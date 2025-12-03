Máy bay quay đầu hạ cánh vì thanh niên đòi ngồi cạnh bạn gái

Một chuyến bay của hãng hàng không Spring Airlines (Trung Quốc) di chuyển từ Tokyo (Nhật Bản) tới Thượng Hải (Trung Quốc) đã phải quay đầu giữa chừng sau khi một nam hành khách gây rối vì muốn đổi chỗ để được ngồi cạnh bạn gái.

Theo Jimu News, chuyến bay mang số hiệu IJ005 cất cánh từ Tokyo lúc 19h43 ngày 1/12 (giờ Nhật Bản). Sau gần 2 tiếng, máy bay bất ngờ quay đầu trở lại điểm xuất phát và hạ cánh xuống sân bay Narita.

Sau khi máy bay hạ cánh, nam hành khách đã bị cảnh sát áp giải đi (Ảnh: JiMu News).

Anh Tiểu Đinh (người Trung Quốc), hành khách trên chuyến bay, cho biết, một đôi nam nữ không được sắp xếp ngồi cạnh nhau nên người đàn ông đã đề nghị tiếp viên hỗ trợ đổi chỗ.

Khi bị từ chối, người này bắt đầu tranh cãi với tiếp viên. Một hành khách khác nói thêm, cuộc tranh cãi kéo dài gần 2 giờ sau khi máy bay cất cánh. Do không thể giải quyết, tiếp viên đã quyết định báo cảnh sát và yêu cầu quay đầu khẩn cấp.

Ngay khi máy bay hạ cánh, nam hành khách này bị cảnh sát Nhật Bản đưa đi làm việc.

Theo thông báo của Spring Airlines, chuyến bay IJ005 được sắp xếp bay lại vào 10h ngày 2/12, đến Thượng Hải lúc 12h40.

Do máy bay quay đầu khi đã sang rạng sáng, hãng hàng không chỉ hỗ trợ mỗi hành khách 10.000 yên (khoảng 1,7 triệu đồng), nhưng không bố trí nơi nghỉ qua đêm. Vì vậy, nhiều hành khách buộc phải nằm trên các ghế dài trong sân bay để chờ chuyến bay tiếp theo.

Sự việc hy hữu máy bay hạ cánh vì hành khách đòi đổi chỗ ngồi cạnh bạn gái thu hút nhiều ý kiến bàn luận. Các ý kiến cho rằng, hành động của thanh niên gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng đến nhiều hành khách khác.