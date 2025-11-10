Bão quật đổ cây phượng tím nổi tiếng Đà Lạt, du khách tiếc ngẩn ngơ

Sáng 7/11, như thường lệ chạy bộ ngang qua hồ Xuân Hương ở Đà Lạt, nhiếp ảnh gia Trương Ngọc Thụy giật mình sửng sốt khi thấy cảnh cây phượng tím bị bật gốc sau cơn bão số 13.

Anh Thụy sinh sống và làm việc ở Đà Lạt 15 năm, cũng gắn bó với cây hoa phượng tím suốt hơn một thập kỷ. Do sống ở gần đó nên ngày nào anh cũng đi qua khu vực nơi cây phượng cắm rễ, chứng kiến sự thay đổi từng thời điểm của nó.

Cây phượng tím bên hồ Xuân Hương bị quật đổ (Ảnh: Trương Ngọc Thụy).

Ở Đà Lạt có những cây hoa phượng tím khác, nhưng với anh Thụy, cây phượng ở hồ Xuân Hương lại thu hút hơn cả bởi sở hữu "tư thế lạ". Trong khi đa phần các cây phượng tím đều có dáng thẳng đứng vươn lên trời, thì cây phượng này có cành lớn sà mình xuống mặt nước, tạo khung cảnh nên thơ, hữu tình.

"Mưa bão lớn đã quật đổ cây, còn tôi như mất đi một phần ký ức. Hầu như du khách đến với hồ Xuân Hương đều tới chụp ảnh với nó. Nhưng sau bão, một nửa cây bật gốc còn tán cây ngã xuống mặt hồ", anh mô tả.

Cây phượng tím bên hồ Xuân Hương hút khách chụp ảnh khi tới Đà Lạt (Ảnh: Trương Ngọc Thụy).

Cây phượng tím có chiều cao hơn 10m, đường kính thân khoảng 40cm-50cm. Mỗi năm, mùa hoa thường nở rộ vào thời điểm từ tháng 3 tới tháng 4, khác với hoa phượng đỏ chỉ rực rỡ vào dịp hè. Thời điểm chụp đẹp nhất thường vào khoảnh khắc lúc bình minh khi màn sương mờ buổi sớm chưa tan hết và không gian lãng đãng trong cái lạnh se của tiết trời vùng cao nguyên.

Nhiếp ảnh gia cho biết, có năm khi mùa hoa mai anh đào vừa tàn, phượng tím bắt đầu nở rộ. Màu tím của hoa vừa dịu dàng, lại lãng mạn, tạo nên điểm nhấn đặc biệt của trời xuân Đà Lạt.

Từng là kỹ sư viễn thông trước khi theo đuổi công việc nhiếp ảnh gia toàn thời gian, anh Thụy bộc bạch, tình yêu với Đà Lạt là nguồn cảm hứng lớn nhất của mình. Trong đó, cây phượng tím không chỉ là nơi anh từng chụp cả nghìn bức hình, còn trở thành người bạn đồng hành suốt thời gian dài.

Vẻ đẹp mộng mơ của cây giữa tiết trời lãng đãng ở thành phố ngàn hoa (Ảnh: Trương Ngọc Thụy).

Trên một số diễn đàn du lịch, hình ảnh của cây phượng tím bị quật đổ sau bão cũng khiến nhiều người dân và du khách bày tỏ sự tiếc nuối.

"Đây từng là điểm check-in quen thuộc của tôi cùng bạn bè khi tới hồ Xuân Hương. Cây phượng cũng như một cột mốc, là điểm hẹn mỗi khi cần gặp gỡ. Trong ký ức của người Đà Lạt, màu tím ấy sẽ luôn vẹn nguyên", chị Đinh Thị Thủy, một người dân sống tại phường Lâm Viên cho biết.

"Tôi từng hẹn hò người yêu cũ ở dưới gốc cây phượng tím này. Nó như một cột mốc chứng kiến bao kỷ niệm, nụ cười và cả những mối tình còn dang dở. Giờ nghe tin, tôi thấy rất tiếc nuối", tài khoản Thanh Bình chia sẻ.

Những bông hoa tím rơi đầy dưới gốc (Ảnh: Trương Ngọc Thụy).

Trong khi đó, những du khách từng tới đây chụp hình, cũng bày tỏ sự hoài niệm.

Chị Quỳnh Như, du khách đến từ TPHCM cho biết, dịp tháng 4 năm ngoái, chị cùng nhóm bạn tới Đà Lạt đúng thời điểm cây hoa nở rộ nên đã không bỏ lỡ khoảnh khắc này. Vị khách không ngờ đó cũng là hình ảnh cuối cùng của mình với cây phượng - nơi từng được coi là một trong những biểu tượng của "thành phố ngàn hoa".

Phượng tím được kỹ sư Lương Văn Sáu mang giống từ châu Âu về trồng tại Đà Lạt vào năm 1962. Đây là những cây phượng tím đầu tiên được trồng tại thành phố. Về sau chúng được nhân rộng và trồng ở nhiều khu vực.

Phượng tím thuộc họ chùm ớt, có hình dáng lá và thân giống cây phượng vĩ (hoa màu đỏ) nhưng hoa hình ống có màu tím đẹp mắt, từ lâu trở thành biểu tượng lãng mạn của "thành phố tình yêu".

Một số điểm để du khách chụp ảnh hoa phượng đẹp nằm ở khu vực trung tâm như đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, quanh Hồ Xuân Hương. Một số tuyến đường khác như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phạm Hồng Thái, khuôn viên khách sạn Công Đoàn, thiền viện Trúc Tâm, làng trẻ SOS.