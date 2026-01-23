Những nét độc đáo ở ngôi đình cổ hơn 500 năm tuổi

Nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng, đình Cẩm Phô được xây dựng từ khoảng cuối thế kỷ XV. Theo giới thiệu của Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, đây chính là di tích đình làng hình thành sớm nhất tại Hội An do cư dân làng Cẩm Phô xây dựng. Đình được bảo tồn gần như nguyên vẹn về tính lịch sử, văn hóa, kiến trúc.

Đình làng Cẩm Phô nằm giữa khu dân cư và có bố cục cổng tam quan (cổng chính) - tiền đình - chính điện - nhà đông - nhà tây. Đình có hướng Đông Nam. Trải qua bao biến thiên, ngôi đình vẫn giữ được phần lớn kiến trúc nguyên bản sau 2 lần trùng tu lớn vào năm 1817 và 1897.

Đầu tiên khi bước vào là cổng tam quan xây bằng gạch, nổi bật với đóa hoa sen nở và hai quả cầu trang trí trên mỗi cột. Chính giữa là bức hoành phi khắc dòng chữ Hán "Cẩm Phô Hương Hiền".

Ngay sau cổng đình là bộ ba lộc bình và lư hương lớn bằng gạch sơn màu vàng, đây như một biểu tượng linh thiêng, thể hiện rõ phong cách đình làng.

Bên trong là tiền đình được xây kiểu bốn mái. Hai bên là nhà đông và nhà tây, đều xây theo kiểu ba gian truyền thống. Đây là nơi diễn ra các sự kiện của làng Cẩm Phô.

Mái đình lợp ngói âm dương. Trang trí đầu đao uốn cong, rồng, phượng, cá chép hóa rồng được khảm sành tinh xảo.

Các đầu cột của tiền đình được chạm khắc tỉ mỉ, phía trước có 4 câu đối chữ Hán. Bên trên có trang trí lồng đèn lớn. Ở giữa có bức hoành phi ghi “Hương Hiền Tự”.

Bên trong là khu vực chính điện được chia làm năm gian, mỗi gian được ngăn cách bởi cột và tường cao chạm nóc. Ba gian giữa là nơi đặt bàn hương án được chạm trổ công phu, tỉ mỉ, thể hiện sự trang nghiêm.

Ông Trần Hoàng Phước (67 tuổi, quản lý di tích) cho biết với người dân Hội An, Đình Cẩm Phô không chỉ là trung tâm tín ngưỡng mà còn là một biểu tượng văn hóa, một niềm tự hào sâu sắc gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất cổ.

Nhà đông và nhà tây, đều có kiến trúc gỗ độc đáo, phản ánh rõ nét tài hoa nghệ thuật của những nghệ nhân Kim Bồng.

"Đây là ngôi đình cổ nhất và lớn nhất tại Hội An. Mỗi năm 2 dịp, vào 16 tháng Giêng và 16 tháng 8 âm lịch, người dân lại thành kính tổ chức lễ tại đình làng Cẩm Phô. Dân làng sẽ tụ hội để dự cúng tế rước Long Chu (chiếc thuyền làm theo hình con rồng), coi hát bội và các trò chơi dân gian...", ông Phước chia sẻ.

Tư liệu ghi chép lại cho thấy, từ năm 1993, các nhà nghiên cứu của Nhật Bản và Việt Nam đã đào thám sát di chỉ trước sân đình và tìm thấy nhiều gốm sứ Nhật Bản (Hizen), Trung Quốc và gốm sành Việt Nam có niên đại từ thế kỷ XVI.

Đình Cẩm Phô đã được công nhận di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 1991. Hiện nay di tích là một trong số những điểm tham quan tiêu biểu tại phố cổ Hội An.

Vị trí của đình làng Cẩm Phô (Ảnh: Google Maps).