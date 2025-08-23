Quán ở Hà Nội mang cả cây vải lên bàn ăn, khách rần rần check-in

“Chùm vải” làm từ tôm - món mặn mà ai cũng tưởng là đồ tráng miệng

Món ăn nổi bật nhất và được nhiều thực khách ví như “ngôi sao” trên của quán này là món “Tôm viên sen đào” treo lơ lửng trên… một cành cây, trông chẳng khác nào chùm vải chín mọng.

Khi được mang ra, không ít người tưởng đây là trái cây trang trí. Những viên tôm đỏ hồng, xếp thành từng chùm, đan xen với cành và lá xanh, tạo nên một “tác phẩm” thị giác khiến ai cũng tò mò muốn chạm thử.

Món “Tôm viên sen đào” được trình bày như một cây vải chín, gây ấn tượng mạnh với thực khách, tạo nên hiệu ứng thị giác vừa lạ mắt vừa gợi sự tò mò (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ý tưởng độc đáo này bắt nguồn từ một món ăn quen thuộc ở Quảng Châu, Trung Quốc - tôm lệ chi. Tuy nhiên, thay vì giữ nguyên công thức với hạt dẻ và rau củ như phiên bản gốc, chủ quán đã biến tấu theo hướng Việt Nam hơn, sử dụng hạt sen, loại nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực truyền thống và y học cổ truyền.

Phần nhân được làm từ tôm tươi xay nhuyễn, trộn cùng hạt sen ninh nhừ và trứng tôm. Hỗn hợp này được vo tròn, lăn qua lớp hạt nổ để khi chiên ngập dầu tạo thành lớp vỏ vàng giòn, thơm lừng. Khi cắn vào, lớp vỏ vỡ tan, để lộ phần nhân mềm ngọt, đậm hương vị biển xen chút bùi béo của hạt sen.

Theo chị Vũ Quỳnh Trang, chủ quán, tên gọi “Tôm viên sen đào” được chị nghĩ ra từ chính hình thức và hương vị của món ăn. Màu đỏ hồng của viên tôm gợi liên tưởng đến những quả vải chín căng mọng, bên trong là nhân hạt sen bùi ngọt, bên ngoài bao lớp vỏ chiên giòn rụm.

“Tôi muốn khi khách nhìn thấy là lập tức thấy vui mắt, tò mò, còn khi ăn thì vừa tiện vừa ngon. Treo từng viên lên cành như một chùm quả khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí có người còn tưởng làm từ bánh ngọt hay món tráng miệng chứ không phải đồ mặn”, chị Trang hài hước chia sẻ.

Hiện, một phần "Tôm viên sen đào" gồm 8 viên có giá 189.000 đồng. Món "Tôm viên sen đào" được chế biến 2 lần mỗi ngày - vào 10h và 16h hằng ngày - nhằm đảm bảo lớp vỏ đạt độ giòn lý tưởng, trong khi phần nhân tôm vẫn mềm ngọt, giữ trọn hương vị. Điều này khiến quá trình vận hành tốn kém và mất nhiều thời gian.

Chị Trang thừa nhận: “Món này gần như không có lời vì chi phí nguyên liệu cao, lại cầu kỳ trong khâu chế biến. Nhưng tôi vẫn muốn khách được ăn món đẹp như ở nhà hàng cao cấp mà chỉ phải trả mức giá vỉa hè”.

Minh Anh (SN 2000), một thực khách đến từ Cầu Giấy, chia sẻ: “Ban đầu, tôi còn tưởng đây là món tráng miệng vì nhìn giống hệt chùm quả. Nhưng khi cắn vào thì vỡ tan, thơm vị tôm, bùi vị sen, ăn xong còn muốn gọi thêm”.

