Đường trước nhà không phải của mình, sao có quyền cấm người khác đỗ xe?

Từ vụ việc xe Mercedes GLC200 bị đập gương, cào xước xảy ra trên địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội) tối 18/1, nhiều độc giả bày tỏ sự bức xúc trước thái độ ngang nhiên, coi thường pháp luật của chủ nhà. Độc giả Đỗ Văn Thuận bình luận: "Cứ tưởng lề đường trước cửa nhà là của riêng mình".

"Nhiều người mua nhà, được cái sổ đỏ rồi cứ mặc nhiên vỉa hè, lề đường trước cửa cũng là của mình rồi muốn làm gì thì làm. Cần có sự trừng trị nghiêm khắc của các cơ quan chức năng nhằm răn đe, điều chỉnh và ngăn chặn những suy nghĩ lệch lạc này tiếp tục tồn tại trong xã hội", bạn đọc có nickname Jacky Tran bình luận.

Trên thực tế, "cuộc chiến" đỗ xe là điều không còn hiếm, đặc biệt tại các đô thị lớn với mật độ dân cư, phương tiện đông đúc. Vậy theo quy định pháp luật, chủ nhà có quyền cấm người khác đỗ phương tiện trước cửa nhà mình hay không?

Chiếc xe bị cào xước nham nhở (Ảnh: B.N.).

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận theo Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ 2 nguyên tắc cơ bản khi đỗ xe là Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe và Không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ xe tại một số khu vực theo quy định như bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong, gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất; song song cùng chiều một xe khác đang dừng đỗ trên đường; trên phần đường dành cho người đi bộ; trên phần đường chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới hay trên lòng đường, vỉa hè mà trái quy định pháp luật...

Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải đỗ xe, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau để người điều khiển phương tiện khác biết.

"Đối chiếu các quy định về dừng xe, đỗ xe, pháp luật không có quy định về việc cấm đỗ xe trước cửa nhà người khác. Ngoài ra, khu vực lòng đường, vỉa hè trước cửa nhà cũng là sở hữu toàn dân, không phải sở hữu riêng của chủ nhà nên chủ nhà không có quyền cấm đoán, ngăn cản người khác đỗ xe nếu khu vực đó là khu vực được phép dừng đỗ", luật sư khẳng định.

Phần đuôi xe bị cào xước (Ảnh: B.N.).

Tuy nhiên, luật sư nhìn nhận trên thực tế, vẫn tồn tại những tranh chấp, cãi vã giữa chủ nhà và chủ xe liên quan tới việc dừng đỗ phương tiện mà sự việc xảy ra tại Hà Nội tối 18/1 là trường hợp điển hình.

Trong những tình huống như trên, về phía chủ xe, nếu không có khu vực đỗ xe phù hợp mà buộc phải đỗ xe ở trước cửa nhà người khác thì cần để lại số điện thoại để người khác có thể liên hệ trong trường hợp cần thiết. Đối với chủ nhà, trước tiên cần kiểm tra trên xe có thông tin liên lạc hay không, nếu không cần tìm hiểu xung quanh để xem ai là chủ phương tiện và đề nghị di dời phương tiện khỏi khu vực cửa nhà.

Tuyệt đối không được thực hiện các hành vi mang tính phá hoại như đập phá, phun sơn hay rạch lốp xe... bởi có thể dẫn tới hậu quả pháp lý là trách nhiệm hình sự về tội Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

"Trong bối cảnh phương tiện cá nhân gia tăng nhanh chóng như hiện nay trong khi không gian cho việc dừng đỗ xe ngày càng chật hẹp, những tranh cãi về việc dừng đỗ xe là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, các bên cần giữ thái độ văn minh, hoà nhã để tránh những hậu quả pháp lý đáng tiếc có thể xảy ra. Ngoài ra, nếu phát hiện chủ phương tiện dừng đỗ sai quy định, chủ nhà có thể liên lạc cơ quan chức năng tới hiện trường để lập biên bản xử phạt, đưa phương tiện vi phạm về bãi giữ xe của công an", luật sư khuyến cáo.