụng với tất cả các món đồ đóng gói hay thức ăn thừa từ máy bay dù khách nhập cảnh vào Nhật Bản với mục đích làm quà tặng hay sử dụng cá nhân. Nếu cố tình vi phạm và bị phát hiện, hành khách sẽ bị phạt theo quy định của nước sở tại.

Sau khi nghe nữ nhân viên nhắc nhở, anh Tâm biết không còn cách nào khác.

Xung quanh không quen biết ai, anh cũng không dám tặng cho mọi người vì sợ nếu không may ai đó ăn và gặp phải vấn đề sức khỏe, bản thân sẽ áy náy. Vứt đi toàn bộ lại không đành, vị khách quyết định ngồi ở sảnh chờ của sân bay, lấy bánh ra ăn cho đỡ phí.

"Tôi ăn được khoảng 30 cái là no ngấy, không thể tiếp tục thêm nữa", anh nói.

Anh Tâm hiện sinh sống và làm việc ở Nhật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên, anh Tâm cho biết đây là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian bay sang Nhật Bản. Từ câu chuyện "dở khóc dở cười" của mình, anh sẽ rút kinh nghiệm lần sau để tránh rơi vào tình trạng tương tự.

Được biết, hiện anh Tâm sinh sống và làm việc tại Nhật. Anh tới đây được 3 năm, dự kiến sẽ tiếp tục làm thêm một thời gian nữa để tích lũy kinh nghiệm và tài chính rồi mới trở về quê nhà. Công việc chính của anh là làm phiên dịch cho một công ty.

Trường hợp của anh Tâm không phải hiếm gặp, đặc biệt với những hành khách chưa nắm rõ thông tin.

Không chỉ Nhật Bản, một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) đều quy định rất rõ về việc hành khách được phép mang những gì và cấm mang theo món đồ nào khi nhập cảnh.

Trong đó, đáng chú ý nhất, hầu hết hành khách mang theo thực phẩm từ thịt và có nguồn gốc động vật đều bị cấm nhập cảnh vì lý do sợ lây lan bệnh truyền nhiễm và các bệnh liên quan tới vật nuôi.

Mang theo bánh trung thu nhân lạp xưởng nhập cảnh vào Đài Loan, vị khách nhận phạt 168 triệu đồng (Ảnh minh họa: Food).

Trước đó vào tháng 8/2024, một trường hợp hành khách mang theo bánh trung thu của Việt Nam có nhân thịt lợn nhưng không khai báo, khi nhập cảnh vào Đài Loan (Trung Quốc), bị nhận mức phạt lên tới 200.000 đài tệ (168 triệu đồng).

Được biết, đó là hộp bánh trung thu có nhân lạp xưởng, xúc xích do khách hàng Việt Nam của vị khách người Đài Loan biếu tặng. Vị khách Đài Loan do không biết bên trong có thịt lợn nên không khai báo với hải quan.

Bởi vậy, vị khách đã bị xử lý theo quy định và nhận phạt tại chỗ do các món thực phẩm chứa thịt đều phải khai báo kiểm dịch trước khi nhập cảnh.

Từ đầu năm 2024, chính quyền Đài Loan tiếp tục áp dụng biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt sau khi phát hiện ra chủng virus mới trong các sản phẩm từ thịt lợn do du khách Trung Quốc mang tới.

Nhằm ngăn chặn dịch bùng phát, tất cả hành lý của hành khách hay đồ chuyển phát nhanh, bưu kiện đều được kiểm tra 100% bằng tia X.