Quỳnh (ngoài cùng, bên trái) được bạn bè dẫn đến quán để thưởng thức món “Tôm viên sen đào” (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chị Quỳnh (SN 1989), một thực khách tới quán, hào hứng kể: “Món “Tôm viên sen đào” nhìn đã thấy đẹp mắt rồi. Cắn một miếng là lớp vỏ giòn tan, bên trong nhân ngọt mềm, thơm mùi sen. Ăn vui lắm, cứ "lách tách" như kẹo nổ trong miệng. Món này lạ nhưng khá ngon, chắc chắn tôi sẽ còn quay lại”.

Nguyễn Thị Nhung (SN 2005) kể, lần đầu biết đến quán là khi được bạn mời dự sinh nhật. Ấn tượng với không gian đẹp mắt, trang trí ấn tượng và giá cả phải chăng, lần này cô cùng nhóm bạn đã quay lại để mừng sinh nhật một thành viên khác.

“Đồ ăn tại quán ngon, giá hợp lý, chỉ điểm trừ duy nhất là mọi người phải đến sớm, nếu không món “Tôm viên sen đào” sẽ hết rất nhanh. Có hôm hơn 7h đã không còn”, Nhung cho biết.

Trung bình mỗi ngày, quán chỉ bán khoảng 80 suất "Tôm viên sen đào" nhằm đảm bảo chất lượng món ăn. Khách gọi món này chủ yếu là các nhóm 3-4 người. Chủ quán cũng khuyên, mỗi người chỉ nên thưởng thức khoảng 2 viên để còn dành chỗ cho những món khác trong thực đơn.

Chị Trang cũng cho biết, triết lý ẩm thực mà quán theo đuổi là “ẩm thực đẹp, giá vừa túi”, đồng thời giữ nguyên hương vị gốc Việt mà chỉ làm mới ở khâu trình bày và cách kết hợp nguyên liệu.

Thực đơn của quán hiện có tới 128 món, trải dài từ khai vị, món mặn, canh, lẩu cho đến những món đặc trưng, mang tinh thần đường phố nhưng được chăm chút như trong nhà hàng cao cấp.

Trong đó, nhiều món được thực khách đặc biệt yêu thích như: Cá chim hấp chanh kiểu Thái với cá tươi nguyên con hấp cùng sả, ớt, rau răm và nước chanh, phần nước sốt được pha riêng để đảm bảo độ thanh, không bị chát; pate xúc bánh đa mè là phiên bản nhẹ nhàng hơn của pate Nam Định, ăn kèm bánh đa giòn, béo vừa phải; hay ếch chiên sốt tom yum với phần sốt nhập khẩu pha cùng whipping cream và nước cốt chanh để giữ vị chua cay nhưng không quá gắt…

Ngoài ra, các món lẩu như lẩu bề bề hay lẩu tôm sen đào, bào ngư cũng đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhóm khách trẻ, với giá dao động từ 299.000 đến 499.000 đồng cho một nồi đủ 3-4 người ăn.

Phần nhân được làm từ tôm tươi xay nhuyễn, trộn cùng hạt sen ninh nhừ và trứng tôm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Điểm đáng chú ý là thực đơn được cập nhật theo mùa. Hiện, bếp thử nghiệm thêm 50 món mới cho mùa hè. Các món đòi hỏi độ tươi sống cao như tôm viên, hải sản hay các món cuốn đều được làm theo ca để giữ nguyên độ nóng và hương vị.

Theo chị Trang, mục tiêu của quán là mỗi nhóm khách 3-4 người có thể ăn no, thử nhiều món mà tổng chi phí không vượt quá 1,2 triệu đồng; còn với khách đi một mình, chỉ cần hai món lẻ với giá khoảng 200.000-250.000 đồng cũng đủ “ngon và vui”.

Không gian ẩm thực đương đại, kể chuyện bằng món ăn

Không chỉ chinh phục thực khách bằng món ăn, quán còn tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ không gian bài trí mang phong cách kết hợp giữa nét dân gian và phá cách hiện đại.

Bước vào quán, khách dễ dàng bị cuốn hút bởi tường đỏ cam rực rỡ, nội thất xanh lá nổi bật, tranh vẽ tay, đèn lồng cá chép… Tất cả hòa quyện tạo nên một tổ hợp thị giác vừa ấm cúng vừa lạ lẫm.

