TPHCM sau sáp nhập: Thị trường du lịch 14 triệu dân, doanh thu bứt phá

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM trở thành địa phương đông dân nhất cả nước với hơn 14 triệu cư dân - một nguồn khách du lịch tại chỗ dồi dào và đa dạng nhu cầu trải nghiệm.

Nguồn khách thành thị trẻ ưa thích tour ngắn ngày, trải nghiệm phố đêm, sự kiện thể thao - âm nhạc cuối tuần, trong khi các gia đình ưu tiên điểm đến gắn với thiên nhiên, giáo dục, vui chơi cho trẻ em.

Khách trung niên và cao tuổi thiên về nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và tham quan văn hóa - tâm linh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, trường học… duy trì nhu cầu quanh năm, tạo nền tảng ổn định cho doanh thu du lịch.

Đông đảo du khách nước ngoài chọn TPHCM làm điểm đến (Ảnh: Nam Anh).

Bên cạnh đó, việc có thêm không gian biển đảo tạo điều kiện để thành phố phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và thu hút khách quốc tế nhiều hơn.

Nhờ những yếu tố thuận lợi đó, du lịch TPHCM phát triển rõ rệt, thể hiện qua lượng khách tăng trưởng mạnh trong tháng 11. Thành phố ước đón 780.000 lượt khách quốc tế và 4,2 triệu lượt khách nội địa trong tháng 11, góp phần nâng tổng số khách 11 tháng đầu năm lên hơn 44,6 triệu lượt.

Đây là minh chứng cho sức hút được củng cố liên tục sau sáp nhập, đặc biệt từ thị trường nội tỉnh rộng lớn, có nhóm khách giàu tiềm năng và ổn định quanh năm.

Trong tháng 11, ngành du lịch TPHCM tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy và UBND TPHCM, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và xây dựng hình ảnh đô thị hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Theo Sở Du lịch TPHCM, nhờ nguồn khách tăng trưởng ổn định, tổng thu du lịch tháng 11 đạt 28.470 tỷ đồng, nâng tổng doanh thu 11 tháng lên 233.566 tỷ đồng, tương đương 80,5% kế hoạch năm (290.000 tỷ đồng).

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TPHCM, việc sáp nhập địa giới tạo nên một “tam giác du lịch chiến lược” với ba lợi thế bổ trợ: Làng nghề - công nghiệp (Bình Dương cũ), tài chính - dịch vụ (TPHCM cũ) và biển đảo - nghỉ dưỡng (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

"Sự kết hợp này giúp hình thành TPHCM mới với các sản phẩm liên vùng có chiều sâu, mang tính cạnh tranh cao", bà Tú nhận định.

Du lịch TPHCM phát triển mạnh mẽ khi có thêm biển đảo (Ảnh: M.K.).

Thành phố cũng chú trọng phát triển mô hình du lịch thường nhật - du lịch ngay trong lòng đô thị mà không cần dịp đặc biệt, hướng tới chính người dân: Nhóm khách bền vững và có khả năng chi tiêu cao.

Theo kết quả khảo sát “City Pulse 2025 - The Magnetic City” do Viện nghiên cứu Gensler thực hiện trong năm nay, TPHCM xếp hạng 2 toàn cầu về mức độ gắn bó của cư dân.

Theo đó, 61% cư dân được khảo sát cho biết họ rất ít hoặc không có ý định rời thành phố - một con số phản ánh sức hút cảm xúc mạnh mẽ của đô thị này.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Lê Trương Hiền Hòa cho rằng, nỗ lực tái định vị du lịch sau Covid-19 đã làm thay đổi cách du khách nhìn nhận về TPHCM: Không chỉ là điểm trung chuyển, mà là nơi đáng sống, đáng quay lại.

Nhà thờ Đức Bà lên đèn rực rỡ dịp Giáng sinh (Ảnh: Nam Anh).

“TPHCM đang từng bước trở thành nơi để ở lâu dài, không chỉ là nơi đến ngắn hạn. Đây chính là lợi thế cốt lõi để phát triển du lịch bền vững”, ông Hiền Hòa nhấn mạnh.

Với những con số tích cực và định hướng đột phá, ngành du lịch TPHCM không chỉ chinh phục du khách bằng sự năng động và hiện đại, mà còn bằng một giá trị ngày càng đậm nét, trở thành nơi con người muốn sống lâu dài và cũng vì thế, muốn quay trở lại.