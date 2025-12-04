Khách Việt bỏ ở sân bay hàng chục cân xoài cóc và chuyện "dở khóc dở cười"

Tháng 6/2024, khi chuẩn bị đáp chuyến bay tới Australia, đi ngang qua khu vực lên máy bay của một hãng hàng không nội địa tại sân bay Nội Bài thuộc sảnh quốc tế, anh Đức Long vô tình bắt gặp cảnh tượng cả đống xoài, cóc, nằm la liệt dưới mặt đất. Ước tính số lượng có thể lên tới hàng chục cân.

Khách bỏ lại hàng chục cân cóc, xoài xanh ở lối vào cổng lên máy bay thuộc nhà ga quốc tế tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Đức Long).

Theo vị khách này, đây là khu vực lên máy bay dành cho hành khách đáp chuyến bay tới Hàn Quốc. Anh Long cho rằng, có thể vị khách nào đó dự định mang theo rất nhiều xoài, cóc, tới Hàn Quốc nhưng bị quá cân nặng. Khi tiếp viên phát hiện ra, vị khách buộc phải để lại.

Một số người cho rằng, việc vị khách phải bỏ lại số trái cây tươi có thể là điều may mắn bởi theo quy định của một số nước trong đó có Hàn Quốc, hành khách không được mang theo hoa quả tươi, đồ tươi sống lúc nhập cảnh. Nếu không khai báo, khách có thể bị phạt nặng, thậm chí trục xuất về nước.

Tương tự, mới đây tại sân bay Tân Sơn Nhất, câu chuyện của một vị khách có tên Trần Văn Tâm cũng thu hút sự chú ý từ dư luận. Vị khách sinh sống và làm việc tại Nhật Bản và trở về quê nhà thăm gia đình một thời gian.

Vị khách người Đồng Tháp ăn cố bánh bột lọc trước khi lên máy bay cho đỡ phí (Ảnh cắt từ video).

Trước khi quay lại Nhật, anh mang theo khá nhiều hành lý, trong đó có 3kg bánh bột lọc nhân tôm thịt là số bánh được mẹ tự tay hấp chín cho con xách sang xứ người làm quà cho bạn bè.

Tại sân bay, khi làm thủ tục check-in, anh được nhân viên hãng hàng không nhắc nhở về việc Nhật Bản nghiêm cấm tuyệt đối hành khách không được mang theo thực phẩm thịt tươi sống hay các chế phẩm làm từ thịt bò, thịt lợn cũng như nhiều loại thịt nói chung vì các lý do an toàn thực phẩm và phòng ngừa dịch bệnh.

Sau khi nghe nữ nhân viên nhắc nhở, anh Tâm biết không còn cách nào khác.

Xung quanh không quen biết ai, anh cũng không dám tặng cho mọi người vì sợ nếu không may ai đó ăn và gặp phải vấn đề sức khỏe, bản thân sẽ áy náy. Vứt đi toàn bộ lại không đành, vị khách quyết định ngồi ở sảnh chờ của sân bay, lấy bánh ra ăn cho đỡ phí.

Tuy nhiên, vị khách chỉ ăn được tới chiếc bánh thứ 30 là no ngấy.

Khách Việt tuyệt đối không mang theo trái cây tươi, thực phẩm thịt tươi sống khi nhập cảnh Nhật Bản, Hàn Quốc (Ảnh: Korea).

Với kỷ niệm đáng nhớ này của mình, vị khách đến từ Đồng Tháp cho biết sẽ rút kinh nghiệm lần sau để tránh rơi vào tình trạng tương tự.

Những chuyện "dở khóc dở cười" kể trên có thể sẽ không hiếm gặp đặc biệt với những hành khách khi xuất ngoại nhưng chưa nắm rõ quy định của nước sở tại.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hữu Lâm, CEO công ty cổ phần Aritour, đơn vị chuyên cung cấp các tour Hàn Quốc, cho biết, giống như Nhật Bản và các nước phát triển, Hàn Quốc quy định rất chặt chẽ những món đồ nào được phép và không được phép mang theo khi hành khách nhập cảnh.