Không gian quán mang phong cách đương đại với tường đỏ cam, nội thất xanh lá, tranh vẽ tay, đèn lồng trang trí và các vật dụng tạo cảm giác vừa gần gũi vừa ấn tượng (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Đặc biệt, những đĩa đồ ăn treo lơ lửng, cành cây được đưa vào bàn, bát hoa sen hay đĩa đựng mắm in hình cổ vật khiến việc ăn uống trở thành một trải nghiệm thị giác thú vị.

Đứng sau không gian ẩm thực đầy cá tính ấy là Vũ Quỳnh Trang - một gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo nội dung. Chị hiện là giảng viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, đồng thời sở hữu 2 tấm bằng thạc sĩ danh giá về Kinh tế quốc tế và Truyền thông quốc tế.

Trước khi mở quán, chị từng là food reviewer (những người có kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực) nổi tiếng trên TikTok với biệt danh “Hoa hậu vỉa hè”, được biết đến qua những clip kể chuyện về ẩm thực, kết nối món ăn với văn hóa địa phương. Chị cũng từng lọt vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Năm 2024, chị Trang quyết định đổi hướng nội dung, không còn chỉ ăn uống và nhận xét về ẩm thực quán xá, mà theo đuổi một giấc mơ khác: Mở một quán ăn, nơi chị có thể tự tay lên ý tưởng, viết thực đơn, đặt tên món và trò chuyện trực tiếp với khách.

“Tôi muốn ẩm thực Việt được nhìn bằng con mắt hiện đại hơn, đẹp hơn, nhưng không làm mất đi gốc gác”, chị Trang cho biết.

Chị Vũ Quỳnh Trang, chủ quán, người biến món tôm viên Quảng Châu thành dấu ấn riêng của quán (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Dù sở hữu lợi thế về độ nhận diện, chị Trang không mời người nổi tiếng để quảng bá. Mọi truyền thông cho quán đều xuất phát từ chất lượng món ăn và cảm xúc thực khách.

“Tôi từng hoang mang khi nghe người ta nói khách đến chỉ để check-in, và tò mò muốn xem một cô TikToker chuyên nhận xét ẩm thực ngoài đời trông như thế nào. Nhưng khi họ quay lại lần hai, lần ba, rồi dẫn cả bố mẹ đi ăn, tôi biết quán đang đi đúng hướng”, chị Trang vui vẻ nói.

Sau hơn 6 tháng hoạt động, quán đã đón hàng nghìn lượt khách, trong đó có không ít gia đình và người lớn tuổi - nhóm khách không bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội hay trào lưu. Điều này càng củng cố niềm tin cho chị rằng hướng đi của mình không phải làm đẹp để gây chú ý, mà là làm tử tế để giữ chân khách.

Khu vực ban công luôn được các bạn trẻ săn đón, đặt chỗ trước (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Nhìn về tương lai, chị Trang ấp ủ kế hoạch mở rộng mô hình thành chuỗi quán theo từng chủ đề: Có nơi chuyên lẩu, nơi chuyên đồ nhắm, nơi tái hiện ẩm thực vùng miền.

Dù thay đổi hình thức, điểm chung của mọi không gian vẫn là giữ “tinh thần vỉa hè”, thân thiện, gần gũi nhưng đảm bảo thẩm mỹ cao và sự chỉn chu trong từng chi tiết.

“Tôi không mơ trở thành triệu phú trong ngành ẩm thực - đồ uống. Điều tôi mong là khi khách nước ngoài đến Hà Nội, họ ăn món Việt mà không cảm thấy nhàm chán hay lỗi thời.

Còn với người Việt, tôi muốn họ thấy rằng những món quê mình cũng có thể được làm đẹp, tinh tế mà vẫn giữ mức giá hợp lý, không quá đắt đỏ”, chị Trang bày tỏ.

Địa chỉ: 184 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội Giờ mở cửa: 10h-14h; 16h-23h30

Ảnh: Nguyễn Hà Nam