"Khi đi du lịch Hàn Quốc, du khách sẽ không được mang bất cứ loại trái cây nào vào đất nước của họ nếu không muốn bị bộ phận hải quan kiểm tra, tịch thu và xử phạt. Tất cả các loại trái cây từ tươi như cam, táo, ổi, xoài, cóc hay thậm chí các loại trái cây khô, trái cây sấy cũng không được phép mang vào quốc gia này", ông Lâm lưu ý.

Không chỉ hoa quả tươi, những chế phẩm tươi sống của thịt cũng nằm trong danh mục những món đồ không được phép mang theo. Đây là cách Hàn Quốc bảo vệ nền nông nghiệp của họ, tránh các loại dịch bệnh từ nơi khác mang tới. Cho dù những món đồ đã kiểm dịch hay chưa đều không được phép.

Theo ông Lâm, chẳng riêng gì Hàn Quốc, Nhật Bản cũng làm rất gắt gao vấn đề này. Tùy theo từng trường hợp và mức độ vi phạm, du khách có thể bị nhắc nhở, nhận án phạt hoặc thậm chí trục xuất về nước.

Tuy nhiên, một số món đồ khô quen thuộc như ruốc, muối vừng, nước mắm và nước tương (loại chai nhỏ) thì khách Việt vẫn có thể mang khi du lịch Hàn Quốc. Riêng mắm tôm, mắm tép hay những thực phẩm có mùi nặng tuyệt đối không mang theo.

Những món đồ tuyệt đối không mang theo khi nhập cảnh vào Nhật Bản

Theo cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản, du khách có thể bị phạt tối đa 3 năm tù hoặc phạt tiền đến 1 triệu yen (khoảng 170 triệu đồng) nếu mang theo các món đồ nằm trong danh sách cấm nhập cảnh vào Nhật Bản.

1. Các món thực phẩm bị cấm

Hầu hết các sản phẩm thịt và những món có nguồn gốc từ động vật đều không được phép nhập cảnh vào Nhật Bản. Điều này được áp dụng cho thịt sống, hàng chế biến sẵn, thức ăn thừa từ máy bay, đồ đóng gói, dù có mục đích làm quà tặng hay sử dụng cá nhân. Những mặt hàng có đầy đủ giấy chứng nhận kiểm tra dịch tễ thì có thể mang vào.

2. Các loại trái cây thực vật bị cấm

Những du khách có ý định mang các loại trái cây nêu trên với mục đích làm quà tặng, cũng không được phép nhập cảnh vào Nhật Bản.

Một số loại thực vật cũng không được mang vào Nhật vì có thể chứa sâu bệnh. Muốn nhập cảnh, du khách cần khai báo tại trạm kiểm dịch thực vật.

3. Các mặt hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ

Những món hàng nhái thương hiệu, vi phạm sở hữu trí tuệ, khi mang vào Nhật Bản bị coi là bất hợp pháp.

4. Thuốc bất hợp pháp

Các chất kích thích, thuốc chứa ma túy, cocaine, heroin, thuốc kích thích, cần sa, thuốc phiện, thuốc tác động tới thần kinh đều bị cấm mang vào Nhật Bản.

5. Các vật dụng nguy hiểm

Những món đồ nguy hiểm như súng lục, súng máy, đạn, chất nổ, súng trường, vật liệu vũ khí hóa học, chất dễ cháy, chất hóa học độc hại… đều bị cấm mang vào Nhật.

6. Các động vật như chó, mèo

Khi mang theo chó hay mèo cưng, thú cưng tới Nhật, cần kiểm tra bệnh dại và bệnh leptospirosis (chỉ dành cho chó). Chó mèo nếu đáp ứng yêu cầu kiểm tra sẽ được nhập cảnh, nếu không, chúng sẽ bị giữ tại Trạm kiểm dịch động vật trong vòng tối đa 180 ngày.

7. Các mặt hàng được kiểm soát bởi công ước Washington

Những mặt hàng vi phạm công ước Washington (Công ước về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng) đều không được mang vào Nhật.